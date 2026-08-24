Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 25.8.2026

Lemmikkikanien rokottamista RHD-virusta vastaan suositellaan Helsingissä 21.8.2026 12:25:09 EEST | Tiedote

Helsingistä Herttoniemen alueelta on kesän aikana löydetty paljon kuolleita villikaneja. Muutamia kaneja on lähetetty tutkittavaksi Ruokavirastoon. Kaneista on löytynyt kanien verenvuotokuumetta aiheuttavaa RHD-virusta. Viruksesta ei epäillä olevan haittaa muille eläinlajeille tai ihmisille.