Vaasanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä kaivuutöitä 7.9.–5.10.

Pohjanmaan työllisyysalueen työttömyysaste yksi maan alhaisimmista, mutta pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan 25.8.2026 13:27:42 EEST | Tiedote

Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli heinäkuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (8,5 %). Työttömyysaste kuitenkin nousi 0,2 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta (8,3 %) ja 0,4 prosenttiyksikköä edelliskuusta (8,1 %). Koko maan työttömyysaste oli heinäkuussa 13,2 %, ja se nousi kesäkuusta 0,4 prosenttiyksikköä. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.