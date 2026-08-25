Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hollolan sote-keskuksen palvelutoimiston aukioloaika muuttuu

Palvelutoimistossa voi hoitaa toimistoasioita, kuten sairauslomatodistusten noutamisen. Täytetyt lomakkeet, kuten verenpaineen seurantalomake, palautetaan jatkossa toisen kerroksen hissiaulassa olevaan punaiseen laatikkoon.



Palvelutoimistosta saa sen aukioloaikoina ohjausta ja neuvontaa sairauden- ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.



Lievissä oireissa apua saa sovelluksella



Jos sinulla on lieviä oireita, asioi Päijät-Sote-sovelluksella tai soita ensin numeroon 03 4108 9420. Päijät-Sote-sovelluksella saat ammattilaisen avun nopeasti moniin eri tilanteisiin.

Jos tarvitset päivystyksellistä, kiireellistä hoitoa, ota ensin yhteys numeroon 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.

Jos olet sairastunut äkillisesti eikä sinulla ole ajanvarausta, ota sote-keskuksessa vuoronumero äkillisesti sairastuneen hoidon tarpeen arvioon. Sairaanhoitaja arvioi vointisi ja hoidon tarpeesi vuoronumeron mukaisessa saapumisjärjestyksessä.



Äkillisesti sairastuneen hoidon arvion vuoronumero palvelee maanantaista torstaihin kello 8–15, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kello 8–14.