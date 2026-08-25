Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2024 noin 600 euroa työntekijää kohti

Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset kasvoivat vuonna 2024 yhteensä 1 277 miljoonaan euroon, mikä oli 12,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ehkäisevän työterveyshuollon osuus kustannuksista oli 656 miljoonaa euroa ja sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon osuus 621 miljoonaa euroa.

– Kustannusten kasvu hidastui edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä voivat selittää se, että työnantajat rajaavat sairaanhoitoa ja painottavat ennaltaehkäiseviä palveluita sairaanhoidon sijaan, inflaation tasaantuminen sekä etä- ja digipalvelujen käytön lisääntyminen, arvioi Kelan erikoistutkija Timo Hujanen.

Kela maksoi työnantajille työterveyshuollosta korvauksia 500 miljoonaa euroa, mikä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Keskimääräiset kustannukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti olivat 612 euroa ja korvaukset 240 euroa.

– Kela-korvausten kasvu on hidastunut ja työterveydenhuollon rahoitusvastuu on yhä enemmän työnantajilla, Hujanen toteaa.

Lääkärikeskukset tuottavat valtaosa työterveyspalveluista

Vuonna 2024 työnantajien järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 2 086 000 työntekijää, mikä oli 0,05 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työterveyshuollon piirissä oli 92 prosenttia palkansaajista.

Lääkärikeskukset ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2024 ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,9 miljoonalle henkilölle eli 92 prosentille työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat palvelut 43 000 henkilölle. Työnantajien omilta tai heidän yhdessä muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pääasialliset palvelut sai 110 000 henkilöä.

Terveystarkastuksia tehtiin eniten lääkärikeskuksissa ja työnantajien omilla työterveysasemilla. Sairaanhoitoon liittyvistä käynneistä 92 prosenttia tehtiin lääkärikeskuksiin ja 5 prosenttia työnantajien omille työterveysasemille.

Myös yrittäjien työterveyshuollon kustannukset kasvoivat

Vuonna 2025 Kela maksoi korvauksia 15 600 yrittäjän saamista työterveyshuollon palveluista. Osa työnantajan asemassa olevista yrittäjistä hakee työterveyshuoltokorvauksen kuitenkin työnantajan korvausmenettelyllä. Tällöin heidän kustannuksensa tilastoituvat työnantajien työterveyshuoltoon.

Vuonna 2025 yrittäjien työterveyshuollon kustannukset olivat 8,8 miljoonaa euroa. Kela maksoi korvauksina 5,7 miljoonaa euroa, mikä oli 12,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Lisätietoa

Kelan työterveyshuoltotilasto 2024

Työterveyshuoltotilastot kuvioina