Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tervetuloa mukaan medialle tarkoitetulle ilmastokävelylle 7.9.

26.8.2026 15:26:24 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Kutsu

Jaa

Kaupunki vähentää päästöjään ja sopeutuu muuttuvaan ilmastoon – liikenteen sähköistyminen ja ilmastoriskit ovat keskiössä. 

Kuva: Unto Rautio

Kutsumme median edustajat mukaan keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa kävelykierrokselle, jossa tarkastellaan kahta kaupungin päätöksenteossa olevan ilmasto-ohjelman keskeistä aihetta: 

  1. Liikenteen päästövähennykset ja sähköistyminen

  2. Mitkä ovat Helsingin keskeisimmät ilmastoriskit ja miten niitä ratkaistaan?  

Kävelykierroksella raitiotie 13:n varrella, Vallilanlaakson ympäristössä, perehdytään käytännön esimerkkien kautta siihen, millaisia muutoksia kaupunkiympäristöön uudella ilmasto-ohjelmalla tavoitellaan. Kerromme, miten vauhditamme julkisen latausverkon kehittymistä kaupungissa. Esittelemme, miten kaupunki voi varautua sään ääri-ilmiöihin. Tutustumme siihen, miten viherrakenne pienentää tulvariskejä, lämpösaarekeilmiötä sekä tukee luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. 

Kysymyksiä aiheiden asiantuntijoille voi esittää kävelyn aikana, ja sen päätteeksi on varattu vapaamuotoista keskusteluaikaa. 

Mukana kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoina kävelyllä:

Hanna Wesslin, ilmastojohtaja, ilmastoyksikkö
Kajsa Rosqvist, projektinjohtaja, ilmastoyksikkö
Maija Bergström, projektipäällikkö, ilmastoyksikkö
Leena-Maija Kimari, projektipäällikkö, ilmastoyksikkö
Jouni Heinänen, yksikön päällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Heikki Palomäki, yksikön päällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö

Reetta Koskela, projektipäällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö
Oskari Kaupinmäki, tiimipäällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö

Aika ja lähtöpaikka:

  • 7.9. klo 12–13.30 

  • Nylanderinpuiston raitiotiepysäkki (opastettu n. 1 km kierros)  

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tiistaihin 4.9. mennessä osoitteeseen maija.merenmies@hel.fi

Tietoja julkaisijasta

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye