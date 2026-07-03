Ilotulitteiden käyttö Pirkanmaalla venetsialaisten aikaan

Pelastus- ja ensihoitopalveluiden juhannusterveiset 17.6.2026 15:20:32 EEST | Tiedote

Hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalvelut toivottavat turvallista juhannusta kaikille pirkanmaalaisille. Sääennuste lupailee kuivaa keliä, ja avotulen kanssa on muistettava vastuullinen ja varovainen toiminta. Haluamme muistuttaa myös uimareissujen ja veneilyn turvallisuudesta sekä mökkien osoitemerkintöjen kunnossapidosta.