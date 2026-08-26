Palveluverkkoesitys kasvattaa perusterveydenhuollon tarjontaa Turussa ja sen lähikunnissa
26.8.2026 13:10:21 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varhan esitykset palveluverkon suunnitelmaksi vuosille 2027–2029 ja palveluverkon visioksi vuoteen 2037 saakka on julkaistu. Aluehallitus käsittelee esityksiä maanantaina 31.8. Päätöksiä palveluverkosta tehdään syksyn aikana.
Varha esittää muutoksia nykyiseen palveluverkkoon, sillä Varsinais-Suomen väestörakenne ja palvelutarve muuttuvat. Esimerkiksi digitaalinen asiointi kasvattaa suosiotaan palvelutarjonnan kehittyessä. Varhan tavoitteena on, että digitaalisiin palveluihin ohjautuvat ne asiakasryhmät, joille se on kliinisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista.
Työikäiset ovat tottuneita hoitamaan esimerkiksi ajanvarauksia ja reseptien uusintoja digitaalisesti.
-Kaikille digitaalinen asiointi ei ole mahdollista, mutta näin fyysisiä asiointiaikoja jää enemmän heille, joille digitaalisten ratkaisujen käyttäminen ei ole syystä tai toisesta vaihtoehto, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoo.
Varha-sovelluksen on ladannut puhelimiinsa jo noin 40 prosenttia varsinaissuomalaisista. Digitaalista palvelua voi käyttää myös tietokoneella.
Toimipaikkaverkostoon esitetään muutoksia
Perusterveydenhuollon kapasiteettia on välttämätöntä kasvattaa Turussa ja sen ympäristökunnissa, joissa väestön määrä kasvaa. Muualla maakunnassa väestön määrän ennakoidaan laskevan. Ikääntyvän väestön määrän voimakas kasvu haastaa palvelujärjestelmää.
-Etenkin yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa koko Suomessa voimakkaasti ja se kasvattaa palveluntarvetta kaikilla hyvinvointialueilla, Martikainen pohtii.
Väestöennusteen mukaan 85 vuotta täyttäneiden määrä nousee Varsinais-Suomessa nykyisestä 2040-luvun alkuun mennessä noin 80 prosenttia. Ennusteen mukaan ikäryhmään kuuluvia asukkaita olisi noin 12 600 nykyistä enemmän.
Kokonaan uudet sote-keskukset saadaan Turun Kaskenmäkeen vuonna 2027 ja Turun keskustan sote-keskukselle saadaan uudet tilat Humalistonkadulle vuonna 2029. Uusilla asemilla vastataan sekä väestönkasvuun että palveluiden yhteensovittamisen kehittämisen tarpeisiin.
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Turun Kirkkotien aseman sekä Varissuon väistötilan palvelut esitetään yhdistettäväksi Turun muihin toimipaikkoihin, ensisijaisesti Kaskenmäen sote-keskukseen vuoden 2027 aikana.
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Esityksessä Salon Halikon sote-piste nousee sote-asema-statukseen vuoden 2027 alussa ja Turun Varissuon uusi sote-asema käynnistää toimintansa vuonna 2029.
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Esityksessä seitsemän pientä asiakasmäärää palvelevaa sote-pistettä suljettaisiin vuoden 2027 aikana. Suljettaviksi esitetään Nousiaisten, Velkuan, Kuusjoen, Alastaron, Oripään, Kustavin ja Pyhärannan sote-pisteitä.
-Pienimpien sote-pisteiden palvelutarjonta ei ole vastannut asiakkaiden tarpeisiin, jolloin palvelut on haluttu hakea isommista, paremmin auki olevista ja monipuolisemmista toimipisteistä, Martikainen kertoo.
Muutos siirtäisi kaiken kaikkiaan noin 3 000 vuosittaista avoterveydenhuollon käyntiä muihin toimipisteisiin. Muiden sote-asemien ja -pisteiden toiminta jatkuisi pääsääntöisesti ennallaan.
Esitetyillä muutoksilla voi toteutuessaan olla toimipaikkamuutoksiin liittyviä henkilöstövaikutuksia. Tarvittaessa käydään lakisääteiset yhteistoiminnalliset neuvottelut.
-Työn tekemisen paikka voi esitysten toteutuessa muuttua, Martikainen arvioi.
Visiossa hahmotellaan kehityksen tulevia kulkuja
Vuoteen 2037 ulottuvan palveluverkon visioesitys koostuu Varhan pitkän aikavälin kehitystarpeista. Visiossa on huomioitu ennusteet väestörakenteen muutoksista sekä arviot väestön palvelutarpeiden kehityksestä alueittain.
Visioesitys ei ole sellaisenaan toimeenpantavissa käytäntöön, mutta sitä hyödynnettäisiin muun muassa pitkän aikavälin investointisuunnittelussa. Varhan lisäksi tietoa pitkän aikavälin kehitystarpeista ovat peräänkuuluttaneet hyvinvointialueen kunnat ja muut toimijat, kuten yritykset ja järjestöt.
Esityksissä on huomioitu suunnitelma- ja visioluonnoksista saatu lausuntopalaute.
- Olemme iloisia siitä, että ymmärrys toimintaympäristömme muutoksista ja kehityssuunnista on niin laajaa, strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo kertoo.
Lausuntoja luonnoksista Varha sai 26 hyvinvointialueen kunnalta sekä 41 muulta sidosryhmän toimijalta. Henkilöstön palveluverkkokyselyyn vastasi 1 344 varhalaista.
Palveluverkkosuunnitelma 2027–2029
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Palveluverkkosuunnitelma on palveluverkkovisiota tarkempi ja lyhyemmän aikavälin toimeenpanoa ohjaava asiakirja.
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Suunnitelma on laadittu siten, että se toteuttaa palvelustrategiassa määriteltyjä tavoitteita eikä ole ristiriidassa palveluverkkovision kanssa.
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Palveluverkkosuunnitelma määrittää palveluverkon kehittämisen painopisteet sekä ne muutokset, joita suunnittelukauden aikana valmistellaan ja toimeenpannaan.
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Suunnitelma ei sellaisenaan muuta yksittäisten toimipisteiden toimintaa, vaan sen pohjalta valmistellaan erilliset toimeenpanoesitykset toimivaltaisten toimielinten käsiteltäviksi.
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Toimeenpanon päätöksenteosta vastaa aluehallitus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannosta vastaavat lautakunnat.
Palveluverkkovisio 2027–2037
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Osana palveluverkkosuunnitelman laadintaa on Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tunnistettu tarve pidemmän aikavälin palveluverkkovisioinnille.
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Pitkän aikavälin suunnitelmia tarvitaan erityisesti kiinteistöinvestointien suunnittelussa, joiden valmistelun, päätöksenteon ja rakentamisen prosessit ovat yleensä pitkiä.
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Pitkän aikavälin palveluverkkosuunnittelussa otetaan huomioon mm. väestömuutosten vaikutukset, palvelurakenteiden muutosten sekä palvelujen toiminnallisten muutosten vaikutukset.
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Palveluverkkovisio 2027–2037 ei ota tarkasti kantaa toimipaikkojen kuntakohtaisiin sijainteihin.
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Palveluverkkovisiossa palvelukokonaisuuksien toimipaikkojen muutostarpeita sekä määriä arvioidaan alueittain.
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Yhteyshenkilöt
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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