Tervetuloa mukaan medialle tarkoitetulle ilmastokävelylle 7.9.

Kutsumme median edustajat mukaan keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa kävelykierrokselle, jossa tarkastellaan kahta kaupungin päätöksenteossa olevan ilmasto-ohjelman keskeistä aihetta:

Liikenteen päästövähennykset ja sähköistyminen Mitkä ovat Helsingin keskeisimmät ilmastoriskit ja miten niitä ratkaistaan?

Kävelykierroksella raitiotie 13:n varrella, Vallilanlaakson ympäristössä, perehdytään käytännön esimerkkien kautta siihen, millaisia muutoksia kaupunkiympäristöön uudella ilmasto-ohjelmalla tavoitellaan. Kerromme, miten vauhditamme julkisen latausverkon kehittymistä kaupungissa. Esittelemme, miten kaupunki voi varautua sään ääri-ilmiöihin. Tutustumme siihen, miten viherrakenne pienentää tulvariskejä, lämpösaarekeilmiötä sekä tukee luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Kysymyksiä aiheiden asiantuntijoille voi esittää kävelyn aikana, ja sen päätteeksi on varattu vapaamuotoista keskusteluaikaa.

Mukana kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoina kävelyllä:

Hanna Wesslin, ilmastojohtaja, ilmastoyksikkö

Kajsa Rosqvist, projektinjohtaja, ilmastoyksikkö

Maija Bergström, projektipäällikkö, ilmastoyksikkö

Leena-Maija Kimari, projektipäällikkö, ilmastoyksikkö

Jouni Heinänen, yksikön päällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Heikki Palomäki, yksikön päällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö

Reetta Koskela, projektipäällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö

Oskari Kaupinmäki, tiimipäällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö

Aika ja lähtöpaikka:

7.9. klo 12–13.30

Nylanderinpuiston raitiotiepysäkki (opastettu n. 1 km kierros)

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tiistaihin 4.9. mennessä osoitteeseen maija.merenmies@hel.fi