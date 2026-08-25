Vaasanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä kaivuutöitä 7.9.–5.10.
25.8.2026 14:47:53 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä tehdään liikennevalojen kaapelointitöitä 7.9.-5.10.2026. Työt vaikuttavat liikenteeseen, ja risteysalue tulee olemaan normaalia ruuhkaisempi.
Töiden ajan risteysalueen liikennevalot ovat osittain pois päältä. Liikennevalot pystytään pitämään päällä töiden alkuvaiheessa, mutta töiden edetessä ne ovat poissa käytöstä.
Kaivuu- ja kaapelointitöitä tehdään pääasiassa päiväsaikaan.
Nopeusrajoitusta Vaasanpuistikolla on alennettu, ja ajoittain käytössä voi olla vain yksi ajokaista.
Torstaina 27.8. noin klo 21 risteyksessä suoritetaan timanttisahausta, jossa asfalttia sahataan tulevia kaivuutöitä varten. Työ aiheuttaa melua lähialueilla.
Valitse mahdollisuuksien mukaan toinen kulkureitti
Suosittelemme mahdollisuuksien mukaan välttämään Vaasanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksen käyttöä ja valitsemaan vaihtoehtoisen kulkureitin.
Autoilijoiden tulee olla erityisen tarkkaavaisia ja huomioida kävelijät sekä pyöräilijät. Myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden tulee liikkua risteyksessä varovaisesti.
Liikennevalot laitetaan takaisin päälle viimeistään urakan päättyessä 5.10.
Uudet kaapelit vanhojen tilalle
Liikennevalojen kaapelointi uusitaan, koska nykyiset kaapelit ovat käyttöikänsä lopussa. Vikatilanteissa vanhoissa kaapeleissa ei ole käytettävissä vapaita johtimia, jolloin liikennevaloja ei saada päälle.
Vaasan kaupunki ja urakoitsija pahoittelevat työstä aiheutuvaa häiriötä ja kiittävät ymmärryksestä.
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Yhteyshenkilöt
sähköinsinööri Aripekka Pietiläinen, puh. 040 153 0157, aripekka.pietilainen@vaasa.fi
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