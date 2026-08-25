Kelan asiakkaiden etuuksia on maksettu etuajassa ja myöhässä Nordean maksujenkäsittelyn häiriön vuoksi

Toimeentulotuen saajat kertovat leikkausten lisänneen ruoan puutetta, sosiaalista eristäytymistä ja ahdistusta 25.8.2026 06:00:00 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan kyselytutkimuksen mukaan erityisesti toimeentulotukea saavat kokevat sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen toimeentuloa ja hyvinvointia. Moni vastaaja kertoo joutuneensa tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua, vetäytyneensä sosiaalisista kontakteista sekä kokeneensa aiempaa enemmän ahdistusta ja stressiä.