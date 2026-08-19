Telia Finland Oyj

Takaisinsoittohuijausten määrä romahti – merkittävä käänne tapahtui vain vuodessa

26.8.2026 10:15:43 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote

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Takaisinsoittohuijauksien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun kuluvan vuoden aikana. Vielä vuosi sitten keväällä takaisinsoittohuijausten määrä oli huomattavassa kasvussa.

Suomeen soitetut takaisinsoittohuijaukset ovat ilmiönä lähestulkoon kadonneet, käy ilmi Telian petoksentorjunnan tilastoista. Takaisinsoittohuijauksessa huijarit soittavat lyhyitä puheluita ja pyrkivät saamaan ihmiset soittamaan takaisin kalliisiin ulkomaalaisiin puhelinnumeroihin.

”Näimme ilmiössä täyskäännöksen, sillä omissa tilastoissamme takaisinsoittohuijaukset ovat käytännössä tällä haavaa liki loppuneet”, Telian turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle sanoo.

Vielä vuosi sitten keväällä suomalaisten puhelinliittymiin soitetut takaisinsoittohuijaukset olivat kaksinkertaistuneet vain vuodessa, ja Telia torjui yksistään alkuvuoden aikana yli 3 miljoonaa takaisinsoittohuijausyritystä. 

Viime kesänä operaattori toi liittymiinsä takaisinsoittohuijausten torjuntaan kehitetyn suojausratkaisun, joka on yhdistelmä automaatiota ja tiedoksiantoja. Telia ryhtyi myös veloittamaan huijareita Suomeen soitetuista huijauspuheluista.

”Teimme viime kesänä parannuksia, minkä myötä valtaosa takaisinsoittohuijauksista tunnistetaan ja estetään automaattisesti. Soitamme myös tiedoksiantoja epäiltyjen huijauspuheluiden soittajille. Nämä toimenpiteet ovat edesauttaneet ilmiön torppaamisessa”, Westerstråhle kertoo.

Vaikka takaisinsoittohuijaukset ovat ilmiönä hiipuneet, on Telia kokonaisuudessaan torjunut kuluneen vuoden aikana yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua.

”Huijaukset ovat aaltomainen ilmiö. Voimme vielä joskus nähdä uusia kausia, jolloin takaisinsoittohuijaukset korostuvat jälleen”, Westerstråhle summaa

Lisätietoa aiheesta

  • Telia toi kesäkuussa 2025 ensimmäisenä operaattorina Suomessa puhelinliittymiinsä uuden maksuttoman suojauksen, joka kehitettiin erityisesti takaisinsoittohuijausten torjuntaan. 
  • Suojausratkaisu on yhdistelmä puhelinliikenteen automaattista suodatusta ja tiedoksiantoja. Toiminnallisuudet ovat maksuttomia, eikä Telian liittymäasiakkaan tarvitse tehdä mitään niiden aktivoimiseksi.
  • Takaisinsoittohuijaukset kasvoivat ilmiönä aina kesään 2025 saakka. Sittemmin niiden määrä on romahtanut.

Avainsanat

huijauspuhelutpetoksentorjuntaturvallisuus

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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

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