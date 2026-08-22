Vaahteraliigan playoff-ratkaisut venyvät viimeiselle kierrokselle

Viimeisen sarjakierroksen otteluissa kohtaavat:

Perjantaina 28. elokuuta klo 18.30 Tampere Saints ja Porvoon Butchers

Lauantaina 29. elokuuta klo 12:00 East City Giants ja Wasa Royals

Lauantaina 29. elokuuta klo 17:00 Helsinki Roosters ja Seinäjoki Crocodiles

Tampere Saints pelaa kotiottelunsa Pyynikin kentällä. Molemmat lauantain ottelut pelataan Helsingissä Käpylän Velodromilla. Kuopio Steelers on jo saanut runkosarjansa päätökseen seitsemällä voitolla ja kolmella tappiolla.

Steelers, Roosters ja Crocodiles ratkaisevat sijoitukset 2–4

Runkosarjan sijoitukset 2–4 ratkeavat perjantain Saintsin ja Butchersin sekä lauantai-iltapäivän Roostersin ja Crocodilesin otteluiden tulosten perusteella. Steelersin lopullinen sijoitus on kiinni näiden otteluiden tuloksista - kuopiolaisjoukkue on jo päättänyt oman runkosarjansa.

Crocodiles on menettänyt mahdollisuutensa sijoittua kahden parhaan joukkoon ja saavuttaa playoffien kotietu, mutta Roostersilla ja Steelersilla siihen on edelleen mahdollisuus. Roosters ja Crocodiles kohtaavat- toisensa lauantaina Helsingin Velodromilla, mutta isoon rooliin koko yhtälössä nousee perjantainen Butchersin ja Saintsin kohtaaminen. Ottelu on Butchersille merkityksetön, mutta tamperelaisjoukkueelle voitto porvoolaisista merkitsisi sarjan jumbosijan välttämistä varmuudella.

Neljä skenaariota

Jos Butchers voittaa Saintsin ja Roosters voittaa Crocodilesin, sijoittuvat Steelers toiseksi, Roosters kolmanneksi ja Crocodiles neljänneksi. Butchersin voitto ja Crocodilesin voitto Roostersista puolestaan tarkoittaisivat järjestystä Steelers–Crocodiles–Roosters.

Mikäli Saints voittaa Butchersin ja Roosters Crocodilesin, nousee Roosters toiseksi, Steelers kolmanneksi ja Crocodiles neljänneksi. Saintsin voitto yhdessä Crocodilesin voiton kanssa pitää kuitenkin Steelersin toisena, Crocodilesin kolmantena ja Roostersin neljäntenä.

Vaahteraliigan playoff-skenaariot 2026 SAJL

Myös sijoitukset 5–7 ovat täysin avoinna

Viimeisellä kierroksella ratkaistaan myös sijoitukset 5–7 ja samalla runkosarjan viimeinen sija.

Jos Butchers voittaa Saintsin ja Giants voittaa Royalsin, sijoittuvat Giants viidenneksi, Royals kuudenneksi ja Saints seitsemänneksi. Royalsin voittaessa Giantsin järjestys olisi Royals, Saints ja Giants.

Saintsin voitto Butchersista nostaisi tamperelaiset joka tapauksessa viidenneksi. Giantsin voitolla järjestys olisi Saints–Giants–Royals, kun taas Royalsin voitto merkitsisi järjestystä Saints–Royals–Giants.

Tasatilanteiden ratkaisussa Saintsin ja Giantsin keskinäinen ottelu nostaa Saintsin Giantsin edelle. Royals ja Saints ovat voittaneet keskinäiset kohtaamisensa kerran, joten mahdollisessa tasatilanteessa ratkaisu haetaan sarjan tiebreak-sääntöjen mukaisesti voittojen vahvuudesta ja tarvittaessa otteluohjelman vahvuudesta. Giants ja Royals eivät voi päätyä keskenään tasatilanteeseen.

Taistelu Vaahteraliigan jumbosijan välttämisestä SAJL

Vaahteraliigan välierät syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna

Vaahteraliigan välierissä runkosarjan voittaja saa kotikentälleen vastaansa neljänneksi sijoittuneen. Kakkonen ja kolmonen kohtaavat toiseksi sijoittuneen kotikentällä.

Jo nyt on selvää, että välieräpeli pelataan varmasti Porvoon keskuskentällä lauantaina 5.9. klo 14:00. Toinen välierä pelataan joko Kuopiossa (torstaina 4.9. klo 18:00) tai Helsingissä (sunnuntaina 6.9. klo 14:00).

Amerikkalaisen jalkapallon 47. Suomen mestaruus ratkeaa Vaahteramalja XLVII ottelussa, joka pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18:00 Helsingin Bolt Arenalla