Aluehallitus hyväksyi ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta ja lahjoista
25.8.2026 16:05:40 EEST | Oma Häme | Uutinen
Maanantaina 24. elokuuta koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi–toukokuulta. Hyvinvointialueen tulos oli toukokuun lopussa 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja oli kertynyt 47,5 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 372,4 miljoonaa euroa.
Toimintakate oli noin 27 miljoonaa euroa heikompi kuin vertailukelpoinen tulos vuotta aiemmin. Kulujen kasvua selittävät muun muassa palkankorotukset sekä ostopalvelujen, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu. Osa alkuvuoden kustannuskasvusta on kausiluonteista, ja sen odotetaan taittuvan loppuvuoden aikana.
Toukokuun talousraportin vertailuluvut perustuvat vielä aiempaan talousarvioon. Tilanne on nyt eri, koska valtiovarainministeriön myönsi heinäkuussa Oma Hämeelle lisäaikaa vuoden 2029 loppuun saakka alijäämien kattamiseen. Sen vuoksi aluevaltuuston toukokuussa hyväksymä muutostalousarvio on tullut voimaan – sen mukainen vuoden 2026 ylijäämätavoite on noin 35 miljoonaa euroa.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueelle ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta, lahjoista ja muistamisesta. Ohje koskee henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä soveltuvin osin hyvinvointialueen tytäryhteisöjä. Tavoitteena on varmistaa toiminnan puolueettomuus, avoimuus ja tasapuolisuus.
Ohje linjaa muun muassa lahjojen, aterioiden, tilaisuuksien ja ulkopuolisten kustantamien matkojen hyväksyttävyyttä sekä hyvinvointialueen omaa edustamista. Etujen vastaanottamista arvioidaan tapauskohtaisesti, ja keskeistä on, ettei etu saa vaarantaa tai näyttää vaarantavan viranomaistoiminnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Erityistä pidättyväisyyttä edellytetään esimerkiksi hankintoihin sekä valvonta- ja tarkastustehtäviin liittyvissä tilanteissa.
Ahveniston sairaalahankkeesta erillinen Arvoa rahalle -raportti
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeesta laaditun Arvoa rahalle -raportin ja päätti toimittaa sen edelleen aluevaltuustolle. Raportissa arvioidaan, miten allianssihanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet suhteessa käytettyihin resursseihin.
Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa hankkeen kustannuksia, laatua, aikataulua ja riskienhallintaa sekä toiminnallisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Raportin tavoitteena on tunnistaa hankkeen keskeiset onnistumiset ja kehittämistä vaativat osa-alueet.
Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää hyvinvointialueen vakuutusten kilpailutuksen. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 16,2 miljoonaa euroa neljän vuoden ajalta. Tavoitteena on varmistaa vakuutusten markkinaehtoinen hinnoittelu ja ajantasaisuus sekä hyvinvointialueen riskienhallinnan kannalta riittävä vakuutusturva.
Kilpailutuksessa lähtökohtana on nykyistä vastaava vakuutusturva, mutta ehtoihin suunnitellaan muutoksia, joilla tavoitellaan vakuutusmaksujen alentamista ilman vakuutusturvan olennaista heikentämistä. Varsinainen hankintapäätös tuodaan kilpailutuksen jälkeen erikseen aluehallituksen päätettäväksi.
Esityslistalta poistettiin Kuntien Tiera Oy:n omistajuutta koskeva asia, muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 31. elokuuta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Muistamisesta tekoihin: stigmaa vähentämällä voidaan ehkäistä yliannostuskuolemia25.8.2026 16:27:30 EEST | Tiedote
Kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisypäivää vietetään 31.8. Viisi nuorten parissa työskentelevää asiantuntijaa nostaa esiin yhden tärkeän tekijän huumekuolemien ehkäisyssä: päihteiden käyttöön liittyvän stigman eli leimautumisen, joka voi estää avun hakemisen.
Pienetkin askeleet lasketaan – aloita syksy Oma Hämeen etäryhmän tuella24.8.2026 12:41:49 EEST | Tiedote
Hyvinvoinnin vahvistaminen ei vaadi suuria muutoksia kerralla. Joskus riittää yksi päätös tai pieni askel oikeaan suuntaan. Oma Hämeen maksuttomista etäryhmistä saat ammattilaisten tukea, käytännön vinkkejä ja vertaistukea omaan elämäntilanteeseesi – helposti ja turvallisesti omalta kotisohvaltasi käsin.
Syksyn 2026 influenssa- ja koronarokotukset alkavat Oma Hämeessä viikolla 4424.8.2026 10:48:53 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella eli Oma Hämeessä kausirokotukset käynnistetään viikolla 44. Digitaalinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus avautuvat viikolla 43.
Uusi Move!-malli vahvistaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä lasten liikkumisen edistämisessä21.8.2026 14:09:01 EEST | Uutinen
Lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kanta-Hämeessä tähän tarpeeseen on vastattu niin, että hyvinvointialue ja osa alueen kunnista ovat yhteistyössä luoneet toimintamallin, jonka tavoitteena on hyödyntää 5. ja 8. luokilla tehtävien Move-mittausten tuloksia nykyistä systemaattisemmin kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa. Uuden mallin avulla käytäntöjä yhdenmukaistetaan ja yhteistyötä vahvistetaan, jotta Move-mittausten tarjoamaa tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen tukena. Yhteistyön kehittämiselle on selkeä tarve. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan vain puolet 4. ja 5. luokan pojista ja runsas kolmannes tytöistä liikkui vähintään tunnin päivässä viikon jokaisena päivänä. 8. ja 9. luokilla osuudet olivat vielä pienemmät: pojista näin ilmoitti kolmannes ja tytöistä vain joka viides. Tulokset osoittavat, että osa lapsista ja nuorista liikkuu edelleen terveytensä k
Pika-ajoista nopeaa keskusteluapua arjen huoliin21.8.2026 12:41:26 EEST | Tiedote
Matalan kynnyksen keskusteluapua on tarjolla mm. lapsiperhearkeen ja aikuisten haasteisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme