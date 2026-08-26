Aino-Kaisa Pekonen: Uusi miljardileikkaus sote-rahoitukseen johtaisi hoitajien massairtisanomisiin

Veronika Honkasalo: Ikääntyvien ihmisarvoiseen elämään on löydettävä rahat 26.8.2026 11:00:58 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Veronika Honkasalo teki yhdessä Helsingin kotihoidon työntekijöiden kanssa kaksi kotikäyntiä. Kokemus oli Honkasalolle silmiä avaava ja osin myös järkyttävä, joten hän halusi tuoda kotihoidon terveiset vasemmistoliiton kesäkokoukseen.