Sokoksen ja Åhlénsin hankintayhteistyö laajenee – ruotsalaistavaratalon tuotteita kaikkiin Sokoksiin

26.8.2026 07:45:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote

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Sokos ja ruotsalainen tavarataloketju Åhléns kasvattavat viime vuonna käynnistämäänsä hankintayhteistyötä. Suomen tähän asti laajin Åhléns-valikoima on saatavilla kaikista Sokoksista kautta maan sekä sokos.fi:ssä 31.8. alkaen. Valikoima kattaa naisten ja miesten muotia, kodin sisustustavaraa sekä kauneuden täsmätuotteita Åhlénsin in-house-merkeiltä.

Suomen tähän asti laajin Åhléns-valikoima on saatavilla kaikista Sokoksista kautta maan sekä sokos.fi:ssä 31.8. alkaen.
Suomen tähän asti laajin Åhléns-valikoima on saatavilla kaikista Sokoksista kautta maan sekä sokos.fi:ssä 31.8. alkaen. SOK

SOK ja Åhléns aloittivat hankintayhteistyön keväällä 2025. Sen myötä Åhlénsin suosittuja muodin ja kodin in-house-merkkejä, kuten Å, Carin Wester, Wera ja Mano Atelier, on tuotu ensimmäistä kertaa laajemmin suomalaisasiakkaiden saataville Sokoksen ja Prisman myymälöissä sekä verkkokaupoissa. Menestyksekkään ensimmäisen vuoden jälkeen yhteistyö Sokos-ketjun kanssa laajenee. Suomen kattavin Åhléns-valikoima on elokuun lopusta lähtien saatavilla sokos.fi-verkkokaupan ohella kaikista 21 Sokoksesta ympäri Suomen. 

”Rajatuista Sokoksista aloitettu pilotti osoitti nopeasti, että yhteistyöllämme on kaikki edellytykset onnistua. Olemme saaneet asiakkailtamme vahvaa positiivista palautetta ja Åhlénsin in-house-merkit ovat puhutelleet asiakaskuntaamme”, SOK Erikoiskaupan johtaja Mika Laakso toteaa. 

”Yhdessä Sokoksen kanssa haluamme tuoda Åhlénsin lähelle suomalaisia tavalla, joka tuntuu sekä luontevalta että aidosti inspiroivalta. Olemme todella innoissamme, että in-house-mallistomme ovat nyt saatavilla kaikissa Sokoksissa ympäri Suomen”, Åhlénsin omistaja ja toimitusjohtaja Ayad Al-Saffar sanoo.

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Sokos

Sokos on muodin ja kauneuden tavarataloketju, joka auttaa asiakasta löytämään oman tyylinsä. Sokos-ketjuun kuuluu verkkokauppa sekä 21 monipuolista tavarataloa, jotka sijaitsevat maamme suurimpien kaupunkien ydinkeskustoissa. Ensimmäinen Sokos-tavaratalo avattiin Helsingissä olympiavuonna 1952. Kotimainen asiakasomistajien omistama Sokos on osa S-ryhmää. www.sokos.fi

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