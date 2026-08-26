Laura Meriluoto: Itä-Suomen eriarvoisuus syvenee – uusi ohjelma käynnistettävä

-Hallituksen päätökset ovat lisänneet pienituloisissa perheissä elävien lasten määrää noin 26 000:lla ja heikentäneet nuorten tulevaisuususkoa. Tällä kaikella on myös alueellinen ulottuvuus.

Hallitus on Meriluodon mukaan kääntänyt selkänsä Itä-Suomelle ja kasvattaa eriarvoisuutta entisestään. Itä-Suomessa mielenterveysongelmat ovat yleisempiä kuin muualla maassa.

-Aikanaan Pohjois-Karjala-projekti onnistui kääntämään sydänterveyden suunnan koko maassa. Nyt Itä-Suomi tarvitsee vastaavanlaisen kattavan ohjelman, joka keskittyy mielenterveyteen, mutta myös ylisukupolviseen huono-osaisuuteen laajemmin. Ohjelmaan on kytkettävä vahvasti myös tieteellinen tutkimus ja kohdennetut palvelut.

Alla Laura Meriluodon puhe kokonaisuudessaan:

Hyvät toverit, arvoisat kuulijat,

Orpon ja Purran hallituskausi alkaa onneksi lähestyä loppuaan. Sen jäljiltä Suomi on aiempaa eriarvoisempi ja kovempi.

Laboren laskelmien mukaan hallituksen päätökset ovat lisänneet pienituloisten määrää lähes 100 000 ihmisellä. Pienituloisimmilta on viety keskimäärin lähes tuhat euroa vuodessa ja työssäkäyvien köyhyys on lisääntynyt.

Sosiaali- ja terveyspalveluita on heikennetty, sairastamisen kuluja kasvatettu ja järjestöjen äärettömän tärkeää työtä tuhottu mittavilla leikkauksilla. Samalla rahaa on löytynyt rikkaiden ja suuryritysten veronkevennyksiin.

Laboren mukaan suurituloisimmille jää vuodessa keskimäärin yli 2 000 euroa enemmän käteen ja yhteisöveroalella menetetään lähes miljardi euroa valtion tuloja. Me suomalaiset ajattelemme mielellämme, että meillä kaikki mahtuvat samaan veneeseen ja kaikista pidetään huolta. Tämän päivän Suomessa näin ei kuitenkaan ole. Köyhyys syvenee, asunnottomuus lisääntyy ja leipäjonot kasvavat samalla, kun rikkaus kasautuu.

Tämä on 2020-luvun Suomen kylmää todellisuutta.

Hyvät ystävät,

Meistä 1990‑luvun laman lapsista on puhuttu paljon. Tiedämme tutkimuksista, että laman seuraukset eivät jääneet muutamaan vaikeaan vuoteen. Ne näkyvät joidenkin elämässä vielä vuosikymmeniä myöhemmin siirtyen pahimmillaan sukupolvelta toiselle.

Siitä huolimatta hallitus on päätöksillään lisännyt pienituloisissa perheissä elävien lasten määrää tähän mennessä noin 26 000:lla. Samaan aikaan nuorten tulevaisuususko on romahtanut.

Tällä kaikella on myös vahva alueellinen ulottuvuus. Suomi jakautuu hyvinvoinnissa itä-länsi -akselilla.

Niin lasten kuin aikuistenkin mielenterveysongelmat ovat Itä-Suomessa yleisempiä kuin muualla Suomessa

Aikanaan menestyksekäs Pohjois-Karjala-projekti paransi sydänterveyttä ensin Pohjois-Karjalassa ja myöhemmin koko maassa. Nyt Itä-Suomeen tarvittaisiin samanlaista uutta alueellista projektia, jossa keskityttäisiin mielenterveysongelmiin sekä ylisukupolviseen huono-osaisuuteen laajemmin.

Hallitus on kääntänyt katseensa pois Itä-Suomesta ja syventänyt ongelmia entisestään. Seuraavan hallituksen on tartuttava toimeen.

Hyvät kuulijat,

Eriarvoisuus ei näy vain siinä, miten yhteisiä rahoja käytetään. Se näkyy myös siinä, miten ihmisistä puhutaan.

Orpon hallituksen perintönä on rasismin normalisoituminen julkisessa keskustelussa ja politiikassa. Hyväksyttävän puheen raja on Suomessa siirtynyt. Kun kuulemme maan ylimmiltä vallankäyttäjiltä toistuvasti rasistista ja ihmisryhmiä halventavaa puhetta, se muuttaa sitä, mitä yhteiskuntana pidämme normaalina.

Ja kun ihmisarvon loukkaamisesta tulee politiikassa arkipäivää, myös ihmisten eriarvoisesta kohtelusta tulee helpommin hyväksyttävää.

Sama ilmiö näkyy siinä, miten sosiaaliturvan varassa elävistä ihmisistä puhutaan. On helpompaa lisätä pienituloisten ahdinkoa, kun heidät ensin leimataan vastuuttomiksi, laiskoiksi tai epäonnistuneiksi. On helpompi hyväksyä eriarvoisuuden kasvu, jos ei tarvitse tuntea empatiaa sen toisessa päässä olevaa ihmistä kohtaan.

Yksi meidän tärkeimmistä tehtävistämme on puolustaa jakamatonta ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia niin puheissa kuin poliittisissa päätöksissä. Voin ylpeänä sanoa, että juuri niin me olemme tehneetkin ja teemme myös jatkossa.

Rakkaat ystävät,

Onneksi kuitenkin olemme jo tämän hallituskauden viimeisessä kesäkokouksessa.

Tässä porukassa on helpompi hengittää.

Helpompi luottaa siihen, että tulevaisuus voi olla toisenlainen. Että kovien arvojen aika ei ole pysyvä tila, vaan vaihe, jonka yli voidaan kulkea yhdessä.

Että on mahdollista rakentaa myös sellaista Suomea, jossa ketään ei työnnetä yli laidan. Tähän ensi kevään vaalit antavat mahdollisuuden. Vasemmistoliitto tarjoaa suomalaisille uskottavimman vaihtoehdon kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Me olemme valmiita suunnanmuutokseen.

Meidän viestimme suomalaisille on, että hyvinvointivaltion ja sen tarjoamien turvaverkkojen romuttaminen ei ole mikään luonnonvoima, jolle ei olisi vaihtoehtoja.

Talouspolitiikkaa voi tehdä myös oikeudenmukaisesti.

On aika palauttaa empatia ja inhimillisyys politiikkaan.

Kiitos.