Tietomurto Kolmostien Terveyden tietoja sisältäneeseen tiedostoon on aiheuttanut tietoturvaloukkauksen
25.8.2026 15:01:56 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien Terveyden tiedostoon on kohdistunut tietomurto 24.7.2026. Tämän vuoksi Kolmostien Terveyden palveluissa asioineiden henkilö- ja yhteystietoja on saattanut joutua sivullisten nähtäville. Potilas- ja asiakastietoihin ei ole päästy käsiksi. Tiedot ovat peräisin helmikuulta 2016 tai sitä ennen. Kolmostien Terveys Oy oli aiemmin Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin ja nykyisin Pihlajalinnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisyhtiö.
Tietomurto kohdistui tiedostoon, josta murtautuja sai haltuunsa Kolmostien Terveyden asiakkaiden henkilötunnuksia ilman nimitietoja sekä heidän omaistensa puhelinnumeroja ennen vuoden 2016 helmikuuta. Haltuun saaduista tiedoista ei ole yhdistettävissä potilaiden nimiä henkilötunnuksiin eikä organisaatioihin. Myöskään asukkaiden potilas- tai asiakastietoja ei ole joutunut vääriin käsiin.
Tietomurron kohteena olleessa tiedostossa on ollut yhteensä 10 263 henkilötunnusta. Henkilömäärä, jota tietosuojaloukkaus koskee, on yhteensä noin 12 000, koska tiedostossa on myös omaisten tai yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Henkilötietoja sisältävä tiedosto on peräisin ajalta, jolloin Kolmostien Terveys aloitti ulkoistetun palvelutuotannon Parkanossa ja Kihniössä.
-Tietomurrossa haltuun saatua tietoa ei voi suoraan yhdistää asukkaiden nimiin, koska haltuun saaduissa tiedoissa ei ollut henkilötunnusten haltijoiden nimeä. Tämä vaikeuttaa tietojen väärinkäyttöä, mutta ei estä sitä, sanoo vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo hyvinvointialueelta.
Vuonna 2016 Kolmostien Terveys oli Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin yhteisesti omistama yhtiö. Henkilötiedon rekisterinpitäjä on nykyään Pirkanmaan hyvinvointialue.
-Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme. Suhtaudumme henkilötietojen käsittelyssä tapahtuviin virheisiin erittäin vakavasti. Teemme Pihlajalinnan kanssa tiiviisti yhteistyötä myös tämän asian selvittämisessä, Sirpa Rainesalo sanoo.
-Tämä on erittäin valitettava tapahtuma ja esitämme syvän pahoittelumme. Jatkamme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa asian selvittämiseksi. Tällä hetkellä meillä ei ole tiedossa, että tietoja olisi väärinkäytetty. Seuraamme tilannetta aktiivisesti, Pihlajalinnan viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto sanoo.
Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitukset Kyberturvallisuuskeskukselle, tietosuojavaltuutetulle ja poliisille. Asianosaisten suuren määrän vuoksi hyvinvointialue ei lähetä aiheesta henkilökohtaista kirjettä tietoturvaloukkauksen kohteena olleille.
Miten asukkaiden tulee toimia?
Tietoturvaloukkaus voi johtaa esimerkiksi identiteettivarkauteen tai tietojen kalasteluun. Riski identiteettivarkaudelle voi kohota esimerkiksi ammatin tai julkisen aseman vuoksi.
Tässä tietomurrossa haltuun saatua tietoa ei voida suoraan yhdistää asukkaiden nimiin, koska haltuun saaduissa tiedoissa ei ollut henkilötunnusten haltijoiden nimeä. Tämä vaikeuttaa tietojen väärinkäyttöä mutta ei estä sitä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että tietoja olisi väärinkäytetty.
Yleisellä tasolla tietojenkalasteluun liittyvää toimintaa on syytä epäillä tilanteissa, joissa henkilölle saapuvissa kyselyissä pyydetään arkaluontoisia tietoja, kuten maksutietoja, salasanoja, pankkitunnuksia tai luottokortin tietoja.
Puhelinnumeron vuotaminen lisää riskiä tietojenkalastelun kohteeksi joutumiselle. Kalasteluyrityksillä pyritään huijaamaan lisää tietoja, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi identiteettivarkauden tekemiseen. Lisätietoja tietovuoto-oppaasta
Jos henkilötietojen käsittelyssä tulee ilmi jotakin normaalista poikkeavaa, lisätietoja suojatoimista saa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.
Yleistä neuvontaa tietosuoja-asioissa: puh. 03 311 59429 arkisin klo 9–11 ajalla 26.8.-15.9.2026.
Lomake tarkempien tietojen pyytämiseksi loukkauksen kohteena olevista tiedoista
Lisätietoja medialle:
Pihlajalinnaan kohdistuvat mediakyselyt lähetetään Pihlajalinnan viestintään viestinta@pihlajalinna.fi
Yhteyshenkilöt
Rainesalo SirpaVastaava johtajaylilääkäriPuh:050 3520 929sirpa.rainesalo@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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