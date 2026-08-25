Pohjanmaan työllisyysalueen työttömyysaste yksi maan alhaisimmista, mutta pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan
25.8.2026 13:27:42 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli heinäkuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (8,5 %). Työttömyysaste kuitenkin nousi 0,2 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta (8,3 %) ja 0,4 prosenttiyksikköä edelliskuusta (8,1 %).
Koko maan työttömyysaste oli heinäkuussa 13,2 %, ja se nousi kesäkuusta 0,4 prosenttiyksikköä.
Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
Työttömyys kasvoi hieman ja lomautettujen määrä nousi kesäkuusta
Pohjanmaan työllisyysalueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 9294 työnhakijaa, joista 5346 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 158 henkilöllä (+ 3,1 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 255 henkilöllä (5 %).
Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi Vöyrillä (-13 %) ja Uudessakaarlepyyssä (-3 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Vaasassa, jossa työttömiä oli 64 enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Suurin prosentuaalinen kasvu oli Korsnäsissä, jossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 29 % viime vuodesta (+16 henkilöä).
Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 290, mikä on yhdeksän enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+3,2 %) ja 84 enemmän kuin kesäkuussa (+40,8 %).
Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (14,3 %) ja matalin Maalahdessa (4,8 %). Vaasan työttömyysaste oli 10,4 %.
Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi
Työttömien määrä vähentyi eniten 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa työttömiä oli 31 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-5,1 %).
Heinäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 638, mikä on 46 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 20 enemmän kuin edellisessä kuussa.
Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä nousi Pohjanmaan työllisyysalueella vuotta aikaisempaan nähden. Heinäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1799, mikä on 280 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 18,4 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä nousi 38 henkilöllä (+2,2 %).
Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaisesta
Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille heinäkuussa 421 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 71 paikkaa vähemmän kuin kesäkuussa, mutta 56 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Myös valtakunnallisesti uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Työmarkkinatorille heinäkuun aikana 27 700, mikä on 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.
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Yhteyshenkilöt
Juha Nummela,TyöllisyysjohtajaPuh:+358405470471juha.nummela@vaasa.fi
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