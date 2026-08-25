Nyt otetaan koppia arjesta!
25.8.2026 13:32:55 EEST | Aivovammaliitto ry | Tiedote
Kesälomien jälkeen valtaosa lienee palannut töihin, opintojen pariin ja arjen rutiineihin. Aivovammautuneelle tai aivoverenkiertohäiriön sairastaneelle ihmiselle tavalliseen arkeen palaaminen kuitenkin paljastaa usein oireita, joita eivät vielä sairaalassaoloaikana tule esiin.
Moni aivovammautunut tai aivoverenkiertohäiriön sairastanut ihminen kamppailee esimerkiksi poikkeuksellisen uupumuksen, muistivaikeuksien, keskittymisongelmien ja monin tavoin äkillisesti muuttuneen elämäntilanteensa kanssa – usein tietämättä, että kyse on varsin tavallisista aivovaurion jälkioireista.
Porvoolainen Jaakko Jalonen sairasti pikkuaivojen infarktin vuonna 2016. Kun hän kotiutui sairaalasta, toipuminen alkoi – konkreettisesti – pienin askelin.
– Ensimmäinen kävelylenkkimme vaimoni kanssa oli noin 600 metriä. Sen jälkeen lisäsimme matkaa vähitellen.
Suurin yllätys liikkumisen haasteiden sijaan oli kuitenkin valtava uupumus.
– Nukuin parhaimmillaan 16 tuntia vuorokaudessa. Luulin, ettei jatkuvalle uupumukselle voi tehdä mitään. Osallistuessani Koppi arjesta -vertaistukiryhmään kuulin, että kysymys on aivovaurion jälkitilalle yleisestä fatiikista. Harmitti, ettei kukaan ollut kertonut siitä aiemmin. Kenties juuri siksi, etten ollut osannut sanoittaa väsymystäni oikein lääkärikäynneilläni, osatyökyvyttömyyseläkehakemukseni hylättiin kerta toisensa jälkeen.
Koska Jalonen tietää, miten tärkeää saman kokeneiden tuki on, toimii hän nykyisin itse Koppi arjesta -ryhmän vertaisohjaajana.
Saman kokenut ymmärtää
Tänä syksynä käynnistyvä Aivovammaliiton Koppi arjesta -toiminta on tarkoitettu työikäisille aivovamman saaneille ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ihmisille. Ryhmissä käsitellään muun muassa jälkioireita, jaksamista, muistia, mielen hyvinvointia, ihmissuhteita ja arjessa selviytymistä.
– Moni huomaa ensimmäistä kertaa, että muillakin on samanlaisia oireita. Vielä tärkeämpää on se, että joku on jo löytänyt keinoja selviytyä niiden kanssa, Jalonen kertoo.
Vertaistukiryhmä tarjoaa turvallisen paikan jakaa kokemuksia, saada tietoa ja löytää käytännön keinoja sujuvampaan arkeen yhdessä vertaisten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien arjessa selviytymistä ja lisätä ymmärrystä omasta tilanteestaan.
Ryhmiä ympäri Suomen ja verkossa
Syksyllä käynnistyvät Koppi arjesta -ryhmät Turussa, Tampereella, Vaasassa sekä valtakunnallisena etäryhmänä. Etäryhmän ansiosta mukaan voi osallistua asuinpaikasta riippumatta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa noin kolmen kuukauden ajan koulutettujen vertaisohjaajien johdolla.
– Kukaan ei ymmärrä aivovaurion jälkeistä arkea yhtä hyvin kuin toinen saman kokenut. Ryhmästä saa käytännön vinkkejä, uusia ystäviä ja ennen kaikkea toivoa siitä, että elämä jatkuu, vaikka se olisikin hieman erilaista kuin ennen, etäryhmän vetovastuussa toimiva Jalonen sanoo.
RYHMÄT:
ETÄRYHMÄ
Aika: 7.10.2026–13.1.2027 (välissä joulutauko) keskiviikkoisin klo 17–19
Paikka: Etätoteutus HowSpace-alustalla
Ilmoittaudu mukaan 2.10.2026 mennessä: katriina.heikkila@aivovammaliitto.fi. Kerro viestissä nimesi, puhelinnumerosi ja että haluat mukaan Koppi arjesta -ryhmään.
Lisätietoja: Katriina Heikkilä (p. 044 9025 733)
Järjestäjä: Aivovammaliitto ry
TURKU
Aika: keskiviikkoisin 9.9.–2.12.2026 klo 16.30–18.30
Paikka: Lounatuulet-yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan 31.8.2026 mennessä: topi.laine@outlook.com / Topi Laine. Kerro viestissä nimesi, puhelinnumerosi, ja että haluat mukaan Koppi arjesta -ryhmään. Saat viestiisi vastauksen, ja varmistamme mukaan tulosi vielä ennen aloitusta.
Järjestäjä: Turun seudun aivoyhdistys
TAMPERE
Aika: tiistaisin 22.9 -15.12.26 klo 17–19
Paikka: Lähteenkatu 2–4, 33500 Tampere
Ilmoittaudu mukaan14.9. mennessä: taikakeiju22@gmail.com / Veera Saarinen
Lisätietoja: jokke.turunen@gmail.com / Jokke Turunen
Järjestäjä: Pirkanmaan AVH-yhdistys
VAASA
Aika: tiistaisin klo 17–19 ajalla 15.9.–1.12.2026
Paikka: POHY, Korsholman puistikko 44, Vaasa ja etänä.
Ilmoittaudu mukaan: 8.9. mennessä: vaasankoppiarjesta@gmail.com
Kerro viestissä nimesi, puhelinnumerosi ja että haluat mukaan Koppi arjesta -ryhmään.
Lisätietoja: Heidi Korpi (p. 044 590 7477)
Järjestäjä: Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistys, Vaasan kerho
Haastattelupyynnöt: Pia Kilpeläinen
Lisätietoja Koppi arjesta -toiminnasta: Katriina Heikkilä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KilpeläinenAivovammaliiton viestintä: viestintävastaava, päätoimittajaPuh:050 306 7916pia.kilpelainen@aivovammaliitto.fi
Katriina HeikkiläjärjestösuunnittelijaAivovammaliitto ryPuh:044 902 5733katriina.heikkila@aivovammaliitto.fi
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Aivovammaliitto ry
Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen vammais- ja potilasjärjestö. Tehtävänämme on tukea aivovamman, aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai muun aivovaurion saaneita ihmisiä sekä heidän läheisiään matkalla kohti sujuvaa ja yhdenvertaista arkea. Keskiössä on monipuolinen, kohtaava toiminta.
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