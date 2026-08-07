Puista pudonneet hedelmät voivat johtaa koiran päivystyskäyntiin
26.8.2026 06:00:00 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote
Syksyisin pihat ja puutarhat täyttyvät puista pudonneista omenoista, päärynöistä ja luumuista. Pudonneet hedelmät eivät houkuttele puoleensa ainoastaan lintuja ja hyönteisiä, vaan myös koiria. Agria Eläinvakuutus varoittaa, että maahan pudonneissa hedelmissä piilee monta riskiä lemmikin terveydelle.
"Tavallisesti terveellisenä pidettyä herkkua ei mielletä vakavaksi terveysuhaksi koiralle. Hedelmien aiheuttamat ongelmat näkyvät kuitenkin koirien vahinkotilastoissa erilaisina vatsavaivoina, suolitukoksina tai myrkytyksinä”, kertoo Heidi M. Elomaa, eläinlääkäri ja Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja.
Käymisprosessi ja hedelmien kivet riskinä
Pudonneet hedelmät – ja myös marjat – käyvät helposti, jolloin niissä muodostuu alkoholia. Jos koira syö käyneitä hedelmiä runsaasti, se voi saada alkoholimyrkytyksen, mikä on erityisesti pienikokoisille koirille ja pennuille hengenvaarallista.
Myös hedelmien kivet voivat aiheuttaa ongelmia. Jos koira puree rikki esimerkiksi kirsikan, luumun, persikan tai aprikoosin kiven, sen sisällä oleva siemen voi vapauttaa syanidia, joka on erittäin myrkyllistä. Ja vaikka kivi ei rikkoutuisi koiran hampaissa, se voi silti päätyä koiran suolistoon ja aiheuttaa vakavan tukoksen. Suolitukos vaatii aina kiireellistä hoitoa ja usein leikkauksen.
Hyönteiset ja etanat tuovat lisävaaroja
Pudonneet hedelmät houkuttelevat puoleensa erityisesti ampiaisia ja mehiläisiä, jotka voivat pistää koiraa sen tutkiessa tai syödessä hedelmää. Useimmille pisto aiheuttaa ikävän turvotuksen, mutta osa koirista voi saada voimakkaan allergisen reaktion, jolloin turvotus leviää pään ja hengitysteiden alueelle – pahimmillaan seurauksena voi olla henkeä uhkaava anafylaktinen shokki.
Lisäksi maassa olevat hedelmät vetävät puoleensa etanoita, jotka voivat olla keuhkomadon kantajia. Koiran ei tarvitse syödä koko kotiloa saadakseen tartunnan – pienikin osa riittää. Keuhkomatotartunta voi aiheuttaa koiralle mm. yskää, väsymystä, hengitysvaikeuksia, oksentelua ja ripulia.
Tunnista oireet – toimi nopeasti
"Jos koira vaikuttaa äkillisesti voipuneelta, oksentaa, ripuloi, menettää ruokahalunsa tai kipuilee vatsasta, kannattaa ottaa yhteys eläinlääkäriin heti. Hengitysvaikeudet tai yskä voivat kieliä keuhkomadosta, joka voi hoitamattomana aiheuttaa pysyviä keuhkovaurioita tai kroonisen keuhkoputkitulehduksen”, muistuttaa Elomaa.
Ennakointi on paras tapa välttää ongelmat. Pudonneet hedelmät ja marjat kannattaa kerätä pois pihalta säännöllisesti. Koiranomistajan kannattaa myös tarkkailla lemmikkinsä puuhia niin omalla pihalla kuin lenkilläkin, jotta ongelmilta vältytään.
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Agria Eläinvakuutus
Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia.
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