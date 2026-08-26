Vasemmistoliitto

Aino-Kaisa Pekonen: Uusi miljardileikkaus sote-rahoitukseen johtaisi hoitajien massairtisanomisiin

26.8.2026 10:07:24 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen varoittaa uusien sote-leikkauksien johtavan massairtisanomisiin hyvinvointialueilla myös ensi vaalikaudella. Pekonen puhui keskiviikkona Jyväskylässä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta. 

Kuva: Outi Neuvonen

– Samalla kun oikeistohallitus on ajanut sote-palvelut hallitsemattomaan leikkauskierteeseen, uutta miljardileikkausta on nyt esitetty jopa sosialidemokraattien suunnasta. Miljardileikkaus sote-rahoitukseen johtaisi hoitajien ja muiden sote-ammattilaisten massairtisanomisiin myös ensi vaalikaudella, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää kokoustaan Keski-Suomessa, jossa käynnistyvät pian jo yhdeksännet YT-neuvottelut hyvinvointialueen toiminnan aikana. Tällä kertaa neuvotteluilla tavoitellaan jopa 570 sote-työntekijän vähennystä.  

– Myöskään seuraavalla vaalikaudella ei ole näköpiirissä taikatemppuja, joilla soten rahoitusta voitaisiin leikata heikentämättä palveluita ja irtisanomatta henkilöstöä. Me tarvitsemme poliittisia vaihtoehtoja, emmekä velkajarrupuolueiden huutokauppaa siitä, kuka lupaa kaikkein ”kovimpia” päätöksiä, Pekonen sanoo.

Yhteyshenkilöt

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