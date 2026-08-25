Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hollolan sote-keskuksen palvelutoimiston aukioloaika muuttuu

25.8.2026 13:01:34 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Hollolan sote-keskuksessa avosairaanhoidon palvelutoimiston aukioloaika muuttuu. Maanantaista 31. elokuuta alkaen palvelutoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–11. Palvelutoimisto palvelee jatkossa vuoronumerolla.

Palvelutoimistossa voi hoitaa toimistoasioita, kuten sairauslomatodistusten noutamisen. Täytetyt lomakkeet, kuten verenpaineen seurantalomake, palautetaan jatkossa toisen kerroksen hissiaulassa olevaan punaiseen laatikkoon. 
 
Palvelutoimistosta saa sen aukioloaikoina ohjausta ja neuvontaa sairauden- ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.  

Lievissä oireissa apua saa sovelluksella
 
Jos sinulla on lieviä oireita, asioi Päijät-Sote-sovelluksella tai soita ensin numeroon 03 4108 9420. Päijät-Sote-sovelluksella saat ammattilaisen avun nopeasti moniin eri tilanteisiin. 

Jos tarvitset päivystyksellistä, kiireellistä hoitoa, ota ensin yhteys numeroon 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112. 

Jos olet sairastunut äkillisesti eikä sinulla ole ajanvarausta, ota sote-keskuksessa vuoronumero äkillisesti sairastuneen hoidon tarpeen arvioon. Sairaanhoitaja arvioi vointisi ja hoidon tarpeesi vuoronumeron mukaisessa saapumisjärjestyksessä.  
 
Äkillisesti sairastuneen hoidon arvion vuoronumero palvelee maanantaista torstaihin kello 8–15, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kello 8–14. 

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye