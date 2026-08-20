Parvekkeiden lasikaiderakenteiden turvallisuuteen kehitetty testausmenetelmä

Testausstandardi on kehitetty Palvelualojen työnantajien Paltan työryhmässä, johon osallistui useita kaiderakenteiden valmistajia, Suomen Tasolasiyhdistys ja testauslaitos Eurofins Expert Services.

Viime vuosien vakavat parvekeonnettomuudet ovat osoittaneet konkreettisesti, mitä voi tapahtua, jos putoamissuojana toimiva kaiderakenne ei kestä ihmisen törmäystä tai säily turvallisena rikkoutuessaan. Kesäkuussa 2026 Vantaan Tikkurilassa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi, ja tapauksen jälkeen lasikaideparvekkeita asetettiin käyttökieltoon eri puolilla Suomea varotoimenpiteenä.

Uusi suomalainen standardi SFS 7527 Rakennuslasit. Lasikaiderakenteen heiluritesti. Menetelmä ja vaatimukset määrittelee, miten putoamissuojana toimivien lasikaiderakenteiden ja kahdelta sivulta tuettujen lasiväliseinien turvallisuus varmistetaan heiluri-iskutesteillä.

Keskeinen periaate on, että testattavan näytteen pitää vastata todelliseen kohteeseen asennettavaa rakennetta: mukana ovat lasi, profiilit, kiinnitykset, tukirakenne ja niiden todelliset jäykkyysominaisuudet. Muuttuvista vaihtoehdoista testataan epäedullisin rakenne.

Testaus tehdään kahdessa vaiheessa:

Ensin arvioidaan ehjän rakenteen törmäyskestävyys eri käyttökohteisiin määritellyillä pudotuskorkeuksilla.

Sen jälkeen rakenne testataan rikkoutuneena sen varmistamiseksi, ettei siitä synny putoamisvaaraa.

Hyväksytyssä rakenteessa heiluri ei läpäise näytettä, raskaita osia ei putoa eikä rakenteeseen synny vaarallisia aukkoja. Rikkoutuneen lasirakenteen on lisäksi pysyttävä paikallaan testin aikana ja sen jälkeen.

Standardi vastaa turvallisuustarpeeseen yhdenmukaistamalla testauksen, dokumentoinnin ja hyväksymiskriteerit. Kun todellista asennusta vastaava kokonaisuus testataan sekä ehjänä että rikkoutuneena, voidaan tunnistaa liian heikko lasi, puutteelliset kiinnitykset ja tukirakenteen ongelmat ennen käyttöönottoa. Näin standardi tukee suunnittelijoita, valmistajia, rakennuttajia ja testauslaboratorioita sekä auttaa ehkäisemään tilanteita, joissa ihminen pääsee kaiderakenteen läpi tai putoaa sen rikkouduttua.

Palvelualojen työnantajat Palta on Suomen standardisoinnin keskusjärjestön SFS:n jäsen ja yksi sen yhdeksästä toimialayhteisöstä. Toimialayhteisöt koordinoivat oman toimialansa standardointityötä standardointiryhmissä. Paltan toimialaan kuuluvat muun muassa ajoneuvot, liikenne ja logistiikka, kiskoliikenne, terveydenhuolto ja hyvinvointi, liikunta ja vapaa-aika, ympäristö ja kierrätys sekä lasirakenteet.