Tervetuloa mukaan medialle tarkoitetulle ilmastokävelylle 7.9.
26.8.2026 15:26:24 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Kutsu
Kaupunki vähentää päästöjään ja sopeutuu muuttuvaan ilmastoon – liikenteen sähköistyminen ja ilmastoriskit ovat keskiössä.
Kutsumme median edustajat mukaan keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa kävelykierrokselle, jossa tarkastellaan kahta kaupungin päätöksenteossa olevan ilmasto-ohjelman keskeistä aihetta:
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Liikenteen päästövähennykset ja sähköistyminen
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Mitkä ovat Helsingin keskeisimmät ilmastoriskit ja miten niitä ratkaistaan?
Kävelykierroksella raitiotie 13:n varrella, Vallilanlaakson ympäristössä, perehdytään käytännön esimerkkien kautta siihen, millaisia muutoksia kaupunkiympäristöön uudella ilmasto-ohjelmalla tavoitellaan. Kerromme, miten vauhditamme julkisen latausverkon kehittymistä kaupungissa. Esittelemme, miten kaupunki voi varautua sään ääri-ilmiöihin. Tutustumme siihen, miten viherrakenne pienentää tulvariskejä, lämpösaarekeilmiötä sekä tukee luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden hyvinvointia.
Kysymyksiä aiheiden asiantuntijoille voi esittää kävelyn aikana, ja sen päätteeksi on varattu vapaamuotoista keskusteluaikaa.
Mukana kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoina kävelyllä:
Hanna Wesslin, ilmastojohtaja, ilmastoyksikkö
Kajsa Rosqvist, projektinjohtaja, ilmastoyksikkö
Maija Bergström, projektipäällikkö, ilmastoyksikkö
Leena-Maija Kimari, projektipäällikkö, ilmastoyksikkö
Jouni Heinänen, yksikön päällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Heikki Palomäki, yksikön päällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö
Reetta Koskela, projektipäällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö
Oskari Kaupinmäki, tiimipäällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö
Aika ja lähtöpaikka:
- 7.9. klo 12–13.30
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Nylanderinpuiston raitiotiepysäkki (opastettu n. 1 km kierros)
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen tilaisuuteen tiistaihin 4.9. mennessä osoitteeseen maija.merenmies@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
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