Muistamisesta tekoihin: stigmaa vähentämällä voidaan ehkäistä yliannostuskuolemia
25.8.2026 16:27:30 EEST | Oma Häme | Tiedote
Kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisypäivää vietetään 31.8. Viisi nuorten parissa työskentelevää asiantuntijaa nostaa esiin yhden tärkeän tekijän huumekuolemien ehkäisyssä: päihteiden käyttöön liittyvän stigman eli leimautumisen, joka voi estää avun hakemisen.
Yliannostuskuolemien ehkäiseminen yhdistetään usein hoitoon pääsyyn, palveluiden saatavuuteen ja haittoja vähentäviin toimintamalleihin. Asiantuntijoiden mukaan yhtä tärkeää on tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen, uskaltaako nuori hakea apua ja kertoa omasta tilanteestaan.
Päihteiden käyttöön liittyvä stigma voi näkyä esimerkiksi häpeän, syyllisyyden tai ulkopuolisuuden kokemuksina. Nuori saattaa pelätä tuomituksi tulemista tai sitä, ettei häntä ymmärretä. Tällaiset kokemukset voivat lisätä etäisyyttä palveluihin ja vaikeuttaa tuen vastaanottamista.
– Nuorten kanssa tehtävässä työssä luottamuksen rakentaminen on kaiken perusta. Kokemus siitä, että tulee kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi jokaisessa kohtaamisessa, voi madaltaa avun hakemisen kynnystä merkittävästi. Samalla se vahvistaa nuoren uskoa siihen, että apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan, sanoo TEHO: tavoita, ehkäise, hoida -yhteistyöllä kohti huumehaittojen vähentämistä -hankkeen projektiasiantuntija Hilla Saira.
Asiantuntijoiden mukaan stigma ei ole vain yksilön kokemus, vaan se näkyy myös kielteisinä asenteina, syrjintänä ja palvelujärjestelmän rakenteissa. Kyse ei ole yksittäisten työntekijöiden toiminnasta, vaan laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Sen tunnistaminen auttaa kehittämään palveluita entistä saavutettavammiksi ja vastaamaan paremmin nuorten tarpeisiin.
Nuorten huumekuolemien ehkäisy edellyttää moniammatillista yhteistyötä, matalan kynnyksen palveluja sekä kohtaamisia, jotka vahvistavat luottamusta ja osallisuuden kokemusta. Turvallinen kohtaaminen voi olla ratkaiseva askel avun hakemisessa.
Kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisypäivää vietetään vuosittain 31. elokuuta. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta yliannostuksista, ehkäistä huumekuolemia ja muistaa niitä, jotka ovat menehtyneet yliannostukseen.
Asiantuntijat tekevät yhteistyötä eri hyvinvointialueilla osana valtakunnallista ELOSSA – Nuorten huumekuolemien ehkäisyn ohjelmaa (2025–2027), jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten huumekuolemia parantamalla päihde- ja riippuvuuspalveluja, vahvistamalla ammattilaisten osaamista sekä vähentämällä huumeita käyttäviin henkilöihin kohdistuvaa stigmaa.
Kansainvälisenä yliannostuskuolemien ehkäisypäivänä 31. elokuuta TEHO: tavoita, ehkäise, hoida -yhteistyöllä kohti huumehaittojen vähentämistä -hanke järjestää yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin (SPR) kanssa Huumekuolemien ehkäisy ja ensiapu -koulutuksen Hämeenlinnassa. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka voivat arjessaan kohdata yliannostus- ja myrkytystilanteita. Tavoitteena on vahvistaa ensiapuvalmiuksia sekä madaltaa kynnystä hälyttää apua hätätilanteissa.
Kirjoittajat:
Hilla Saira, projektiasiantuntija, TEHO: tavoita, ehkäise, hoida -yhteistyöllä kohti huumehaittojen vähentämistä -hanke, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Henni Myllyoja, projektipäällikkö, Nuorten huumekuolemien ehkäiseminen Satakunnassa -hanke, Satakunnan hyvinvointialue
Eerika Ollila, projektipäällikkö, Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa –hanke, Keski-Suomen hyvinvointialue
Veronica Hanhisuanto, projektipäällikkö, Nuorten päihdepalveluiden kehittäminen ja huumekuolemien ehkäisy Pohteella –hanke, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.
Linda Dalbom, projektipäällikkö, Tiedä, toimi, pelasta- ja Päihdehoitoon kiinnittymisen –hankkeet, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Yhteyshenkilöt
Hilla SairaProjektiasiantuntija, TEHO: tavoita, ehkäise, hoida - yhteistyöllä kohti huumehaittojen vähentämistä -hankePuh:040 357 7825hilla.saira@omahame.fi
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