Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 25.8.2026

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien kiireellisen hoidon toiminta muuttuu 31.8.2026 alkaen 17.8.2026 07:44:07 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien toimintaa uudistetaan maanantaista 31.8.2026 alkaen. Jatkossa kaikki ambulanssikuljetusta sekä vaativampaa tarkkailua tarvitsevat potilaat hoidetaan arkipäivisin klo 8.00–16.00 keskitetyllä akuuttivastaanotolla sosiaali- ja terveysasemalla Porvoon Näsissä. Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu normaalisti Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu omilla terveysasemilla ajanvarauksella. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat kuntalaiset voivat edelleen olla yhteydessä HyVä-digiin (HyVä-digi – Itä-Uudenmaan hyvinvointialue)(avautuu uuteen ikkunaan) tai sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalveluun – kiireellisiin puheluihin vastataan saman päivän aikana. Mikäli vaiva vaatii tutkimista paikan päällä, terveydenhuollon ammattilainen arvioi tässä yhteydessä sopivimman hoitopaikan ja antaa ohjeet hoitoon hakeutumiselle. Yhteystiedot Sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalveluiden yhteystiedot (ma-pe 08.00-16.00): Sosiaali- ja terveysasema, Askola