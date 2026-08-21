Oulun juhlaviikot huipentuu tällä viikolla Delta Life -juhlaviikonloppuun ja Ilmakitaransoiton MM-kisoihin
25.8.2026 13:40:35 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän huipentaa Delta Life -juhlaviikonloppu 27.–29.8.2026 Oulussa.
Kolmipäiväiseen karnevaaliin sisältyy Ilmakitaransoiton MM-kisat ja monitaiteellinen Delta Life Show. Tapahtuma on pääsymaksuton ja se striimataan suorana jokaisena päivänä.
Delta Life -show’ssa lavalla nähdään huippuesiintyjiä muusikoista tanssijoihin ja sirkustaiteilijoihin. 45-minuutin mittainen monitaideteos esitetään Oulun kaupungin syntypaikalla. Veden päälle pystytetyn suistolavan kohdalla on ollut 300 vuotta sitten satama ja sen vieressä tori, missä vesireittien paikalle tuomat ihmiset ovat kohdanneet. Nyt yleisö kohtaa rannalla noin 50 esiintyjää, jotka herättävät eloon oululaisista lähtökohdista tehdyn alkuperäisteoksen. Delta Lifen käsikirjoittaja ja taiteellinen johtaja on Jukka Takalo, ja sitä tuottaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys, joka koordinoi Oulun juhlaviikkoja.
Aikataulu joka ilta:
20.45 Ilmakitaransoiton MM-kisat (to: karsinta, pe: Finaali 1, la: Finaali 2)
21.45 Pre-Show (video-, audio- ja valoteos)
22.00 Delta Life Show
Taiteilijakaartiin kuuluvat Marzi Nyman, jousikvartetti Meta4, Oulu All Star Big Band johtajanaan Jukka Eskola, Mieskuoro Huutajat, Lumo Companyn sirkustaiteilijat, sekä yli 10-henkinen tanssijoiden ryhmä. Lavan valtaavat myös lukuisat kansainväliset ilmakitaristit kaikkien aikojen ilmakitaristiksi valitun Justin "Nordic Thunder" Howardin johdolla.
Käsikirjoituksesta vastaa Delta Lifen taiteellinen johtaja Jukka Takalo, sävellyksistä musiikin monitaituri Marzi Nyman ja Mieskuoro Huutajien osuuksien säveltämisestä kuoronjohtaja Petri Sirviö.
Paikalle odotetaan joka ilta noin 7000 katsojaa. Lisäksi tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä useissa kaupungin kuppiloissa sekä maailmanlaajuisesti internetin kautta missä vain.
- Lisätietoa tapahtumasta, esiintyjistä ja taustoista: deltalife.fi
- Yleisölle tarkoitettua käytännön ohjeistusta ja tapahtumainfoa löytyy kattavasti suoralinkistä: https://www.oulunjuhlaviikot.fi/delta-life-info/
- Tapahtuman aiheuttamat häiriöt liikenteelle ja meluhaitat: https://www.oulunjuhlaviikot.fi/delta-life-tapahtuman-pystytys-aiheuttaa-hairiota-pokkisenpuiston-ymparistossa/
Ilmakitaransoiton MM-kisat
Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisat on tänä vuonna jo 30-vuotias kansainvälinen tapahtuma. Kolmikymppisten ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden innoittamana tapahtumaan osallistuu Oulussa yli 50 ilmakitaristia 13 maasta. Etäkatsomoita ilmakitarakisoilla on Nepalista Kanadaan.
Ilmakitaransoiton MM-kisat käydään tänä vuonna kolmena kierroksena.
Torstain 27.8. kello 20.45–21.45 Mustien Hevosten karsintaan on päässyt 15 kilpailijaa. He ovat valikoituneet mukaan jo kesäkuussa videokilpailussa 30 osallistujan joukosta. Torstain neljä parasta pääsee perjantain finaaliin.
Perjantain 28.8. 1. finaalikierroksella neljä parasta Mustaa hevosta kohtaa kymmenen kansallista ilmakitaramestaria ja vuoden 2025 maailmanmestarin Aapo ”The Angus” Raution.
Perjantailta pääsee jatkoon kahdeksan parasta kilpailijaa lauantain 29.8. ratkaisevalle 2. finaalikierrokselle.
27.8.2026 Mustien hevosten karsinnan järjestys:
- Sven “Spandex” Smith, Iso-Britannia
- Minami “Yometen KD” Kado, Japani
- Eero “One Last Comeback” Ojala, Suomi
- David “The Incredible D.FendAIR” Monreal, Saksa
- Cole “Slappy Nutz” Lindbergh, Yhdysvallat
- Piers “The Joke’Air” Burnell, Iso-Britannia
- Michael “Airvant-God” Lovely, Yhdysvallat
- Toshio “Shariten KD” Kado, Japani
- Dave “Iron Age” Chen , Taiwan
- Argo “String Theory” Thompson, Yhdysvallat
- Zachary “Ichabod Fame” Knowles, Kanada
- Brittany “The Beast Georgia Lunch” Diaz, Yhdysvallat
- Frédéric ”French Kiss” Reau, Ranska
- Apolline “Lady Attila” Andreys, Ranska
- Luke “Lucky Luke” Sevcik, Yhdysvallat
28.8.2026 Finaalin ensimmäisen kierroksen järjestys:
- Musta hevonen
- Musta hevonen
- Musta hevonen
- Musta hevonen
- Léonard ”Lenny Pocket” Pollet, Belgia
- Tyler ”Cat Friday” Gardner, Kanada
- Fausto ”Heavyer Dannair” Carraro, Brasilia
- Aapo ”The Angus” Rautio, hallitseva maailmanmestari, Suomi
- Nanami ”Seven Seas” Nagura, Japani
- Howard ”Devil Narcissus” Lo, Taiwan
- Armin ”The Arminator” Van Schie, Alankomaat
- Saladin ”Six String Sal” Thomas, Yhdysvallat
- Patrick ”Ehrwolf Van Airhoven” Culek, Saksa
- Kirill ”Guitarantula” Blumenkrants, Ranska
- Sam ”Airlo Guv’na” Nicoresti, Iso-Britannia
Kuvia kilpailusta päivitetään mediakansioon nopeasti kisapäivien päätteeksi. Kuvia saa käyttää mediassa kerrottaessa Ilmakitaransoiton MM-kisoista, muuhun käyttöön on kysyttävä lupa. Kuvaajan nimi mainittava: ___ / Oulun juhlaviikot. Videot: Ilmakitaransoiton MM-kisat
Katso koko Ilmakitaraviikon ohjelma: https://airguitarworldchampionships.com/ohjelma/
- tiistaina 25.8. Mustien Hevosten videonäytös
- keskiviikkona 26.8. Airientation-tutustumistapahtuma
Ilmakitaraa soitetaan yhdessä maailmanrauhan puolesta. Kisan ideologian mukaan sodat loppuvat, ilmastonmuutos pysähtyy ja pahat asiat katoavat, jos kaikki maailman ihmiset soittavat ilmakitaraa. Laji on myös tasa-arvon puolella – kirjaimellisesti aivan kuka tahansa voi tarttua ilmakitaraan, milloin vain.
Ilmakitaransoiton MM-kisoja järjestää oululainen Airnest Productions Oy, jonka omistaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistys.
Delta Life -juhlaviikonloppu sekä Ilmakitaransoiton MM-kisat ovat osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka TakaloTaiteellinen johtajaDelta LifePuh:040 513 3262jukkatakalo@icloud.com
Pia AlatorvinenToiminnanjohtajaOulun juhlaviikot
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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