Keltakankaan kiertoliittymä kohenee Kouvolassa

”Kiertoliittymästä on tullut palautetta jo vuosia, ja on sitä Suomen rumimmaksikin kutsuttu. Nyt kansalaisten toiveisiin vastataan, sillä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus parantaa liittymää yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa”, kertoo johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen. Vaikka kiertoliittymä kuuluu elinvoimakeskuksen ylläpitämään tieverkkoon, toimii se myös liittymänä kaupungin katuverkkoon.

Yhteistyöllä kustannustehokkaasti

Kiertoliittymän ilmettä halutaan kohentaa, sillä kyseessä on vilkkaasti liikennöity tie sekä eteläisen kaupunginosan sisääntulo. Yhteishankkeena toteutettuna löydettiin kustannustehokas ja kustannuksiltaan maltillinen toteutusratkaisu. Liittymän parantamissuunnitelma on tehty Kouvolan kaupungilla omana työnä vihersuunnittelijan toimesta. Rakennuttajana toimii Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus ja parantamistyön toteuttaa YIT Road Oy, joka vastaa alueen maanteiden hoidosta.

Pienillä muutoksilla näkyvä parannus

”Kiertoliittymään tuodaan suurikokoisia luonnonkiviä, ja keskelle istutetaan pylväspihlaja. Pensaiksi tulee sekä seppelvarpua että lamoherukkaa, ja reunoille laitetaan sepelikate. Nykyiset liittymän reunakivet ja betonikiveykset säilytetään, mutta tolpat poistetaan”, kuvailee Lehtonen tarkemmin liittymän parannustyötä.

Sekä elinvoimakeskuksen että kaupungin yhteisenä tavoitteena oli löytää käytännöllinen, helposti ylläpidettävä ja kustannuksiltaan maltillinen, mutta kuitenkin paikallisten ja ohiajavien silmää miellyttävä ratkaisu. ”Kyseessä on hyvä esimerkki siitä, miten pienilläkin toimenpiteillä ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan saada aikaan näkyvä parannus ympäristöön”, kertoo Lehtonen.

Työt käynnistyvät tiistaina 1.9.2026 ja niiden on määrä valmistua viikon sisällä.



