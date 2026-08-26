Varha esittää 40 milj. euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa
26.8.2026 13:12:43 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varha esittää aluehallitukselle suunnitelmaa alijäämien kattamiseksi. Suunnitelmaa toteutetaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmalla, jossa on esitetty kaikkiaan 40 miljoonan euron toimenpiteet vuodelle 2027. Asian päätöskäsittely alkaa aluehallituksessa maanantaina 31.8.2026.
-Tällä esityksellä saamme talouden kuntoon ensi vuoden aikana. Samalla kun tarkastelemme kaikki mahdollisuudet vielä kerran säästöjen löytämiseksi, panostamme voimakkaasti oleellisiin asioihin. Esimerkiksi ikääntyneiden palveluketjun parantamiseen on esityksessämme varattu 12 miljoonaa euroa, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.
Varhan useimpien palvelujen tilanne on kehittynyt tavoiteltuun suuntaan ja yhtäaikaiset uudistushankkeet ovat edenneet hyvin.
-Varhan taloustilanne on alkuvuosista parantunut merkittävästi. Ensimmäisiltä vuosilta kertynyttä alijäämää on kuitenkin edelleen noin 138 milj. euroa, talousjohtaja Ville Rajahalme kertoo.
Aluehallitukselle esitetään samassa yhteydessä, että alijäämän kattamiseen haetaan valtiovarainministeriöltä lisäaikaa vuoden 2027 loppuun saakka. Aluevaltuusto teki asiasta periaatepäätöksen jo kesäkuussa. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa esitetään toimenpiteet, joilla kertyneet alijäämät saataisiin katettua tässä aikataulussa.
Ohjelma sisältää sekä tulojen kasvattamista että menojen vähentämistä. Esityksen mukaan tuottoja lisättäisiin (11,2 milj. e) pääasiassa korottamalla asiakasmaksuja lakisääteiseen enimmäistasoon.
Merkittävä osa esityksen säästöistä kohdistuu hankintoihin (8,2 milj. e) ja palvelujen tuottamisen tehostamiseen (6,3 milj. e). Kilpailuttamalla palvelujen hankintoja pyritään löytämään säästöjä. Kolmannes Varhan kuluista muodostuu erilaisten palvelujen ostoista. Ohjelma sisältää myös digipalvelujen tehostamista entisestään sekä ei-lakisääteisten palvelujen supistamista.
|Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa
esitetyt toimenpiteet
|Nettovaikutus 2027, milj. e
|Kaikki hankkeet yhteensä
|40,1
|Hyvinvointialuetasoiset toimenpiteet, yhteensä
|33,2
|Toimintatuottojen lisääminen
|11,2
|Organisaatio ja henkilöstö
|6,3
|Palvelujen tehostaminen
|6,3
|Hankintojen tehostaminen
|8,2
|Palveluverkko ja kiinteistöt
|1,2
Esitettävillä uudistuksilla saattaa toteutuessaan olla vaikutuksia työntekijöihin, vaikka ohjelman tavoitteena eivät lähtökohtaisesti ole suorat henkilöstövähennykset.
-Ensimmäisinä toimintavuosina olemme jo tehostaneet toimintaamme näiltä osin. Suurena toimijana meiltä irtisanoutuu ja eläköityy vuosittain noin tuhat henkilöä. Huomioimme tämän henkilöstösuunnittelussa tehokkaasti välttyäksemme henkilöstövähennyksiltä, Martikainen sanoo.
Esityksen sisällöstä työntekijöitä koskettavat esimerkiksi henkilöstön sijoittuminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin, hälytysrahojen pienentäminen sekä työhyvinvointirahan palauttaminen aiempaan tasoon.
Ennen suunnitelmien etenemistä ja mahdollisten uudistusten toimeenpanoa käydään aina lakisääteiset neuvottelut yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Ville RajahalmetalousjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 9023 305ville.rajahalme@varha.fi
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