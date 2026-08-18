Suvia Group laajentuu Belgiaan – AutoRepairGroup osaksi Suvia Groupia
31.8.2026 17:30:00 EEST | Suvia Group Oy | Tiedote
Helsinki / Heverlee, 31.8.2026 – Suvia Group on ostanut belgialaisen AutoRepairGroupin (ARG). Myyjänä toimii Standard Investment. Kauppa on yksi Suvia Groupin historian merkittävimmistä ja tärkeä askel yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Yrityskaupan myötä Suvia Group toimii jatkossa kahdella vahvalla kotimarkkinalla, Suomessa ja Belgiassa.
AutoRepairGroup on Belgian suurin itsenäinen vauriokorjaamoryhmä. Yhtiöllä on 14 korjaamoa eri puolilla Belgiaa ja yli 450 työntekijää. ARG korjaa vuosittain yli 45 000 ajoneuvoa, ja sillä on vahva asema erityisesti leasing- ja fleet-asiakkaiden kumppanina sekä kasvava yhteistyö vakuutusyhtiöiden kanssa. Yhtiö on panostanut voimakkaasti myös sähköautojen korjaukseen, akkuteknologiaan sekä ADAS-järjestelmien kalibrointiin. AutoRepairGroupin liikevaihdon arvioidaan ylittävän 80 miljoonaa euroa vuonna 2026, ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan olevan noin 10 % liikevaihdosta.
Suvia Group on Suomen suurin itsenäinen ajoneuvojen vauriopalveluihin keskittyvä toimija. Konsernin liiketoimintoihin kuuluvat InCarin vauriokorjauspalvelut, Suomen Vahinkotarkastuksen vahinkotarkastus- ja realisointipalvelut sekä AutoBodyPartsin varaosaliiketoiminta. Suomessa konsernilla on 66 korjaamoa ja yli 600 työntekijää.
Yrityskaupan jälkeen Suvia Group muodostaa kokonaisuuden, jolla on noin 80 korjaamoa ja noin 1 100 työntekijää Suomessa ja Belgiassa.
– Tämä on merkittävä askel Suvialle. AutoRepairGroup on vahva ja hyvin johdettu yhtiö, jonka kanssa jaamme saman näkemyksen laadukkaasta vauriokorjauksesta, vahvoista asiakas- ja kumppanuussuhteista sekä vastuullisesta ja kannattavasta kasvusta. Yhdessä rakennamme entistä vahvempaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle eurooppalaisissa ajoneuvojen vauriopalveluissa, sanoo Suvia Groupin toimitusjohtaja Jens Jensen.
Kaksi vahvaa paikallista toimijaa
Suvia Groupin ja AutoRepairGroupin liiketoimintamallit ja markkinat täydentävät toisiaan. Molemmat yhtiöt ovat kasvaneet yhdistämällä vahvan paikallisen läsnäolon, laadukkaan toiminnan ja tehokkaan valtakunnallisen verkoston.
Suvialla on Suomessa pitkä kokemus yhteistyöstä vakuutusyhtiöiden kanssa sekä valtakunnallisen vauriokorjaamoverkoston rakentamisesta ja johtamisesta. AutoRepairGroup puolestaan tuo konserniin vahvaa osaamista muun muassa leasing- ja fleet-liiketoiminnasta, sähköautojen korjauksesta, akkutöistä ja ADAS-teknologiasta.
Yhtiöiden tavoitteena on hyödyntää molempien organisaatioiden osaamista ja parhaita käytäntöjä samalla, kun liiketoiminnat säilyvät vahvasti paikallisina.
– Suvia Groupissa näemme kumppanin, joka ymmärtää toimialaamme ja jakaa kanssamme saman kunnianhimon kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti. ARG on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja nyt meillä on mahdollisuus jatkaa tätä kehitystä osana suurempaa kansainvälistä kokonaisuutta. Samalla säilytämme vahvan paikallisen asemamme, organisaatiomme ja tapamme palvella asiakkaitamme Belgiassa, sanoo AutoRepairGroupin toimitusjohtaja Dieter Wemel.
AutoRepairGroup jatkaa toimintaansa Belgiassa omalla nimellään ja nykyisen johdon vetämänä. Vastaavasti Suvian nykyiset liiketoiminnot ja brändit jatkavat Suomessa entiseen tapaan. Nykyisiin asiakas- ja kumppanuussuhteisiin ei yrityskaupan myötä tule muutoksia.
Suvia Groupin tavoitteena on kasvaa vastuullisesti ja kannattavasti sekä investoida henkilöstöön, palveluihin ja tekniseen osaamiseen. Yhtiöt näkevät merkittäviä mahdollisuuksia oppia toisiltaan esimerkiksi korjausteknologiassa, asiakaskokemuksessa, vakuutus- ja leasing-yhteistyössä sekä toiminnan tehokkuudessa.
– Vahvat kansainväliset ryhmät rakentuvat paikallisen osaamisen, yhteisen kunnianhimon ja kummankin liiketoiminnan vahvuuksien varaan. Emme ole yhdistämässä kahta paikallista organisaatiota yhdeksi, vaan rakennamme ryhmää, jossa vahvat paikalliset yhtiöt voivat oppia toisiltaan ja kasvaa yhdessä, Jensen toteaa.
Kaupan taloudellisia ehtoja ei julkisteta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jens JensenCEO, Suvia GroupPuh:+358 50 424 5114jens.jensen@suviagroup.fi
Pasi TolvanenMarkkinointi, viestintä ja vastuullisuusjohtajaSuvia GroupPuh:+358 45 632 2016pasi.tolvanen@incar.fi
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Suvia Group
Suvia Group on Suomen johtava itsenäinen ajoneuvojen vauriopalveluihin keskittyvä konserni. Sen liiketoimintoihin kuuluvat InCar, joka tarjoaa ajoneuvojen vauriokorjaus- ja lasipalveluita, Suomen Vahinkotarkastus (SVT), joka tarjoaa vahinkotarkastus- ja vaurioajoneuvojen realisointipalveluita, sekä AutoBodyParts, joka on erikoistunut ajoneuvojen varaosiin. Suvia Groupilla on Suomessa 66 korjaamoa, yli 600 työntekijää ja se palvelee kaikkia Suomen suurimpia vakuutusyhtiöitä. Suvia Groupin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön pääomistaja on suomalainen pääomasijoitusyhtiö Intera Partners.
AutoRepairGroup
AutoRepairGroup on Belgian suurin itsenäinen vauriokorjaamoryhmä. Yhtiöllä on 14 korjaamoa eri puolilla Belgiaa, noin 470 työntekijää ja yli 45 000 korjausta vuodessa. AutoRepairGroupilla on vahva asema leasing- ja fleet-asiakkaiden keskuudessa sekä kasvava yhteistyö vakuutusyhtiöiden kanssa. Yhtiö on myös edelläkävijä sähköautojen korjauksessa, akkutöissä ja ADAS-järjestelmien kalibroinnissa. AutoRepairGroupin pääkonttori sijaitsee Heverleessä Belgiassa.
Intera Partners
Intera Partners on pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Interan hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu pääoma on 585 miljoonaa euroa. Rahastot ovat sijoittaneet yhteensä 14 kohdeyritykseen, jotka työllistävät yli 6 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa.
Standard Investment
Standard Investment on eurooppalainen sijoitusyhtiö, joka keskittyy keskisuuriin yrityksiin Luoteis-Euroopassa. Vuonna 2004 perustetulla yhtiöllä on toimistot Brysselissä, Amsterdamissa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Standard Investmentin portfolioon kuuluu 24 yritystä, jotka työllistävät yli 4 500 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa.
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