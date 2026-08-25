Kokoomuksen Vestman: Aikooko SDP todella kaataa suojelupoliisin ja sotilastiedustelun uudet välttämättömät toimivaltuudet isänmaan suojaksi?
25.8.2026 18:20:39 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman kysyy, aikooko SDP todella kaataa suojelupoliisin ja sotilastiedustelun uudet, välttämättömät toimivaltuudet Suomen suojaksi. Vestmanin mukaan tiedusteluviranomaisten toiminnan tehokkuutta vähentää se, että vihamielisen valtion sabotööri tai agentti voi käyttää kotia turvapaikkanaan ja suojautua kokonaan tiedustelulta. Ilman kiireellistä perustuslain muutosta välttämättömät toimivaltuudet kaatuvat eduskunnassa.
Kokoomuksen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman kysyy, aikooko SDP kaataa suojelupoliisin ja sotilastiedustelun uudet, välttämättömät toimivaltuudet Suomen suojaksi. Julkisuudessa käydään parhaillaan keskustelua tiedusteluviranomaisten kyvykkyydestä ja myös kasvaneesta hybridi-iskun uhasta.
– Tiedusteluviranomaisten kyvykkyys on kiinni paitsi resursseista, myös mitä suuremmassa määrin toimivaltuuksista. Suomen laissa on selvä aukko: vihamielisen valtion sabotööri tai agentti voi käyttää kotia turvapaikkanaan. Kodin suojassa desantti voi vaihtaa tietoja sekä säilyttää tekovälineitä ilman huolta tiedustelusta. Tällainen kotirauhan suojan väärinkäyttö pitää estää. Aikooko SDP todella kaataa välttämättömät lainmuutokset eduskunnassa?, Vestman kysyy.
Vestman huomauttaa, että ilman kiireellistä perustuslain muutosta, jossa määräenemmistövaatimuksen vuoksi SDP:n tuki ratkaisee, välttämättömistä toimivaltuuksista tiedusteluviranomaisille ei voida säätää alkavalla syyskaudella. Perustuslain muutosta koskeva hallituksen esitys on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.
– Kotirauhan suoja on suomalaisille kallis perusoikeus. Suomalaisten oikeus kotirauhaan on turvattava jatkossakin. Mutta ei Venäjän sabotöörin kotirauhaa pidä suojata. Ei enää, kun tiedossa on, että Venäjä on tehnyt lukuisia sabotaasi-iskuja ympäri Eurooppaa ja uhka-arviot ovat vakavat. Toivottavasti SDP on valmis tarkistamaan aiempaa kantaansa ja tukemaan perustuslain muutosta sekä siten riittäviä toimivaltuuksia tiedustelulle, Vestman toteaa.
Vestmanin mukaan perustuslaki on tarkistettava parlamentaarisen työn mukaisesti siten, että tiedustelutoimet voidaan ulottaa tuomioistuimen luvalla vieraan valtion agentin, sabotöörin tai terroristin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyyn tilaan. Tavallisen lain muutoksia koskevat, perustuslain muutoksesta riippuvat lakiesitykset hallitus on antamassa syksyllä.
– Perustuslain muutos siis tarvitaan, jotta tavallisesta laista voidaan poistaa rajoitus, jonka mukaan tiedustelua ei saa tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävään tilaan. Koska rajoite lukee laissa, Venäjän voidaan olettaa siitä tietävän. Suomen ei pidä mahdollistaa vieraalle vallalle tällaista suojapaikkaa maassamme, Vestman sanoo.
Vestman johti perustuslain 10 pykälän tarkistamisen parlamentaarista ohjausryhmää. Perustuslain muutos on perustuslakivaliokunnan ja viime kädessä eduskunnan suuren salin poliittisen harkinnan piirissä.
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Yhteyshenkilöt
Heikki VestmanKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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