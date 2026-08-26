Hinta-laatusuhde on suomalaisten tärkein kriteeri älypuhelimen valinnassa

Hinta-laatusuhde on 79 prosentille suomalaisista tärkein älypuhelimen valintaan vaikuttava kriteeri tuoreen markkinatutkimuksen mukaan. Puhelimen yksittäisistä ominaisuuksista tärkeimpinä suomalaiset pitävät akun kestoa (82 % vastaajista), hintaa (75 %) sekä hyvää kameraa (62 %). Sen sijaan esimerkiksi puhelimen designia pitää tärkeänä vain 16 prosenttia ja tekoälyominaisuuksia ainoastaan 8 prosenttia vastaajista.



Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten tapoja käyttää älypuhelimia. Älypuhelinten merkityksestä kertoo se, että lähes 77 prosenttia vastaajista oli täysin tai lähes samaa mieltä väitteestä ”puhelimeni on käteni ulottuvilla melkein aina”. 62 prosenttia vastaajista kertoo myös tarkistavansa puhelimensa aamulla ennen kuin tekee mitään muuta.



Tärkeimmiksi älypuhelimen käyttötavoiksi suomalaiset mainitsevat teksti- ja pikaviestit (84 % vastaajista), puhelut (79 %) ja kuvien ottamisen (77 %). Käytössä on kuitenkin varsin suuria eroja eri ihmisryhmien välillä. Esimerkiksi videoiden katselu on tärkeää 77 prosentille ja videokuvaaminen 54 prosentille 18–24-vuotiaista, mutta vain runsaalle 20 prosentille yli 55-vuotiaista.



Kyselytutkimuksen toteutti hasan & Partners ACC Distributionin toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä yhdessä paneelikumppanin kanssa heinä–elokuun aikana. Verkkokyselyyn vastasi 1 000 suomalaista 18–74-vuotiasta älypuhelimen käyttäjää. Aineiston virhemarginaali on 95 % luottamusvälillä korkeintaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

”Markkinoilla on Xiaomin muotoinen aukko”

ACC Distribution edustaa Suomessa Xiaomin älypuhelimia ja muita kodin älylaitteita. Xiaomi on maailman kolmanneksi suosituin älypuhelinmerkki, jonka tuotteet tunnetaan erityisesti innovatiivisuudestaan. Vuonna 2024 arvostettu aikakauslehti Time valitsi Xiaomin TIME100-listalleen yhtenä maailman sadasta vaikutusvaltaisimmasta yhtiöstä. Vuonna 2026 Xiaomi sijoittui maailman suurimpien yritysten Fortune Global 500 -listalle jo kahdeksatta vuotta peräkkäin.



”Toteuttamamme markkinatutkimus kertoo yksiselitteisesti sen, miksi haluamme edustaa Xiaomia Suomessa”, ACC Distribution Suomen maajohtaja Martti Hilden sanoo.

”Xiaomin menestyksen taustalla ovat ennen kaikkea sen tuotteiden erinomainen hinta-laatusuhde sekä laaja, monenlaisten kuluttajien tarpeisiin vastaava tuotevalikoima. Xiaomin älypuhelimet tunnetaan erityisesti loistavasta akun kestosta, nopeasta latauksesta ja korkealaatuisesta kamerasta. Tutkimus osoittaa, että ne kaikki ovat asioita, joita suomalaiset kuluttajat arvostavat. Markkinoilla on selvästi Xiaomin muotoinen aukko.”

Vähittäiskaupassa Xiaomin tuotteita myyvät Telia ja Tokmanni Group. Tuotteiden vähittäismyyntiverkosto laajenee syksyn aikana.



”Kaikki kilpailu on tervettä ja kuluttajalla on hyvä olla valinnanvaraa. Xiaomi on erinomainen vaihtoehto hyvän hinta-laatusuhteen puhelimissa, jollaisille markkinoilla on tilausta”, Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg sanoo.



”ACC Distribution on paljon enemmän kuin perinteinen jakelija”, ACC Distributionin toimitusjohtaja Žymantas Baušys sanoo.



”Kehitämme Xiaomin brändiä ja liiketoimintaa Suomessa kokonaisvaltaisesti. Ensisijainen tavoitteemme on rakentaa luottamusta Xiaomiin ja sen tuotteisiin kaikkien sidosryhmien, erityisesti kuluttajien, keskuudessa. Tämä edellyttää meiltä proaktiivista ja avointa vuoropuhelua kaikkien tahojen kanssa.”