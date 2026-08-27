75-VUOTIAS URLUS-SÄÄTIÖ PALKITSI NUORISOTYÖTÄ

Urlus- säätiön perustamisesta on tänä vuonna kuluneeksi 75-vuotta. Tuolloin säätiön säännöissä määritettiin, että säätiön tarkoituksena on käytettävissä olevilla varoilla tukea maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä muutoin edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa.

Tänä päivänä säätiö keskittyy suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen tukemalla avustustoiminnassaan liikuntaa, nuorisotoimintaa ja maanpuolustusta Helsingin työssäkäyntialueella.

Säätiön toiminnan aikana yksittäisiä avustuksia on jaettu noin 3400 kappaletta. Varoja olemme jakaneet nykyrahaksi muutettuna noin 75 miljoonaa euroa.

Säätiö on jakanut sen nimeä kantavaa Urlus-palkintoa vuodesta 1984 alkaen.

Nykyisin palkinto jaetaan vuorovuosina maanpuolustuksen, nuorisotyön ja liikunnan ansioituneille toimijoille. Tänä vuonna Urlus-palkinnon saajat olivat nuorisotyön alalta. Kukin palkittava sai 15 000 euroa.

Urlus-säätiö palkitsi seuraavat viisi toimijaa säätiön 75-juhlasemiaarissa.

Nopee ry

Nopee ry:n ylläpitämä NopeeGarage on nuorisopaja Sipoon Söderkullassa, jonka toiminnassa nuorilla itsellään on vahva rooli. He itse suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa, jolla ennen kaikkea pyritään vaikuttamaan yhteisöön. Nuoret voivat tulla pajalle työssä oppimaan, työkokeiluun tai harjoittelemaan kevytyrittämistä. Pajalla nuoria ohjaavat aikuiset ammattilaiset.

Walter ry

Walter ry on kulttuurienvälisen osaamisen asiantuntijajärjestö, jonka tarina sai alkunsa toiveesta tukea eri kulttuuritaustoja edustavien nuorten identiteettiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Walter ry on muun muassa mukana Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön Hyvän Arjen Rakentaja-ohjelmassa Havukoskella, jossa he ovat tehneet upeaa työtä ennen kaikkea liikunnan tuomisessa osaksi alueen lasten ja nuorten arkeen.

Mieli ry

Mieli ry on 1897 perustettu valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää mielenterveyttä, tarjoaa kriisiapua ja ehkäisee mielenterveyden ongelmia.

Heillä on erittäin vahva lapsille ja nuorille suunnattu mielenterveystaitojen opetteluohjelma, joka on suunnattu lasten ja nuorten päivittäiseen arkeen varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa, nuorisotyössä ja urheiluvalmennuksessa.

Lisäksi he tarjoavat tähän kenttään monia maksuttomia verkkokursseja.

Helsinki Mission Getto Gym -hanke

HelsinkiMissiolla on lähiösali GettoGym. Gettogymi ehkäisee ja vähentää 13–29-vuotiaiden nuorten väkivaltakäyttäytymistä, radikalisoitumista ja rikolliseen toimintaan pohjautuvaa jengiytymistä yhdistämällä nuorisotyötä ja liikuntaa. Salilla käytetään Aggredi Primo väkivaltatyön menetelmää. GettoGymi on menestystarina, joka on saanut paljon kiitosta ja tehdyt hienoa tulosta.

Sky Nuoret ry

Sky Nuoret on perustettu 2003 ja sen tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla monikulttuurista yhteisöllisyyttä, koulutuksia ja työelämävalmiuksia. Sky Nuoret toimii erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten parissa, tarjoten heille turvallisen tilan oppia, kehittyä ja verkostoitua.

Lisätietoja antavat:

Urlus säätiö

Säätiön toimitusjohtaja, Mika Piiroinen, 040 542 0545, mikapiiroinen@gmail.com

Nopee ry

Hallitutuksen puheenjohtaja Jani Huhtakallio, 040 840 5588, jani@nopeetoiminta.fi

Walter ry

Toiminnanjohtaja Maurizio Pratesi, 045 122 2501, maurizio.pratesi@walter.fi

Mieli ry

Viestintäjohtaja Liisa Partio, 040 5808984, liisa.partio@mieli.fi

HelsinkiMissio (GettoGym)

Nuorten väkivaltatyön päällikkö Charlotte Pettersson, 0406838938, charlotte.pettersson@aggredi.fi

Sky Nuoret ry

Sky Nuoret ry:n perustaja, Jamila Mohamud, 045 1692400, jamilamohamud2@gmail.com