Oulun juhlaviikot huipentuu tällä viikolla Delta Life -juhlaviikonloppuun ja Ilmakitaransoiton MM-kisoihin

25.8.2026 13:40:35 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

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Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän huipentaa Delta Life -juhlaviikonloppu 27.–29.8.2026 Oulussa.

Kolmipäiväiseen karnevaaliin sisältyy Ilmakitaransoiton MM-kisat ja monitaiteellinen Delta Life Show.  Tapahtuma on pääsymaksuton ja se striimataan suorana jokaisena päivänä.

Iso esiintymislava keskellä jokisuistoa.
Delta Life -lavan havainnekuva. Sun Effects Oulun juhlaviikot

Delta Life -show’ssa lavalla nähdään huippuesiintyjiä muusikoista tanssijoihin ja sirkustaiteilijoihin. 45-minuutin mittainen monitaideteos esitetään Oulun kaupungin syntypaikalla. Veden päälle pystytetyn suistolavan kohdalla on ollut 300 vuotta sitten satama ja sen vieressä tori, missä vesireittien paikalle tuomat ihmiset ovat kohdanneet. Nyt yleisö kohtaa rannalla noin 50 esiintyjää, jotka herättävät eloon oululaisista lähtökohdista tehdyn alkuperäisteoksen. Delta Lifen käsikirjoittaja ja taiteellinen johtaja on Jukka Takalo, ja sitä tuottaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys, joka koordinoi Oulun juhlaviikkoja.

Aikataulu joka ilta:
20.45 Ilmakitaransoiton MM-kisat (to: karsinta, pe: Finaali 1, la: Finaali 2)
21.45 Pre-Show (video-, audio- ja valoteos)
22.00 Delta Life Show

Taiteilijakaartiin kuuluvat Marzi Nyman, jousikvartetti Meta4, Oulu All Star Big Band johtajanaan Jukka Eskola, Mieskuoro Huutajat, Lumo Companyn sirkustaiteilijat, sekä yli 10-henkinen tanssijoiden ryhmä. Lavan valtaavat myös lukuisat kansainväliset ilmakitaristit kaikkien aikojen ilmakitaristiksi valitun Justin "Nordic Thunder" Howardin johdolla.

Käsikirjoituksesta vastaa Delta Lifen taiteellinen johtaja Jukka Takalo, sävellyksistä musiikin monitaituri Marzi Nyman ja Mieskuoro Huutajien osuuksien säveltämisestä kuoronjohtaja Petri Sirviö.

Paikalle odotetaan joka ilta noin 7000 katsojaa. Lisäksi tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä useissa kaupungin kuppiloissa sekä maailmanlaajuisesti internetin kautta missä vain.

Ilmakitaransoiton MM-kisat

Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisat on tänä vuonna jo 30-vuotias kansainvälinen tapahtuma. Kolmikymppisten ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden innoittamana tapahtumaan osallistuu Oulussa yli 50 ilmakitaristia 13 maasta. Etäkatsomoita ilmakitarakisoilla on Nepalista Kanadaan.

Ilmakitaransoiton MM-kisat käydään tänä vuonna kolmena kierroksena.

Torstain 27.8. kello 20.45–21.45 Mustien Hevosten karsintaan on päässyt 15 kilpailijaa. He ovat valikoituneet mukaan jo kesäkuussa videokilpailussa 30 osallistujan joukosta. Torstain neljä parasta pääsee perjantain finaaliin.

Perjantain 28.8. 1. finaalikierroksella neljä parasta Mustaa hevosta kohtaa kymmenen kansallista ilmakitaramestaria ja vuoden 2025 maailmanmestarin Aapo ”The Angus” Raution.

Perjantailta pääsee jatkoon kahdeksan parasta kilpailijaa lauantain 29.8. ratkaisevalle 2. finaalikierrokselle.

27.8.2026 Mustien hevosten karsinnan järjestys:

  1. Sven “Spandex” Smith, Iso-Britannia
  2. Minami “Yometen KD” Kado, Japani
  3. Eero “One Last Comeback” Ojala, Suomi 
  4. David “The Incredible D.FendAIR” Monreal, Saksa
  5. Cole “Slappy Nutz” Lindbergh, Yhdysvallat 
  6. Piers “The Joke’Air” Burnell, Iso-Britannia
  7. Michael “Airvant-God” Lovely, Yhdysvallat 
  8. Toshio “Shariten KD” Kado, Japani 
  9. Dave “Iron Age” Chen , Taiwan
  10. Argo “String Theory” Thompson, Yhdysvallat
  11. Zachary “Ichabod Fame” Knowles, Kanada 
  12. Brittany “The Beast Georgia Lunch” Diaz, Yhdysvallat 
  13. Frédéric ”French Kiss” Reau, Ranska
  14. Apolline “Lady Attila” Andreys, Ranska 
  15. Luke “Lucky Luke” Sevcik, Yhdysvallat

28.8.2026 Finaalin ensimmäisen kierroksen järjestys:

  1. Musta hevonen
  2. Musta hevonen
  3. Musta hevonen
  4. Musta hevonen
  5. Léonard ”Lenny Pocket” Pollet, Belgia
  6. Tyler ”Cat Friday” Gardner, Kanada
  7. Fausto ”Heavyer Dannair” Carraro, Brasilia
  8. Aapo ”The Angus” Rautio, hallitseva maailmanmestari, Suomi
  9. Nanami ”Seven Seas” Nagura, Japani
  10. Howard ”Devil Narcissus” Lo, Taiwan
  11. Armin ”The Arminator” Van Schie, Alankomaat
  12. Saladin ”Six String Sal” Thomas, Yhdysvallat
  13. Patrick ”Ehrwolf Van Airhoven” Culek, Saksa
  14. Kirill ”Guitarantula” Blumenkrants, Ranska
  15. Sam ”Airlo Guv’na” Nicoresti, Iso-Britannia

Kuvia kilpailusta päivitetään mediakansioon nopeasti kisapäivien päätteeksi. Kuvia saa käyttää mediassa kerrottaessa Ilmakitaransoiton MM-kisoista, muuhun käyttöön on kysyttävä lupa. Kuvaajan nimi mainittava: ___ / Oulun juhlaviikot. Videot: Ilmakitaransoiton MM-kisat  

Katso koko Ilmakitaraviikon ohjelma: https://airguitarworldchampionships.com/ohjelma/

  • tiistaina 25.8. Mustien Hevosten videonäytös
  • keskiviikkona 26.8. Airientation-tutustumistapahtuma

Ilmakitaraa soitetaan yhdessä maailmanrauhan puolesta. Kisan ideologian mukaan sodat loppuvat, ilmastonmuutos pysähtyy ja pahat asiat katoavat, jos kaikki maailman ihmiset soittavat ilmakitaraa. Laji on myös tasa-arvon puolella – kirjaimellisesti aivan kuka tahansa voi tarttua ilmakitaraan, milloin vain.

Ilmakitaransoiton MM-kisoja järjestää oululainen Airnest Productions Oy, jonka omistaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys.

Delta Life -juhlaviikonloppu sekä Ilmakitaransoiton MM-kisat ovat osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Iso esiintymislava keskellä jokisuistoa.
Delta Life -lavan havainnekuva.
Sun Effects Oulun juhlaviikot
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Ilmakitaristi soittaa ilmakitaraa innolla.
Ilmakitaransoiton hallitseva maailmanmestari Aapo "The Angus" Rautio hurmasi sekä katsojat että tuomariston viime vuonna. Tänä vuonna MM-kisojen lava on suurempi kuin koskaan.
Roosa-Maria Kauppila Oulun juhlaviikot
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

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