Eurojackpotissa lasahti 39,5 miljoonan euron täysosuma
25.8.2026 22:30:56 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta löytyi kierroksella 35/2026 yksi täysosuma. Sen arvo on noin 39,5 miljoonaa euroa.
Voittoisa 39,5 miljoonan euron jättipotin tuonut rivi 4, 5, 7, 48 ja 50 (tähtinumerot 4 ja 5) oli pelattu Saksassa.
5+1-tuloksia löytyi myös yksi. Unkariin osunut voitto on 1,4 miljoonan euron arvoinen.
5+0-tulosten arvo on 157 000 euroa. Niistä kolme osui Saksaan ja yhdet sekä Norjaan että Viroon.
Tulevana perjantaina potissa on taas lähtösumma, kymmenen miljoonaa euroa.
Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 4 4 6 2 9 0 6. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Ottawa 50. Tonnin voittoja lähti jakoon kaksi kappaletta.
Milli-pelin oikea rivi on 9, 12, 15, 23, 25 ja 39. Lisänumero 18. Päävoittoa ei löytynyt, mutta muita voittoja lähti jakoon kaiken kaikkiaan yli 17 500 kappaletta.
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