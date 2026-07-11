SDP Uusimaa

SDP vaatii hyvinvointialueen konsulttiostojen tarkkaa arviointia Länsi-Uudellamaalla

25.8.2026 16:21:53 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote

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SDP:n Länsi-Uudenmaan aluehallitusryhmä vaatii konsulttiostojen tarkastelua hyvinvointialueella. Konsulttihankinta viestinnässä keskeytettiin menettelyvirheen vuoksi. SDP korostaa viestintäpalveluiden tarpeen arviointia ja henkilöstön osallistamista päätöksentekoon, erityisesti viime vuoden yhteistoimintaneuvottelujen johdosta. 

Kolme henkilöä istuu vieretysten hymyillen.
Länsi-Uudenmaan aluehallituksen SDP:n ryhmä. Vasemmalta oikealle Elina Kokko, Johanna Värmälä ja Pekka Räsänen.

"Menettelyvirheestä on nyt otettava opiksi", toteaa aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Johanna Värmälä (sd.)

"SDP:n ryhmä piti tärkeänä, että viestinnän kokonaisuutta ja hankittavien palvelujen tarvetta arvioidaan huomioiden viime vuonna pidetyt yhteistoimintaneuvottelut. Niiden myötä hyvinvointialueella oli tarkoitus organisoida uudelleen viestintäpalvelut ja tehdä muutoksia yksittäisiin johtaja- ja päällikkötehtäviin. Tavoitteena oli saada tarkoituksenmukainen toiminta- ja johtamisrakenne. Yhteistoimintaneuvotteluista seurasi kahden henkilön vähennystarve viestintäpalveluiden uudelleenorganisoinnin vuoksi." Värmälä jatkaa

"Viime vuonna tehdyt henkilöstöä koskevat ratkaisut on syytä huomioida myös nyt, kun viestinnän palvelujen hankintaa arvioidaan", kommentoi aluehallituksen jäsen Elina Kokko (sd.).

Hyvinvointialueen hallintosäännössä todetaan, että aluehallitus johtaa hyvinvointialueen viestintää ja antaa tarvittaessa yleisohjeita viestinnästä.

"Asiasta on käytävä keskustelut aluehallituksessa ennen kuin viestinnän kehittämistä viedään eteenpäin", edellyttää aluehallituksen jäsen Pekka Räsänen (sd.).

Demareiden mielestä hyvinvointialueen on harkittava tarkkaan konsulttien käyttämistä toiminnan kehittämisessä. Paras lopputulos saavutetaan, kun henkilöstön annetaan vaikuttaa omaan työhönsä ja hyvinvointialueen toimintatapoihin, demarit muistuttavat.

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Yhteyshenkilöt

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Kolme henkilöä istuu vieretysten hymyillen.
Länsi-Uudenmaan aluehallituksen SDP:n ryhmä. Vasemmalta oikealle Elina Kokko, Johanna Värmälä ja Pekka Räsänen.
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