Kelan asiakkaiden etuuksia on maksettu etuajassa ja myöhässä Nordean maksujenkäsittelyn häiriön vuoksi
25.8.2026 18:04:18 EEST | Kela/FPA | Tiedote
S-pankin asiakkaat ovat saaneet keskiviikon 26.8. etuuksiaan päivän etuajassa, ja joidenkin Kelan asiakkaiden tiistain 25.8. etuusmaksut ovat kirjautuneet tileille vasta iltapäivällä. Nordean maksujenkäsittelyssä ollut häiriö on nyt korjattu.
Nordean maksujenkäsittelyssä on ollut häiriöitä, joiden vuoksi Kelan etuusmaksujen välittymisessä on ollut tiistaina 25.8. ongelmia. Ongelmat koskevat Nordean ja S-pankin asiakkaita.
S-pankin asiakkaat ovat saaneet tiistaina 25.8. päivän etuajassa etuuksia, joiden olisi pitänyt tulla maksuun vasta keskiviikkona 26. elokuuta. Tiistain 25.8. etuusmaksujen välittymisessä Nordean ja S-pankin asiakkaiden tileille on ollut viivettä, mutta maksut ovat Nordean tietojen mukaan siirtyneet iltapäivään mennessä.
Ongelman tarkka laajuus ei ole tiedossa. Kelan tietojen mukaan etuajassa on maksettu enintään noin 90 000 S-pankin asiakkaan etuuksia.
Tilanne ei vaadi Kelan asiakkailta toimenpiteitä. Jos etuusmaksu on tullut etuajassa, on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että etuutta ei makseta enää oikeana maksupäivänä.
Ongelma johtuu Nordean maksujenkäsittelyssä olleesta häiriöstä, joka on nyt saatu korjattua. Maksut ovat lähteneet Kelasta pankkeihin normaalisti ja oikeaan aikaan.
Kela pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa haittaa.
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