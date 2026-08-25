Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi: Hallituksen järjestöleikkaukset jättävät apua tarvitsevat ihmiset tyhjän päälle

- Hallituksen järjestöleikkausten seuraukset alkavat nyt näkyä. Kyse ole enää ole vain budjettikirjan numeroista, vaan ihmisistä, joiden arjesta katoaa tuki, turva ja yhteisöt. Järjestöt tekevät valtavan tärkeää kohtaavaa ja ennaltaehkäisevää työtä, joka häviää monin osin epäinhimillisten leikkausten vuoksi, sanoo Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Hallitus on myös päättänyt siirtää hyvinvointialueille 25 miljoonaa euroa järjestöjen tukemiseen. Näiden avustusten haun piti alkaa elokuussa, mutta tilanne on herättänyt hyvinvointialueilla lähinnä kysymyksiä, sillä rahojen jakamiselle ei ole valtakunnallisia kriteereitä.

- On selvää, että osa järjestöistä jää näidenkin avustusten ulkopuolelle. Tilanne on täysin kestämätön, Kemppi painottaa.

Monet järjestöt joutuvat ajamaan toimintaansa ennakoivasti alas koska ne eivät tiedä vielä moneen kuukauteen, mistä ja millä ehdoilla ne saavat jatkossa rahoitusta tai lakkaavatko niiden saamat avustukset kokonaan vuodenvaihteessa.

- Näin ei rakenneta ennakoitavaa ja toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Näin lisätään epävarmuutta ja vähennetään ihmisten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta, toteaa Kemppi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät työtä niiden ihmisten keskellä, jotka tarvitsevat kaikkein eniten tukea. Järjestöt tarjoavat vertaistukea, ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, auttavat päihde- ja mielenterveysongelmissa, tukevat lapsiperheitä, omaishoitajia ja vammaisia ihmisiä sekä organisoivat vapaaehtoistoimintaa, joka tavoittaa ihmisiä silloin, kun virallinen palvelujärjestelmä ei yksin riitä.

- Järjestöjen rahoituksesta leikkaaminen siirtää ongelmia koteihin ja hyvinvointialueiden palveluihin, kuten päivystyksiin ja sosiaalipalveluihin. Hallituksen soisi ymmärtävän tämän, sanoo Kemppi.

Kemppi painottaa, että tilanteeseen täytyy löytää kestävä ratkaisu ja vaatii hallitusta tekemään kokonaisarvion jättimäisten järjestöleikkausten vaikutuksista ihmisten tarvitsemiin palveluihin ennen budjettiriihtä.