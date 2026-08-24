Aluehallitus käsitteli talousarviomuutoksia vuodelle 2026
25.8.2026 15:33:06 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 25.8.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli vuoden 2026 talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttamista.
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2026 talousarviota ja sitovuustasoja muutettavaksi muun muassa jononpurkumäärärahan osalta. Aluevaltuustolle esitetään myös, että se hyväksyy talousarvioon sisältyvän esityksen muutetuksi investointisuunnitelmaksi vuosille 2026–2029 ministeriöille toimitettavaksi.
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman siten, että aluehallituksen sitovuustaso on sama kuin aluevaltuuston sitovuustaso, ja merkitsi muutoin talousarvion käyttösuunnitelman tiedoksi. Ehtona hyväksynnälle on se, että aluevaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksen kokouksessaan 14.9.2026.
Aluehallitus hyväksyi Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön omistusjärjestelyt, joiden mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue myy nykyisestä 5 550 000 euron takuuosuudesta Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle 1 250 000 euroa ja Kymenlaakson hyvinvointialueelle 400 000 euroa. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset.
Anniina Koutonen (vas.) on pyytänyt eroa aluehallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Anniina Koutoselle eron Tarja Ollankedon henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä aluehallituksessa ja valitsee Tarja Ollankedolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen aluehallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Aluehallitus äänesti ja päätti käyttää otto-oikeuttaan Lumijoen Lumilyhdyn ja Utajärven Metsolan palvelukotien lakkauttamispäätöksistä. Päätökset palautetaan valmisteluun. Ennen yksikköjen lakkauttamista selvitetään yhteisöllisen asumispaikkojen tasainen alueellinen jakautuminen väestön tarpeen mukaan.
Pohteen vaikuttamistoimielinten eli vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston puheenjohtajistot tapasivat aluehallituksen. Vaikuttamistoimielinten edustajat kävivät keskustelua aluehallituksen kanssa muun muassa yhteisöllisestä asumisesta, ikäneuvolasta, perusterveydenhuollon palveluista ja digitaalisista palveluista. Aluehallitus tapaa vaikuttamistoimielinten johtoa kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi aluehallituksella on edustaja vaikuttamistoimielimissä.
Lisäksi aluehallitus käsitteli seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksestä
- Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsenmuutos
- Aluevaltuuston 25.5.2026 ja 15.6.2026 päätösten toimeenpano
- Tiedoksiantoasiat 25.8.2026
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 1.9.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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