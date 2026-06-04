EM-voittaja Silja Kososta juhlitaan Raisiossa: Siljan kultajuhlat järjestetään Kauppakeskus Myllyssä 9. syyskuuta
25.8.2026 14:00:01 EEST | Kauppakeskus Mylly Oy | Tiedote
Raisiolaista moukarinheiton Euroopan mestaria Silja Kososta juhlitaan Raisiossa, Kauppakeskus Myllyssä 9. syyskuuta. Kaikille avoimessa kultajuhlassa pääsee tapaamaan tuoretta kultamitalistia sekä nauttimaan mitalikahveista. Tilaisuuden järjestävät Raision kaupunki ja Kauppakeskus Mylly.
Euroopan mestari Silja Kososen kansanjuhlaa vietetään klo 17 alkaen Myllyntorilla. Tilaisuudessa on monipuolista ohjelmaa ja mahdollisuus tavata tuore kultamitalisti henkilökohtaisesti. Ilmaiset mitalikahvit katetaan 1000 ensimmäiselle.
Tilaisuuden juontajana toimii Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.
– Siljan menestys on Raisiolle ja Suomelle upea asia. Olemme valtavan iloisia siitä, että Silja asuu, treenaa ja elää arkeaan Raisiossa. Silja on erinomainen esikuva raisiolaisille ja suomalaisille lapsille ja nuorille. Haluamme totta kai järjestää koko kaupungin yhteisen juhlan Siljan kunniaksi ja toivon, että paikalle pääsee mahdollisimman moni, Vainio sanoo.
Kultajuhlassa kaupunki myös paljastaa, miten tuore Euroopan mestari palkitaan. Raisio on ollut Kososen urheilu-uralla merkittävä tekijä.
– Raision kaupunki on kulkenut Siljan matkassa jo kuusi vuotta juniorivuosista alkaen. Jätevedenpuhdistamon kukkulalle yhdessä luotu heittopaikka ja sen alla oleva kallioluolan punttisali sekä sisäheittopaikka hakevat vertaistaan maailmassa. Siljan isä Kimmo Kosonen ja valmentaja Jani Pihkanen ovat rakentaneet Siljalle sinne talkoilla harjoituspaikan, kertoo Kososen manageri Harri Halme.
Kansanjuhlan paikaksi valikoitui luontevasti raisiolainen Kauppakeskus Mylly, jossa on tilaa juhlia suurellakin joukolla säässä kuin säässä. Raision tori on suuren mylläyksen ympäröimä, sillä kaupungin keskustassa on käynnissä Suomen suurin tieremontti.
– Haluamme ehdottomasti olla mukana juhlistamassa Siljan upeaa saavutusta. Nuoren urheilijan menestys maailmalla toi valtavasti iloa ja antoi aihetta olla ylpeästi sekä raisiolainen että suomalainen. Toivottavasti EM-kulta oli Siljan uralla vain alkua ja mitalijuhlista saadaan nauttia jatkossa monta kertaa, iloitsee Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.
Kutsu medialle
Median edustajat ovat erittäin tervetulleita seuraamaan tilaisuutta Kauppakeskus Myllyyn. Silja Kososta voi haastatella paikan päällä.
Lisätietoja:
Kauppakeskus Mylly, toimitusjohtaja Mari Hantula, p. 050 441 9394, mari.hantula@kauppakeskusmylly.fi
Raision kaupunki, kaupunginjohtaja Eero Vainio, puh. 040 610 1916, eero.vainio@raisio.fi
Harri Halme, p. 040 7545 104, harri.halme@welho.com
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Tietoja julkaisijasta
Kauppakeskus Mylly on maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus. Varsinais-Suomen suurimpana se palvelee yli viittä miljoonaa kävijää vuosittain. Yli 150 liikettä, 3 000 autopaikkaa ja loputtomasti arjen elämyksiä.
www.kauppakeskusmylly.fi
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