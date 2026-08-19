Mediakutsu: 100 päivää salibandyn MM-kisoihin - Tampere vs. Turku Keskustorilla 27.8.
25.8.2026 16:00:00 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Salibandyn miesten MM-kisoihin on torstaina 27. elokuuta tasan 100 päivää. Merkkipaalua juhlitaan Tampereen Keskustorilla klo 12–18 ja kutsumme Teidät mukaan seuraamaan päivää sekä käynnistyvää loppulaskentaa kohti joulukuun kotikisoja.
Päivän aikana Keskustorilla nähdään salibandya, maajoukkuepelaajia, Mauri Kunnaksen suunnittelema kisamaskotti sekä tunnettuja kasvoja urheilun, median ja viihteen parista.
Päivä huipentuu salibandyn hyväntekeväisyysotteluun Tampere–Turku.
Päivän ohjelma
Klo 12–18 | 100 päivää MM-kisoihin-tapahtuma
Keskustorilla kisatunnelmaa, salibandya ja ohjelmaa kaikenikäisille.
Klo 14–15 | Maskotit ja maajoukkuepelaajat kisailevat
Maskottien ja maajoukkuepelaajien leikkimielisiä kisailuja Keskustorilla.
Klo 15–16 | Meet & Greet – maajoukkuepelaajat Joona Rantala ja Otto Lehkosuo
Miten valmistautuminen kohti joulukuun kotikisoja sujuu? Joona Rantala ja Otto Lehkosuo haastattelussa.
Klo 16–17 | Kutsuvierastilaisuus Raatihuoneella
Paikalla Tampere–Turku-ystävyysottelun osallistujat sekä Tampereen ja Turun kaupunkien edustajat.
Ohjelmassa:
• Tampereen ja Turun kaupunkien tervehdykset
• MM-kisavalmistelujen ajankohtaiset kuulumiset
• Äänessä MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen ja tapahtumajohtaja Hanne Nyrönen
Klo 17–18 | Tampere vs. Turku -ystävyysottelu
Päivä huipentuu kaupunkien väliseen kohtaamiseen Keskustorilla.
Tampere vs. Turku
Tampereen kaupungin joukkueen kapteenina toimii pormestari Ilmari Nurminen. Joukkueessa nähdään muun muassa Nico Salo, Joona Rantala, Julia Saarinen, Jukka Peltola, Vesa Toskala, Nina Taipale, Jyrki Laaksonen, Juha Torvinen, Saana Kujala, Nella Lipsanen ja Arttu Laitinen.
Tampereen joukkuetta valmentaa Kati Voutilainen ja huoltojoukoissa toimivat Matilda ja Perttu Pesä.
Turun joukkueen kapteenina toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Joukkueessa pelaavat myös Jenna Saario, Veera Kuosmanen, Reetta Käpylä, Olli Laine, Maria Viitala, Maria Bang, Susanna Juntunen, Iida Sulonen, Eemeli Kouki, Salma Koskelainen ja Laura Satamo.
Joukkuetta valmentaa Hanne Nyrönen ja huoltojoukoissa toimivat Maria Nieminen ja Saara Kemppi.
Ottelun tuomaroi maajoukkuepelaaja Otto Lehkosuo.
Yhdessä lasten ja nuorten harrastamisen puolesta
Ystävyysottelulla on myös tärkeä tavoite. MM-kisat tekevät yhteistyötä Hope ry:n kanssa lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi.
Keskustorilla kerätään päivän aikana hyväkuntoisia urheiluvälineitä ja -tarvikkeita Hope ry:lle välitettäväksi niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Keskustorille tai Raatihuoneelle seuraamaan ja kuvaamaan päivän tapahtumia sekä haastattelemaan maajoukkuepelaajia, ystävyysottelun osallistujia ja MM-kisaorganisaation edustajia.
Ilmoittautumiset Raatihuoneen tapahtumaan, haastattelupyynnöt ja median lisätiedot:
Anni Määttä
Viestintä I Communications Salibandyn MM-kilpailut 2026
Puhelin: +358 44 55 25 383
Sähköposti: anni.maatta@salibandy.fi
Tervetuloa mukaan, kun viimeiset 100 päivää kohti salibandyn MM-kotikisoja käynnistyvät Tampereen sydämessä.
Lämpimästi tervetuloa!
Toivottaen,
Kati Voutilainen
Pääsihteeri
Salibandyn MM-kisat 2026 & 2027
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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