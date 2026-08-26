Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 25.8.2026
26.8.2026 08:12:39 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta kokoontui tiistaina 25.8. Porvoon pelastusasemalla. Kokouksessa käsiteltiin pelastustoimen palvelutasopäätöstä 2027–2030.
Lautakunta päätti pyytää lausuntoa hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2027–2030 julkisesta versiosta Palveluiden järjestäminen -lautakunnalta, Kansalliskielilautakunnalta sekä Vanhus- ja Vammaisneuvostoilta ja Nuorisovaltuustolta.
Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäsenet on kutsuttu Uudenmaan pelastuslaitosten muodostaman HIKLU-alueen varautumisen ja turvallisuuden lautakuntien yhteiseen seminaariin Vantaalle 10.9.2026.
Muutkin asiat lautakunta hyväksyi tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
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viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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