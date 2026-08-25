Kaikkonen: Järjestöleikkaukset osuvat kohtuuttomasti kehitysvammaisiin
25.8.2026 13:23:49 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää hallituksen järjestöihin kohdistuvia leikkauksia kohtuuttomina. Kehitysvammaisten Tukiliiton ilmoittamat muutosneuvottelut ovat Kaikkosen mukaan vakava esimerkki siitä, mihin liian rajut leikkaukset voivat johtaa.
– Yhteiskunnan inhimillisyys mitataan siinä, miten kohtelemme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä tarvitsemasta tuesta ei pidä leikata tällaisella tavalla, joka vaarantaa heidän arjessaan tarvitsemansa avun. Tämä on kohtuutonta.
– Vetoan hallitukseen ja hallituspuolueisiin asiassa, että tämä mietittäisiin vielä kerran. Nyt puhutaan kehitysvammaisista ihmisistä. Sentään joku inhimillisyys pitäisi olla, Kaikkonen sanoo.
Leikkaukset voivat Kaikkosen mukaan lisätä myös kuntien ja hyvinvointialueiden vastuuta tilanteessa, jossa niiden talous on jo valmiiksi tiukilla.
– Jos järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen tuki ja palvelut vähenevät merkittävästi, saati lakkaavat kokonaan, paine siirtyy väistämättä kuntiin ja hyvinvointialueille. Ei ole järkevää säästää yhdestä päästä, jolloin kustannukset ja ongelmat kasvavat toisessa päässä.
Kaikkosen mukaan myös Keskusta tunnistaa tarpeen uudistaa järjestökenttää ja löytää sieltä säästökohteita. Nyt leikkaukset ovat kuitenkin liian rajuja ja nopeita.
– Järjestöissä tehdään paljon sellaista työtä, jota ei voida hetkessä korvata millään muulla. Jos toiminta ajetaan alas, katoaa samalla valtavasti osaamista ja hiljaista tietoa. On selvää, että myös ihmisiä kohtaavasta työstä menetetään paljon.
– Julkista taloutta on tasapainotettava ja säästöjä tarvitaan. Mutta säästöt on tehtävä järkevästi ja oikeudenmukaisesti. Järjestöleikkaukset on nyt mitoitettu liian suureksi, kuten Kehitysvammaisten Tukiliiton esimerkki osoittaa.
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Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
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