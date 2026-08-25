Kuopiolainen Kierrätysmyymälä Rihma palkittiin vuoden yhdyskuntapalvelupaikkana
26.8.2026 08:00:00 EEST | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote
Kierrätysmyymälä Rihma on saanut Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäistä kertaa myöntämän valtakunnallisen Vuoden yhdyskuntapalvelupaikka -kunniamaininnan. Tunnustuksen taustalla ovat pitkäjänteinen työ yhdyskuntapalvelun toteuttajana sekä tapa kohdata palvelua suorittavat ihmiset arvostavasti ja yhdenvertaisesti.
Rikosseuraamuslaitos (Rise) myönsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vuoden yhdyskuntapalvelupaikka -kunniamaininnan. Risen henkilöstö sai ehdottaa tunnustuksen saajaa, ja valinta kohdistui Armon pursi ry:n ylläpitämään Kierrätysmyymälä Rihmaan Kuopiossa.
Kunniamaininnan saajia arvioitiin muun muassa sen perusteella, kuinka monipuolisesti ja pitkäjänteisesti palvelupaikka on tarjonnut yhdyskuntapalvelutehtäviä, miten palvelua suorittavat henkilöt kohdataan ja kuinka suuri merkitys toiminnalla on ollut heidän kuntoutumisensa ja työllistymisensä näkökulmasta.
Rihma on tarjonnut monelle uuden suunnan
Rihmassa yhdyskuntapalvelua suorittavat henkilöt osallistuvat muun muassa tavaran vastaanottoon, lajitteluun, myymälän ylläpitoon ja asiakaspalveluun. Tehtävät tarjoavat mahdollisuuden kartuttaa työelämätaitoja turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä.
– Erityisen merkitykselliseksi Rihman tekee tapa, jolla ihmiset kohdataan. Yhdyshenkilö Anja Rönkä on ottanut vastuulleen myös kaikkein haastavimpia asiakkaita ja kohdannut jokaisen aidosti, tasa-arvoisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Hänen työssään näkyy poikkeuksellinen sitoutuminen ja inhimillisyys, suuri sydän. Vuosien varrella moni suorittaja on saanut Rihmasta paitsi mahdollisuuden suorittaa palvelunsa myös uuden suunnan, jopa työllistymisen, kiittelee Väli-Suomen rikosseuraamuskeskuksen johtaja Tuula Tarvainen.
Tarvaisen mukaan kunniamaininta on samalla tunnustus Anja Röngän pitkästä ja vaikuttavasta elämäntyöstä.
– On merkityksellistä, että voimme palvelupaikkana tukea ihmisiä uuden elämän alkuun. Jokaisella on mahdollisuus uuteen alkuun, siihen täytyy vain luoda puitteet ja antaa tukea. Kaikki haluavat löytää mielekästä tekemistä ja sisältöä arkeen. Jokainen ihminen on arvokas ja minulla on halu auttaa heitä. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä näiden ihmisten hyväksi, Anja Rönkä summaa.
Yhdyskuntapalvelulle tarvitaan uusia palvelupaikkoja
Yhdyskuntapalvelu on palkatonta, valvottua työtä rikoksesta tuomituille vankilan sijaan, yhteisön hyväksi. Työt ovat avustavia tehtäviä, jotka sovitaan yhdessä. Yhdyskuntapalvelun toteuttaminen edellyttää yhteistyötä eri puolilla Suomea toimivien palvelupaikkojen kanssa.
– Yhdyskuntapalvelu on yli 30 vuoden olemassaolonsa aikana vakiinnuttanut asemansa vaikuttavana ja tärkeänä osana rikosseuraamusjärjestelmäämme. Tämä ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman palvelupaikkoja, jotka tekevät yhdyskuntapalvelun toteuttamisen mahdolliseksi, erityisasiantuntija Pia Andersson Rikosseuraamuslaitoksesta korostaa.
Rikosseuraamuslaitos pyrkii jatkuvasti laajentamaan palvelupaikkaverkostoaan ja kannustaa uusia toimijoita mukaan. Yhdyskuntapalvelun tarkoittamia avustavia tehtäviä voivat tarjota muun muassa kunnat, järjestöt ja seurakunnat.
Yhdyskuntapalvelu suoritetaan tavallisesti kaksi kertaa viikossa, neljän tunnin jaksoissa ja se voi kestää enimmillään kahdeksan kuukautta. Henkilö voi asua kotona ja jatkaa työtä tai opiskelua yhdyskuntapalvelua suorittaessaan. Rikosseuraamuslaitos vastaa yhdyskuntapalvelun suunnittelusta ja valvonnasta ja varmistaa sen lainmukaisuuden ja turvallisuuden.
Palvelupaikkana toimimisesta kiinnostuneille tahoille järjestetään valtakunnallinen Teams-tietoisku 30.10.2026 klo 13–14. Tilaisuudesta tiedotetaan Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa alkusyksystä. Jos organisaatiosi on kiinnostunut toimimaan palvelupaikkana, voit täyttää yhteydenottolomakkeen saadaksesi lisätietoa ennen tietoiskua: https://link.webropolsurveys.com/S/76001AAB511FE320
Lisätietoja:
johtaja Tuula Tarvainen, Väli-Suomen rikosseuraamuskeskus, Rikosseuraamuslaitos, tuula.tarvainen@om.fi, 029 5687503
toiminnanjohtaja Anja Rönkä, Armon Pursi ry, 040 861 0289
erityisasiantuntija Pia Andersson, seuraamusten ohjausyksikkö, Rikosseuraamuslaitos, pia.andersson@om.fi, 029 5688530
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Tietoja julkaisijasta
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
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