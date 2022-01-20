Kutsu: Mitä yhteistä on viskillä ja maailmankaikkeudella, pohtii tähtitieteilijä Esko Valtaoja
25.8.2026 14:34:44 EEST | SAVU Glass | Tiedote
Mikä on viskinmaistelun ja maailmankaikkeuden yhteys? Entä voiko viskistä olevia molekyylejä löytyä myös avaruudesta? Tähtitieteilijä Esko Valtaoja ja kemisti Jari Tuominen antautuvat uusia uria avaavaan keskusteluun Habitaressa 3.9.2026.
Kaikkien tuntemalla tähtitieteilijällä Esko Valtaojalla on hieman vähemmälle huomiolle jäänyt intohimo. Hän harrastaa viskejä maistelemalla niitä itse ja järjestämällä degustaatioita ystävilleen.
Valtaoja kertoo harrastuksestaan Habitaressa torstaina 3.9 Helsingin messukeskuksessa. Valtaojan kanssa viskistä, sen molekyyleistä ja sen yhteydestä maailmankaikkeuteen keskustelee kemisti Jari Tuominen. Tuominen tunnetaan kotimaisen SAVU-viskilasin kehittäjänä.
Keskustelu järjestetään torstaina 3.9.2026 klo 11.00–11.30 Lava Stagella, Helsingin Messukeskuksen hallissa 3. Ohjelman virallinen nimi on ”Löytyykö avaruudesta samoja molekyylejä kuin viskistä?”
SAVU glass on suomalainen, patentoitu viskilasi-innovaatio. Sen muotoilu vähentää nenään kulkeutuvien alkoholihöyryjen vaikutusta ja auttaa havaitsemaan viskin varsinaiset aromit selvemmin. Lasi yhdistää kemian, aistihavainnot, suomalaisen muotoilun ja käsityön.
SAVU glass on mukana Habitaressa 2.–6.9.2026 osastolla 3f31. Osastolla lasin vaikutuksen voi testata käytännössä vertaamalla SAVUa perinteiseen viskilasiin.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Janne Savolainen, janne.savolainen@nobleglass.fi, +49 175 406 7965
Yhteyshenkilöt
Janne SavolainenMarkkinointipäällikkö, osakasPuh:+491754067965janne.savolainen@nobleglass.fi
Jari TuominenToimitusjohtaja ja lasin keksijä, perustajaosakasPuh:045 3544557jari.tuominen@nobleglass.fi
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