Kempowerin datan mukaan latauspisteiden määrän lisääminen kasvattaa julkisen latausaseman käyttöastetta
25.8.2026 16:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower on julkaissut uuden raportin, jossa analysoidaan yhtiön ChargEye -latauksenhallintajärjestelmään liitetyistä julkisista latausasemista eri puolilta Pohjois-Amerikkaa saatavaa dataa.
Tulokset osoittavat, että latauspisteiden lukumäärällä on huomattavasti vahvempi yhteys latausaseman käyttöasteeseen kuin aseman lataustehon kokonaismäärällä. ChargEye on Kempowerin pilvipohjainen sähköajoneuvojen latauksenhallintajärjestelmä, jolla latausoperaattorit voivat ohjata ja optimoida latauslaitteiston ja ajoneuvojen lataamista.
Raportissa tarkastellaan, miten latausaseman suunnittelu voi vaikuttaa käyttöasteeseen, jaettuun tehoon ja aseman pitkän aikavälin kannattavuuteen. ChargEyen data osoittaa, että latauspisteiden lukumäärällä on noin kolme kertaa suurempi vaikutus aseman käyttöasteeseen kuin asennetulla latausteholla.
”Julkisessa lataamisessa infrastruktuurin käyttöaste on yhä tärkeämpi kysymys tehonjaon rinnalla,” sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan markkinoista ja tuotteista vastaava johtaja Jed Routh. ”ChargEye-datamme osoittaa, että latausoperaattorit voivat saada infrastruktuuristaan enemmän irti tarjoamalla latausmahdollisuuksia useammalle ajoneuvolle ja jakamalla käytettävissä oleva teho dynaamisesti.”
Analyysissä havaittiin, että Pohjois-Amerikan ChargEye-järjestelmään liitetyillä julkisilla latausasemilla hajautettua latausta hyödyntävillä sähköautojen latausasemilla oli keskimäärin 83 % korkeampi käyttöaste verrattuna kiinteätehoisiin latausasemiin. Kempowerin hajautettu latausarkkitehtuuri jakaa käytettävissä olevan tehon dynaamisesti useiden latauspisteiden kesken ajoneuvojen reaaliaikaisen kysynnän perusteella.
Lataa koko raportti ja tutustu Pohjois-Amerikasta saatuun kattavaan dataan tästä linkistä.
Lisätietoja:
Jed Routh
Johtaja, markkinat ja tuotteet, Kempower Pohjois-Amerikka
jed.routh@kempower.com
Lehdistöyhteydet
Sari Hörkkö, Viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
P. 029 0021900
Kempower Pohjois-Amerikka:
Saku Leppänen, markkinointiasiantuntija, Kempower
saku.leppanen@kempower.com
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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