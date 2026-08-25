Kokoomuksen Vestman: Aikooko SDP todella kaataa suojelupoliisin ja sotilastiedustelun uudet välttämättömät toimivaltuudet isänmaan suojaksi?

Kokoomuksen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman kysyy, aikooko SDP todella kaataa suojelupoliisin ja sotilastiedustelun uudet, välttämättömät toimivaltuudet Suomen suojaksi. Vestmanin mukaan tiedusteluviranomaisten toiminnan tehokkuutta vähentää se, että vihamielisen valtion sabotööri tai agentti voi käyttää kotia turvapaikkanaan ja suojautua kokonaan tiedustelulta. Ilman kiireellistä perustuslain muutosta välttämättömät toimivaltuudet kaatuvat eduskunnassa.