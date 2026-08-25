Tutkimus: Nuorten ruokavalinnat ovat vielä kaukana terveellisen ja kestävän ruokavalion tavoitteista – uusia yhteiskunnallisia toimia tarvitaan

Nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan nuoret syövät liian vähän keskeisiä terveyttä ja ympäristön kestävyyttä edistäviä ruokia, kuten kasviksia, marjoja, hedelmiä, täysjyväviljaa, palkokasveja ja kalaa.

Kansallisissa ravitsemussuosituksissa kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositellaan käytettävän vähintään 500–800 grammaa päivässä. Nuorilla niiden käyttö jää keskimäärin puoleen suositellusta.

Vain viisi prosenttia nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti. Niiden käyttö on tytöillä energiaan suhteutettuna poikia suurempaa.

Sen sijaan punaisen lihan ja lihavalmisteiden käyttö on runsasta. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan niitä tulisi terveydellisistä syistä syödä enintään 350 g viikossa. Tytöistä 34 prosenttia ja pojista 89 prosenttia syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän.

”Sekä terveyden että ympäristön kannalta nuoria tulisi kannustaa syömään enemmän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, täysjyväviljaa, palkokasveja ja kalaa. Punaisen lihan ja lihavalmisteiden käyttöä tulisi kohtuullistaa”, kertoo erikoistutkija Peppi Haario.

”Säännöllinen ateriarytmi ja monipuolinen ruokavalio tukevat nuoren jaksamista, kasvua ja kehitystä. Monet sairauksien riskitekijät, kuten ylipaino ja elimistön tulehdustila, alkavat kehittyä jo lapsuudessa ja nuoruudessa, mikä korostaa terveyttä edistävän ruokavalion merkitystä jo varhaisista elinvuosista lähtien”, sanoo professori Suvi Virtanen.

Ruoankäytössä eroja sukupuolten ja kouluasteiden välillä

Tulokset osoittavat selkeitä eroja sekä sukupuolten että kouluasteiden välillä. Tytöt syövät energiansaantiin suhteutettuna kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljaa enemmän kuin pojat. Pojat puolestaan syövät enemmän eläinperäisiä tuotteita eli lihaa ja maitovalmisteita.

Ammattioppilaitoksissa opiskelevien ruoankäyttö eroaa monin tavoin yläkoululaisten ja lukiolaisten ruokavalinnoista. Ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret syövät vähemmän marjoja ja hedelmiä sekä enemmän lihaa ja lihavalmisteita ja juovat enemmän energiajuomia verrattuna muihin.

”Tutkimuksessa havaitut erot ruoankäytössä sukupuolten ja kouluasteiden välillä tukevat käsitystä siitä, että terveyserot alkavat syntyä jo varhain. Siksi niiden ehkäisyyn ja kaventamiseen kannattaa panostaa jo nuoruudessa”, Peppi Haario kertoo.

Ruokaympäristöä kehittämällä voidaan tukea terveellisempiä valintoja

Terveellisten ja kestävien ruokavalintojen edistäminen edellyttää sekä yhteiskunnallisia että yksilötason toimia.

Keinoja edistää nuorten terveellistä ruokavaliota:

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittaminen

Elintarvikkeiden terveysperusteinen verotus

Energiajuomien myynnin kieltäminen alle 18-vuotiaille

Epäterveellisten elintarvikkeiden sijoittelun sääntely ja terveellisempien vaihtoehtojen saatavuuden edistäminen

Kunnat, ruokapalvelut ja koulujen sekä oppilaitosten henkilöstö vastaavat omalta osaltaan suositusten mukaisesta koulu- ja oppilaitosruokailun järjestämisestä.

Koulujen ja oppilaitosten ruokakasvatuksen vahvistaminen ja huoltajien sekä nuorten kanssa toimivien muiden aikuisten valmiuksien vahvistaminen, jotta he voivat tukea terveellisiä ruokatottumuksia.

Nuorten ravitsemustietojen ja käytännön ruokataitojen lisääminen – esimerkiksi terveellisen ravitsemuksen periaatteet, ruoanvalmistus ja -hankinta.

Ensimmäinen kansallinen tutkimus nuorten ravitsemuksesta

Nuorten ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia ei ole tätä ennen tutkittu kansallisella tasolla Suomessa.

THL toteutti Nuorten ravitsemustutkimuksen kouluissa ja oppilaitoksissa lukuvuonna 2024–2025. Tutkimuksessa oli mukana 22 kuntaa eri puolilta Suomea. Tutkimukseen osallistui 12–20-vuotiaita nuoria peruskoulun 7.–9.-luokalta ja toisen asteen 1.–2.-vuosikurssilta.

Ruoankäyttöhaastatteluihin osallistui yhteensä 1975 nuorta (33 % kutsutuista) ja taustakyselyyn 1839 nuorta (31 % kutsutuista).

Lähde

Haario P, Niinistö S, Takkinen H-M, Raulio S, Ahonen S, Virtanen SM. Nuorten ruoankäyttö – tuloksia Nuorten ravitsemustutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 23/2026. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lisätietoja

Peppi Haario

erikoistutkija

THL

puh. 029 524 7672

etunimi.sukunimi@thl.fi

Suvi Virtanen

professori

puh. 050 327 9696

etunimi.sukunimi@tuni.fi

Sari Niinistö

tutkimuspäällikkö

THL

puh. 029 524 7249

etunimi.sukunimi@thl.fi

Nuorten ravitsemustutkimus

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