Oulun juhlaviikot huipentuu tällä viikolla Delta Life -juhlaviikonloppuun ja Ilmakitaransoiton MM-kisoihin

Delta Life -show’ssa lavalla nähdään huippuesiintyjiä muusikoista tanssijoihin ja sirkustaiteilijoihin. 45-minuutin mittainen monitaideteos esitetään Oulun kaupungin syntypaikalla. Veden päälle pystytetyn suistolavan kohdalla on ollut 300 vuotta sitten satama ja sen vieressä tori, missä vesireittien paikalle tuomat ihmiset ovat kohdanneet. Nyt yleisö kohtaa rannalla noin 50 esiintyjää, jotka herättävät eloon oululaisista lähtökohdista tehdyn alkuperäisteoksen. Delta Lifen käsikirjoittaja ja taiteellinen johtaja on Jukka Takalo, ja sitä tuottaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys, joka koordinoi Oulun juhlaviikkoja.

Aikataulu joka ilta:

20.45 Ilmakitaransoiton MM-kisat (to: karsinta, pe: Finaali 1, la: Finaali 2)

21.45 Pre-Show (video-, audio- ja valoteos)

22.00 Delta Life Show

Taiteilijakaartiin kuuluvat Marzi Nyman, jousikvartetti Meta4, Oulu All Star Big Band johtajanaan Jukka Eskola, Mieskuoro Huutajat, Lumo Companyn sirkustaiteilijat, sekä yli 10-henkinen tanssijoiden ryhmä. Lavan valtaavat myös lukuisat kansainväliset ilmakitaristit kaikkien aikojen ilmakitaristiksi valitun Justin "Nordic Thunder" Howardin johdolla.

Käsikirjoituksesta vastaa Delta Lifen taiteellinen johtaja Jukka Takalo, sävellyksistä musiikin monitaituri Marzi Nyman ja Mieskuoro Huutajien osuuksien säveltämisestä kuoronjohtaja Petri Sirviö.

Paikalle odotetaan joka ilta noin 7000 katsojaa. Lisäksi tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä useissa kaupungin kuppiloissa sekä maailmanlaajuisesti internetin kautta missä vain.

Lisätietoa tapahtumasta, esiintyjistä ja taustoista: deltalife.fi

Yleisölle tarkoitettua käytännön ohjeistusta ja tapahtumainfoa löytyy kattavasti suoralinkistä: https://www.oulunjuhlaviikot.fi/delta-life-info/

Tapahtuman aiheuttamat häiriöt liikenteelle ja meluhaitat: https://www.oulunjuhlaviikot.fi/delta-life-tapahtuman-pystytys-aiheuttaa-hairiota-pokkisenpuiston-ymparistossa/





Ilmakitaransoiton MM-kisat

Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisat on tänä vuonna jo 30-vuotias kansainvälinen tapahtuma. Kolmikymppisten ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden innoittamana tapahtumaan osallistuu Oulussa yli 50 ilmakitaristia 13 maasta. Etäkatsomoita ilmakitarakisoilla on Nepalista Kanadaan.

Ilmakitaransoiton MM-kisat käydään tänä vuonna kolmena kierroksena.

Torstain 27.8. kello 20.45–21.45 Mustien Hevosten karsintaan on päässyt 15 kilpailijaa. He ovat valikoituneet mukaan jo kesäkuussa videokilpailussa 30 osallistujan joukosta. Torstain neljä parasta pääsee perjantain finaaliin.

Perjantain 28.8. 1. finaalikierroksella neljä parasta Mustaa hevosta kohtaa kymmenen kansallista ilmakitaramestaria ja vuoden 2025 maailmanmestarin Aapo ”The Angus” Raution.

Perjantailta pääsee jatkoon kahdeksan parasta kilpailijaa lauantain 29.8. ratkaisevalle 2. finaalikierrokselle.

27.8.2026 Mustien hevosten karsinnan järjestys:

Sven “Spandex” Smith, Iso-Britannia Minami “Yometen KD” Kado, Japani Eero “One Last Comeback” Ojala, Suomi David “The Incredible D.FendAIR” Monreal, Saksa Cole “Slappy Nutz” Lindbergh, Yhdysvallat Piers “The Joke’Air” Burnell, Iso-Britannia Michael “Airvant-God” Lovely, Yhdysvallat Toshio “Shariten KD” Kado, Japani Dave “Iron Age” Chen , Taiwan Argo “String Theory” Thompson, Yhdysvallat Zachary “Ichabod Fame” Knowles, Kanada Brittany “The Beast Georgia Lunch” Diaz, Yhdysvallat Frédéric ”French Kiss” Reau, Ranska Apolline “Lady Attila” Andreys, Ranska Luke “Lucky Luke” Sevcik, Yhdysvallat

28.8.2026 Finaalin ensimmäisen kierroksen järjestys:

Musta hevonen Musta hevonen Musta hevonen Musta hevonen Léonard ”Lenny Pocket” Pollet, Belgia Tyler ”Cat Friday” Gardner, Kanada Fausto ”Heavyer Dannair” Carraro, Brasilia Aapo ”The Angus” Rautio, hallitseva maailmanmestari, Suomi Nanami ”Seven Seas” Nagura, Japani Howard ”Devil Narcissus” Lo, Taiwan Armin ”The Arminator” Van Schie, Alankomaat Saladin ”Six String Sal” Thomas, Yhdysvallat Patrick ”Ehrwolf Van Airhoven” Culek, Saksa Kirill ”Guitarantula” Blumenkrants, Ranska Sam ”Airlo Guv’na” Nicoresti, Iso-Britannia





Kuvia kilpailusta päivitetään mediakansioon nopeasti kisapäivien päätteeksi. Kuvia saa käyttää mediassa kerrottaessa Ilmakitaransoiton MM-kisoista, muuhun käyttöön on kysyttävä lupa. Kuvaajan nimi mainittava: ___ / Oulun juhlaviikot. Videot: Ilmakitaransoiton MM-kisat

Katso koko Ilmakitaraviikon ohjelma: https://airguitarworldchampionships.com/ohjelma/

tiistaina 25.8. Mustien Hevosten videonäytös

keskiviikkona 26.8. Airientation-tutustumistapahtuma





Ilmakitaraa soitetaan yhdessä maailmanrauhan puolesta. Kisan ideologian mukaan sodat loppuvat, ilmastonmuutos pysähtyy ja pahat asiat katoavat, jos kaikki maailman ihmiset soittavat ilmakitaraa. Laji on myös tasa-arvon puolella – kirjaimellisesti aivan kuka tahansa voi tarttua ilmakitaraan, milloin vain.

Ilmakitaransoiton MM-kisoja järjestää oululainen Airnest Productions Oy, jonka omistaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys.

Delta Life -juhlaviikonloppu sekä Ilmakitaransoiton MM-kisat ovat osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta.