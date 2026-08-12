Luonnonperintösäätiö sr

Kolmassadas suojelualue löytyi Kiteeltä: Kimalaismetsä tarjoaa turvaa pölyttäjille

28.8.2026 19:00:00 EEST | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote

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Suomen luonnon päivän yhteydessä julkistettava Kiteen Kimalaismetsä on Luonnonperintösäätiön 300. suojelualue.  Pölyttäjille tärkeän metsän suojelu mahdollistui Nouse luonto -suurkonsertin tuotoilla.

Aurinkoinen metsämaisema, jossa näkyy suuria puita ja aluskasvillisuutta.
Kimalaismetsä Harri Hölttä

Helmikuussa Helsingin Musiikkitalossa järjestetty Nouse luonto -yhteiskonsertti kokosi lavalle suomalaisia huippukansanmuusikoita luonnon ja monimuotoisuuden puolesta. Laulaja-kansanmuusikko Lotta Hagforsin ja alan tähtikaartin järjestämän konsertin tuotot lahjoitettiin Luonnonperintösäätiölle uusien suojelumetsien hankintaan. Nyt tuen vaikutus näkyy konkreettisesti Kiteellä sijaitsevan Kimalaismetsän suojeluna. Alueesta tulee samalla Luonnonperintösäätiön 300. suojelualue.

”On hienoa saada julkistaa tämä suojelu-uutinen juuri Suomen luonnon päivänä. Se kertoo pitkäjänteisen luonnonsuojelutyön voimasta ja siitä, mitä lahjoittajien tuella voidaan saada aikaan. Erityisen hienoa on kertoa, että alueen hankintaan on voitu käyttää Nouse luonto -konsertin tuottoja. Suojelu muuttuu näin musiikista metsäksi”, sanoo Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki.


Suuri merkitys pölyttäjille

Vaikka Kimalaismetsän pinta-ala on vain noin kaksi hehtaaria, tarjoaa se poikkeuksellisen monipuolisen elinympäristön pölyttäjille. Alueelta löytyy runsaasti raitoja, pajuja, tuomia, pihlajia ja haapoja.

Erityisesti keväällä kukkivat raidat ja pajut ovat elintärkeitä kimalaiskuningattarille aikana, jolloin muuta ravintoa on vielä niukasti tarjolla. Lisäksi alueella on lahopuuta, joka tarjoaa suoja- ja lisääntymispaikkoja lukuisille hyönteislajeille.

Metsän keskellä sijaitseva vanhan pihapiirin aukio lisää elinympäristöjen monimuotoisuutta. Avoimet ja valoisammat alueet hyödyttävät esimerkiksi perhosia ja muita lämpöä suosivia hyönteisiä.

”Vaikka luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on tärkeää suojella suuria yhtenäisiä metsäalueita, voivat pienetkin metsät sisältää runsaasti luontoarvoja ja tarjota paljon elinmahdollisuuksia pölyttäjille sekä muille lajeille. Kimalaismetsä on tästä erinomainen esimerkki”, kertoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.

 

Merkkipaalu luonnonsuojelutyössä

Luonnonperintösäätiö on hankkinut suomalaisia metsiä pysyvään suojeluun vuodesta 1995 lähtien lahjoitusvaroin. Jokainen suojelualue on syntynyt ihmisten, yhteisöjen ja yritysten tuella.

Nouse luonto -konsertti osoitti, että kulttuuri voi olla myös konkreettinen luonnonsuojelun väline.

”Kimalaismetsä tekee näkyväksi sen, mitä yhteisellä tahdolla voidaan saavuttaa. Konsertti oli yhden illan tapahtuma, mutta sen vaikutukset säilyvät luonnossa pysyvästi. Jokainen konserttilippu auttoi suojelemaan palan suomalaista luontoa. Nyt Kimalaismetsä säilyy pölyttäjien ja muiden metsälajien turvana myös tulevaisuudessa”, kertoo Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki.

Nouse luonto – lauluja monimuotoisuudesta -konsertti saa myös jatkoa: seuraava tilaisuus Luonnonperintösäätiön ja Ikimetsien hyväksi järjestetään Tampere-talossa 26.10.2026. Lisätietoa konsertista ja lippuja on saatavilla täältä: https://www.tampere-talo.fi/tapahtuma/nouse-luonto-lauluja-monimuotoisuudesta/

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Kuvat

Aurinkoinen metsämaisema, jossa näkyy suuria puita ja aluskasvillisuutta.
Kimalaismetsä
Harri Hölttä
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Konserttilava, jossa kuorolaulajia esiintymässä valojen loisteessa.
Nouse luonto -konsertti
Lars Kastilan
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Näyttämöllä orkesteri esiintymässä konserttisalissa, yleisö istumassa katsomossa.
Nouse luonto -konsertti
Lars Kastilan
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Konserttikuva lavalla esiintymässä oleva ryhmä erivärisissä asuissa.
Nouse luonto -konsertti
Lars Kastilan
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Muusikot esittämässä kansanmusiikkia konsertissa, jossa soitetaan viuluja ja kontrabassoa.
Frigg. Nouse luonto -konsertti
Lars Kastilan
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Metsämaisema, jossa näkyy puita ja lehtiä maassa.
Kimalaismetsä
Harri Hölttä
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Linkit

Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa

Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

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