Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2024 noin 600 euroa työntekijää kohti
26.8.2026 06:00:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2024. Työterveyshuollon piirissä olevista 92 prosenttia sai työterveyspalvelunsa lääkärikeskuksista. Tiedot selviävät Kelan työterveyshuoltotilastosta 2024.
Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset kasvoivat vuonna 2024 yhteensä 1 277 miljoonaan euroon, mikä oli 12,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ehkäisevän työterveyshuollon osuus kustannuksista oli 656 miljoonaa euroa ja sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon osuus 621 miljoonaa euroa.
– Kustannusten kasvu hidastui edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä voivat selittää se, että työnantajat rajaavat sairaanhoitoa ja painottavat ennaltaehkäiseviä palveluita sairaanhoidon sijaan, inflaation tasaantuminen sekä etä- ja digipalvelujen käytön lisääntyminen, arvioi Kelan erikoistutkija Timo Hujanen.
Kela maksoi työnantajille työterveyshuollosta korvauksia 500 miljoonaa euroa, mikä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Keskimääräiset kustannukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti olivat 612 euroa ja korvaukset 240 euroa.
– Kela-korvausten kasvu on hidastunut ja työterveydenhuollon rahoitusvastuu on yhä enemmän työnantajilla, Hujanen toteaa.
Lääkärikeskukset tuottavat valtaosa työterveyspalveluista
Vuonna 2024 työnantajien järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 2 086 000 työntekijää, mikä oli 0,05 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työterveyshuollon piirissä oli 92 prosenttia palkansaajista.
Lääkärikeskukset ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2024 ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,9 miljoonalle henkilölle eli 92 prosentille työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat palvelut 43 000 henkilölle. Työnantajien omilta tai heidän yhdessä muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pääasialliset palvelut sai 110 000 henkilöä.
Terveystarkastuksia tehtiin eniten lääkärikeskuksissa ja työnantajien omilla työterveysasemilla. Sairaanhoitoon liittyvistä käynneistä 92 prosenttia tehtiin lääkärikeskuksiin ja 5 prosenttia työnantajien omille työterveysasemille.
Myös yrittäjien työterveyshuollon kustannukset kasvoivat
Vuonna 2025 Kela maksoi korvauksia 15 600 yrittäjän saamista työterveyshuollon palveluista. Osa työnantajan asemassa olevista yrittäjistä hakee työterveyshuoltokorvauksen kuitenkin työnantajan korvausmenettelyllä. Tällöin heidän kustannuksensa tilastoituvat työnantajien työterveyshuoltoon.
Vuonna 2025 yrittäjien työterveyshuollon kustannukset olivat 8,8 miljoonaa euroa. Kela maksoi korvauksina 5,7 miljoonaa euroa, mikä oli 12,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Lisätietoa
Kelan työterveyshuoltotilasto 2024
Yhteyshenkilöt
Timo HujanenerikoistutkijaKelaPuh:020 634 1931timo.hujanen@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kelan asiakkaiden etuuksia on maksettu etuajassa ja myöhässä Nordean maksujenkäsittelyn häiriön vuoksi25.8.2026 18:04:18 EEST | Tiedote
S-pankin asiakkaat ovat saaneet keskiviikon 26.8. etuuksiaan päivän etuajassa, ja joidenkin Kelan asiakkaiden tiistain 25.8. etuusmaksut ovat kirjautuneet tileille vasta iltapäivällä. Nordean maksujenkäsittelyssä ollut häiriö on nyt korjattu.
Kutsu medialle 26.8.2026: Kelan johtamisselvitys valmistunut25.8.2026 10:01:18 EEST | Kutsu
Järjestämme Kelan hallituksen kokouksen jälkeen keskiviikkona 26.8.2026 noin klo 16.00–16.30 lyhyen Teams-tilaisuuden toimittajille.
Mottagare av utkomststöd berättar att nedskärningarna i de sociala förmånerna har lett till ökad brist på mat, social isolering och ångest25.8.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt en enkät som gjorts av FPA upplever särskilt personer som får utkomststöd att deras försörjning och välbefinnande har försämrats till följd av nedskärningarna i den sociala tryggheten. Många av enkätdeltagarna uppger att de har varit tvungna att skära ner på maten eller söka mathjälp, att de dragit sig undan sociala kontakter och att de upplevt mer ångest och stress än tidigare.
Toimeentulotuen saajat kertovat leikkausten lisänneen ruoan puutetta, sosiaalista eristäytymistä ja ahdistusta25.8.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan kyselytutkimuksen mukaan erityisesti toimeentulotukea saavat kokevat sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen toimeentuloa ja hyvinvointia. Moni vastaaja kertoo joutuneensa tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua, vetäytyneensä sosiaalisista kontakteista sekä kokeneensa aiempaa enemmän ahdistusta ja stressiä.
Ett nytt BC-utlåtande införs hösten 2026 – vad innebär det?24.8.2026 10:21:12 EEST | Pressmeddelande
Hösten 2026 tas det nya BC-läkarutlåtandet i bruk. Vad behöver du veta om det nya BC-utlåtandet? Vad förändras och vad förblir som förut?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme