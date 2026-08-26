Ennakointi tuo lämmön kotiin: varmista lämmityksen toiminta hyvän sään aikana

Kiinteistönomistajan talvi ei ala ensimmäisistä pakkasista

Joka vuosi talvi tuntuu yllättävän useat kiinteistöjenkin omistajat. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen muistuttaakin, että ennen lämmityskauden alkua on tärkeää tarkistaa lämmitysjärjestelmän toiminta.

"Lämmitysjärjestelmä ei kaipaa juurikaan määräaikaishuoltoa, mutta erityisesti kesäaikainen seisontajakso saattaa jumiuttaa venttiilejä tai kerryttää ilmaa pattereihin", Mäkinen ohjeistaa.

Tarkista nämä neljä asiaa kotona

Mäkisen mukaan kiinteistön omistajan kannattaa olla hereillä vuodenajan vaihtuessa. Hän listaa neljä asiaa, joiden tarkistaminen turvaa kotiin sopivan lämpöiset olosuhteet talvellakin:

Lämmityslaitteen toiminta: Kokeile, että kattila, lämpöpumppu tai muu lämmityslaite toimii moitteettomasti. Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelmia, on hyvä tilata huolto. Jos järjestelmässäsi on käytössä kesäsulku, sen voi nyt avata.

Termostaattien toiminta: Varmista, että patterien termostaatit toimivat ja ovat oikein säädettyjä. Tarkista myös, että ne ovat tukevasti kiinni, eikä niiden edessä ole esimerkiksi paksuja verhoja estämässä todellisen huonelämpötilan vaikutusta.

Ilmanvaihto ja patterien ilmaukset: Ilmanvaihtokanavat ja ilmastointikoneet on hyvä puhdistaa. Erityisesti lämmöntalteenotto ja suodattimien tiiveys on syytä tarkistaa. Kannattaa myös varmistaa, ettei pattereissa ole ilmataskuja, jotka heikentävät lämmityksen tehoa. Tarvittaessa ne tulee ilmata.

Energiankulutuksen optimointi: Kun käynnistät lämmitystä, tarkista myös järjestelmän lämpötila-asetukset ja aikaohjaukset. Käyttötottumukset vaikuttavat merkittävästi energian kulutukseen. Lämpötilataso kannattaa asettaa siten, että et lämmitä tiloja tarpeettomasti. Yhdenkin asteen lisäys lämpötilaan voi tarkoittaa jopa viiden prosentin lisäystä lämmityskustannuksiin.

” Jos vikoja ilmenee, ne on parempi hoitaa kuntoon vielä hyvän sään aikana. Asentajiakin saa nopeammin paikalle nyt kuin talvipakkasilla”, Mäkinen vinkkaa.