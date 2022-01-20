Kutsu: Mitä yhteistä on viskillä ja maailmankaikkeudella, pohtii tähtitieteilijä Esko Valtaoja

Mikä on viskinmaistelun ja maailmankaikkeuden yhteys? Entä voiko viskistä olevia molekyylejä löytyä myös avaruudesta? Tähtitieteilijä Esko Valtaoja ja kemisti Jari Tuominen antautuvat uusia uria avaavaan keskusteluun Habitaressa 3.9.2026.