Vaahteraliigan playoff-ratkaisut venyvät viimeiselle kierrokselle
25.8.2026 14:00:08 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Uutinen
Vaahteraliigan ennätystasainen runkosarja huipentuu tulevana viikonloppuna, kun kaikki sijoitukset toisesta seitsemänteen ovat vielä avoinna. Ainoastaan Porvoon Butchers on varmistanut lopullisen sijoituksensa runkosarjan voittajana.
Viimeisen sarjakierroksen otteluissa kohtaavat:
- Perjantaina 28. elokuuta klo 18.30 Tampere Saints ja Porvoon Butchers
- Lauantaina 29. elokuuta klo 12:00 East City Giants ja Wasa Royals
- Lauantaina 29. elokuuta klo 17:00 Helsinki Roosters ja Seinäjoki Crocodiles
Tampere Saints pelaa kotiottelunsa Pyynikin kentällä. Molemmat lauantain ottelut pelataan Helsingissä Käpylän Velodromilla. Kuopio Steelers on jo saanut runkosarjansa päätökseen seitsemällä voitolla ja kolmella tappiolla.
Steelers, Roosters ja Crocodiles ratkaisevat sijoitukset 2–4
Runkosarjan sijoitukset 2–4 ratkeavat perjantain Saintsin ja Butchersin sekä lauantai-iltapäivän Roostersin ja Crocodilesin otteluiden tulosten perusteella. Steelersin lopullinen sijoitus on kiinni näiden otteluiden tuloksista - kuopiolaisjoukkue on jo päättänyt oman runkosarjansa.
Crocodiles on menettänyt mahdollisuutensa sijoittua kahden parhaan joukkoon ja saavuttaa playoffien kotietu, mutta Roostersilla ja Steelersilla siihen on edelleen mahdollisuus. Roosters ja Crocodiles kohtaavat- toisensa lauantaina Helsingin Velodromilla, mutta isoon rooliin koko yhtälössä nousee perjantainen Butchersin ja Saintsin kohtaaminen. Ottelu on Butchersille merkityksetön, mutta tamperelaisjoukkueelle voitto porvoolaisista merkitsisi sarjan jumbosijan välttämistä varmuudella.
Neljä skenaariota
Jos Butchers voittaa Saintsin ja Roosters voittaa Crocodilesin, sijoittuvat Steelers toiseksi, Roosters kolmanneksi ja Crocodiles neljänneksi. Butchersin voitto ja Crocodilesin voitto Roostersista puolestaan tarkoittaisivat järjestystä Steelers–Crocodiles–Roosters.
Mikäli Saints voittaa Butchersin ja Roosters Crocodilesin, nousee Roosters toiseksi, Steelers kolmanneksi ja Crocodiles neljänneksi. Saintsin voitto yhdessä Crocodilesin voiton kanssa pitää kuitenkin Steelersin toisena, Crocodilesin kolmantena ja Roostersin neljäntenä.
Myös sijoitukset 5–7 ovat täysin avoinna
Viimeisellä kierroksella ratkaistaan myös sijoitukset 5–7 ja samalla runkosarjan viimeinen sija.
Jos Butchers voittaa Saintsin ja Giants voittaa Royalsin, sijoittuvat Giants viidenneksi, Royals kuudenneksi ja Saints seitsemänneksi. Royalsin voittaessa Giantsin järjestys olisi Royals, Saints ja Giants.
Saintsin voitto Butchersista nostaisi tamperelaiset joka tapauksessa viidenneksi. Giantsin voitolla järjestys olisi Saints–Giants–Royals, kun taas Royalsin voitto merkitsisi järjestystä Saints–Royals–Giants.
Tasatilanteiden ratkaisussa Saintsin ja Giantsin keskinäinen ottelu nostaa Saintsin Giantsin edelle. Royals ja Saints ovat voittaneet keskinäiset kohtaamisensa kerran, joten mahdollisessa tasatilanteessa ratkaisu haetaan sarjan tiebreak-sääntöjen mukaisesti voittojen vahvuudesta ja tarvittaessa otteluohjelman vahvuudesta. Giants ja Royals eivät voi päätyä keskenään tasatilanteeseen.
Vaahteraliigan välierät syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna
Vaahteraliigan välierissä runkosarjan voittaja saa kotikentälleen vastaansa neljänneksi sijoittuneen. Kakkonen ja kolmonen kohtaavat toiseksi sijoittuneen kotikentällä.
Jo nyt on selvää, että välieräpeli pelataan varmasti Porvoon keskuskentällä lauantaina 5.9. klo 14:00. Toinen välierä pelataan joko Kuopiossa (torstaina 4.9. klo 18:00) tai Helsingissä (sunnuntaina 6.9. klo 14:00).
Amerikkalaisen jalkapallon 47. Suomen mestaruus ratkeaa Vaahteramalja XLVII ottelussa, joka pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18:00 Helsingin Bolt Arenalla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Roope NoronenSAJL puheenjohtajaPuh:+358 400634968Puh:+358 400634968roope.noronen@sajl.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Suomen jenkkifutisnaiset Euroopan mestaruuteen22.8.2026 20:22:18 EEST | Tiedote
Suomen naiset ovat voittaneet kolmannen amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruutensa. Saksa kaatui tasaisessa ottelussa erittäin märällä Myyrmäen jalkapallostadioilla lukemin 6-0 (0-0). Ottelun ratkaisevan touchdownin viimeisteli pelin kolmannella neljänneksellä keskushyökkääjä Tytti Kuusinen.
Suomen tavoitteena kolmas EM-kulta21.8.2026 15:58:04 EEST | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa lauantaina kotikentällään EM-kullasta. Vantaan Myyrmäen jalkapallostadionilla Suomen vastustajaksi asettuu vahvana pidetty Saksa.
Suomen naisten joukkue EM-loppuotteluun nyt nimetty18.8.2026 16:10:36 EEST | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa Saksan EM-loppuottelussa kotikentällään Vantaan Myyrmäessä lauantaina 22. elokuuta. Valmennusjohto on nimennyt 45 pelaajan kokoonpanon, joka tavoittelee Suomelle kolmatta Euroopan mestaruutta.
Helsinki Wolverines vei Naisten Vaahteraliigan mestaruuden15.8.2026 16:19:50 EEST | Tiedote
Helsinki Wolverines sinetöi puhtaan kautensa kukistamalla Oulu Northern Lightsin Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Vantaalla lukemin 34-0. Helsinkiläisjoukkue voitti kaikki kauden pelinsä eikä päästänyt vastustajaa koko kauden aikana kertaakaan maalialueelleen.
Erotuomari Marko Immonen edustaa Suomea lippupallon MM-kisoissa13.8.2026 08:41:12 EEST | Tiedote
Lippupallon maailmanmestaruuskilpailut käynnistyvät torstaina 13. elokuuta Saksan Düsseldorfissa. IFAF World Flag 26 kokoaa yhteen 16 maailman parasta naisten ja 16 miesten maajoukkuetta. Suomea kisoissa edustaa erotuomari Marko Immonen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme