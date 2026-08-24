Aluehallitus käsitteli talousarviomuutoksia vuodelle 2026

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2026 talousarviota ja sitovuustasoja muutettavaksi muun muassa jononpurkumäärärahan osalta. Aluevaltuustolle esitetään myös, että se hyväksyy talousarvioon sisältyvän esityksen muutetuksi investointisuunnitelmaksi vuosille 2026–2029 ministeriöille toimitettavaksi.

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman siten,​ että aluehallituksen sitovuustaso on sama kuin aluevaltuuston sitovuustaso,​ ja merkitsi muutoin talousarvion käyttösuunnitelman tiedoksi. Ehtona hyväksynnälle on se, että aluevaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksen kokouksessaan 14.9.2026.

Aluehallitus hyväksyi Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön omistusjärjestelyt, joiden mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue myy nykyisestä 5 550 000 euron takuuosuudesta Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle 1 250 000 euroa ja Kymenlaakson hyvinvointialueelle 400 000 euroa. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset.

Anniina Koutonen (vas.) on pyytänyt eroa aluehallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Anniina Koutoselle eron Tarja Ollankedon henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä aluehallituksessa ja valitsee Tarja Ollankedolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen aluehallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus äänesti ja päätti käyttää otto-oikeuttaan Lumijoen Lumilyhdyn ja Utajärven Metsolan palvelukotien lakkauttamispäätöksistä. Päätökset palautetaan valmisteluun. Ennen yksikköjen lakkauttamista selvitetään yhteisöllisen asumispaikkojen tasainen alueellinen jakautuminen väestön tarpeen mukaan.

Pohteen vaikuttamistoimielinten eli vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston puheenjohtajistot tapasivat aluehallituksen. Vaikuttamistoimielinten edustajat kävivät keskustelua aluehallituksen kanssa muun muassa yhteisöllisestä asumisesta, ikäneuvolasta, perusterveydenhuollon palveluista ja digitaalisista palveluista. Aluehallitus tapaa vaikuttamistoimielinten johtoa kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi aluehallituksella on edustaja vaikuttamistoimielimissä.

Lisäksi aluehallitus käsitteli seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksestä

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsenmuutos

Aluevaltuuston 25.5.2026 ja 15.6.2026 päätösten toimeenpano

Tiedoksiantoasiat 25.8.2026

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 1.9.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.