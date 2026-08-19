Mediakutsu: 100 päivää salibandyn MM-kisoihin - Tampere vs. Turku Keskustorilla 27.8.

Päivän aikana Keskustorilla nähdään salibandya, maajoukkuepelaajia, Mauri Kunnaksen suunnittelema kisamaskotti sekä tunnettuja kasvoja urheilun, median ja viihteen parista.

Päivä huipentuu salibandyn hyväntekeväisyysotteluun Tampere–Turku.

Päivän ohjelma



Klo 12–18 | 100 päivää MM-kisoihin-tapahtuma

Keskustorilla kisatunnelmaa, salibandya ja ohjelmaa kaikenikäisille.

Klo 14–15 | Maskotit ja maajoukkuepelaajat kisailevat

Maskottien ja maajoukkuepelaajien leikkimielisiä kisailuja Keskustorilla.

Klo 15–16 | Meet & Greet – maajoukkuepelaajat Joona Rantala ja Otto Lehkosuo

Miten valmistautuminen kohti joulukuun kotikisoja sujuu? Joona Rantala ja Otto Lehkosuo haastattelussa.

Klo 16–17 | Kutsuvierastilaisuus Raatihuoneella

Paikalla Tampere–Turku-ystävyysottelun osallistujat sekä Tampereen ja Turun kaupunkien edustajat.

Ohjelmassa:

• Tampereen ja Turun kaupunkien tervehdykset

• MM-kisavalmistelujen ajankohtaiset kuulumiset

• Äänessä MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen ja tapahtumajohtaja Hanne Nyrönen

Klo 17–18 | Tampere vs. Turku -ystävyysottelu

Päivä huipentuu kaupunkien väliseen kohtaamiseen Keskustorilla.

Tampere vs. Turku

Tampereen kaupungin joukkueen kapteenina toimii pormestari Ilmari Nurminen. Joukkueessa nähdään muun muassa Nico Salo, Joona Rantala, Julia Saarinen, Jukka Peltola, Vesa Toskala, Nina Taipale, Jyrki Laaksonen, Juha Torvinen, Saana Kujala, Nella Lipsanen ja Arttu Laitinen.

Tampereen joukkuetta valmentaa Kati Voutilainen ja huoltojoukoissa toimivat Matilda ja Perttu Pesä.

Turun joukkueen kapteenina toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Joukkueessa pelaavat myös Jenna Saario, Veera Kuosmanen, Reetta Käpylä, Olli Laine, Maria Viitala, Maria Bang, Susanna Juntunen, Iida Sulonen, Eemeli Kouki, Salma Koskelainen ja Laura Satamo.

Joukkuetta valmentaa Hanne Nyrönen ja huoltojoukoissa toimivat Maria Nieminen ja Saara Kemppi.

Ottelun tuomaroi maajoukkuepelaaja Otto Lehkosuo.

Yhdessä lasten ja nuorten harrastamisen puolesta

Ystävyysottelulla on myös tärkeä tavoite. MM-kisat tekevät yhteistyötä Hope ry:n kanssa lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi.

Keskustorilla kerätään päivän aikana hyväkuntoisia urheiluvälineitä ja -tarvikkeita Hope ry:lle välitettäväksi niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Keskustorille tai Raatihuoneelle seuraamaan ja kuvaamaan päivän tapahtumia sekä haastattelemaan maajoukkuepelaajia, ystävyysottelun osallistujia ja MM-kisaorganisaation edustajia.

Ilmoittautumiset Raatihuoneen tapahtumaan, haastattelupyynnöt ja median lisätiedot:

Anni Määttä

Viestintä I Communications Salibandyn MM-kilpailut 2026

Puhelin: +358 44 55 25 383

Sähköposti: anni.maatta@salibandy.fi

Tervetuloa mukaan, kun viimeiset 100 päivää kohti salibandyn MM-kotikisoja käynnistyvät Tampereen sydämessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Toivottaen,

Kati Voutilainen

Pääsihteeri

Salibandyn MM-kisat 2026 & 2027