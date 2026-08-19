Takaisinsoittohuijausten määrä romahti – merkittävä käänne tapahtui vain vuodessa
26.8.2026 10:15:43 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Takaisinsoittohuijauksien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun kuluvan vuoden aikana. Vielä vuosi sitten keväällä takaisinsoittohuijausten määrä oli huomattavassa kasvussa.
Suomeen soitetut takaisinsoittohuijaukset ovat ilmiönä lähestulkoon kadonneet, käy ilmi Telian petoksentorjunnan tilastoista. Takaisinsoittohuijauksessa huijarit soittavat lyhyitä puheluita ja pyrkivät saamaan ihmiset soittamaan takaisin kalliisiin ulkomaalaisiin puhelinnumeroihin.
”Näimme ilmiössä täyskäännöksen, sillä omissa tilastoissamme takaisinsoittohuijaukset ovat käytännössä tällä haavaa liki loppuneet”, Telian turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle sanoo.
Vielä vuosi sitten keväällä suomalaisten puhelinliittymiin soitetut takaisinsoittohuijaukset olivat kaksinkertaistuneet vain vuodessa, ja Telia torjui yksistään alkuvuoden aikana yli 3 miljoonaa takaisinsoittohuijausyritystä.
Viime kesänä operaattori toi liittymiinsä takaisinsoittohuijausten torjuntaan kehitetyn suojausratkaisun, joka on yhdistelmä automaatiota ja tiedoksiantoja. Telia ryhtyi myös veloittamaan huijareita Suomeen soitetuista huijauspuheluista.
”Teimme viime kesänä parannuksia, minkä myötä valtaosa takaisinsoittohuijauksista tunnistetaan ja estetään automaattisesti. Soitamme myös tiedoksiantoja epäiltyjen huijauspuheluiden soittajille. Nämä toimenpiteet ovat edesauttaneet ilmiön torppaamisessa”, Westerstråhle kertoo.
Vaikka takaisinsoittohuijaukset ovat ilmiönä hiipuneet, on Telia kokonaisuudessaan torjunut kuluneen vuoden aikana yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua.
”Huijaukset ovat aaltomainen ilmiö. Voimme vielä joskus nähdä uusia kausia, jolloin takaisinsoittohuijaukset korostuvat jälleen”, Westerstråhle summaa
Lisätietoa aiheesta
- Telia toi kesäkuussa 2025 ensimmäisenä operaattorina Suomessa puhelinliittymiinsä uuden maksuttoman suojauksen, joka kehitettiin erityisesti takaisinsoittohuijausten torjuntaan.
- Suojausratkaisu on yhdistelmä puhelinliikenteen automaattista suodatusta ja tiedoksiantoja. Toiminnallisuudet ovat maksuttomia, eikä Telian liittymäasiakkaan tarvitse tehdä mitään niiden aktivoimiseksi.
- Takaisinsoittohuijaukset kasvoivat ilmiönä aina kesään 2025 saakka. Sittemmin niiden määrä on romahtanut.
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