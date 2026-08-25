Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hollolan sote-keskuksen palvelutoimiston aukioloaika muuttuu
25.8.2026 13:01:34 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Hollolan sote-keskuksessa avosairaanhoidon palvelutoimiston aukioloaika muuttuu. Maanantaista 31. elokuuta alkaen palvelutoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–11. Palvelutoimisto palvelee jatkossa vuoronumerolla.
Palvelutoimistossa voi hoitaa toimistoasioita, kuten sairauslomatodistusten noutamisen. Täytetyt lomakkeet, kuten verenpaineen seurantalomake, palautetaan jatkossa toisen kerroksen hissiaulassa olevaan punaiseen laatikkoon.
Palvelutoimistosta saa sen aukioloaikoina ohjausta ja neuvontaa sairauden- ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.
Lievissä oireissa apua saa sovelluksella
Jos sinulla on lieviä oireita, asioi Päijät-Sote-sovelluksella tai soita ensin numeroon 03 4108 9420. Päijät-Sote-sovelluksella saat ammattilaisen avun nopeasti moniin eri tilanteisiin.
Jos tarvitset päivystyksellistä, kiireellistä hoitoa, ota ensin yhteys numeroon 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.
Jos olet sairastunut äkillisesti eikä sinulla ole ajanvarausta, ota sote-keskuksessa vuoronumero äkillisesti sairastuneen hoidon tarpeen arvioon. Sairaanhoitaja arvioi vointisi ja hoidon tarpeesi vuoronumeron mukaisessa saapumisjärjestyksessä.
Äkillisesti sairastuneen hoidon arvion vuoronumero palvelee maanantaista torstaihin kello 8–15, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kello 8–14.
Yhteyshenkilöt
Anitta PusaosastonhoitajaPuh:044 482 3379
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahes elos x MoodFest tuo nuorten mielen hyvinvoinnin Lahden torille25.8.2026 10:10:27 EEST | Tiedote
Nuorten mielen hyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat teemana Lahden torilla perjantaina 28. elokuuta järjestettävässä Lahes elos x MoodFest -tapahtumassa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi sädehoitolaite vahvistaa syövänhoitoa19.8.2026 09:03:01 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen keskussairaalan sädehoitoyksikössä on otettu käyttöön uusi, alan viimeisintä teknologiaa edustava sädehoitolaite.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Turvallisuusneuvoja tarjolla Turvallinen Lahti -tapahtumassa lauantaina 22. elokuuta17.8.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen turvallisuustoimijat järjestävät koko perheen Turvallinen Lahti -tapahtuman Lahden torilla lauantaina 22.8.2026 kello 10–13. Tapahtumassa on mahdollisuus tavata Päijät-Hämeen turvallisuustoimijoita ja tutustua heidän toimintaansa, kysyä neuvoa turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä seurata toimintanäytöksiä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uudella henkilöstöohjelmalla tavoitellaan sujuvampaa työarkea17.8.2026 11:58:16 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 17.8. hyvinvointialueen uuden henkilöstöohjelman.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Keski-Hollolan VPK muuttaa uusiin tiloihin joulukuussa14.8.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Keski-Hollolan VPK:n korvaavien toimitilojen monivuotinen etsintä saatiin päätökseen, kun Päijät-Hämeen hyvinvointialue vuokrasi palokunnan käyttöön uudet asematilat Hollolan päätoimisen pelastusaseman läheltä. Keski-Hollolan VPK muuttaa uusiin tiloihin vuoden lopussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme