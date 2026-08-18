EHYT

KUTSU: Tervetuloa viettämään Kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisypäivää Vaasanpuistikkoon ma 31.8.

26.8.2026 10:06:53 EEST | EHYT | Kutsu

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Tervetuloa viettämään Kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisypäivää (Overdose Awareness Day) Helsingin Vaasanpuistikkoon maanantaina 31.8. klo 14–18. Päivän aikana muistetaan huumeiden yliannostukseen menehtyneitä ja muistutetaan siitä, että yliannostuskuolemat ovat ehkäistävissä.

Tapahtuma on avoin kaikille kaupunkilaisille. Median edustajat ovat erittäin tervetulleita seuraamaan tilaisuutta sekä haastattelemaan ja kuvaamaan järjestäjiä ja osallistujia.

Helsingin tilaisuuden suojelijana toimii pormestari Daniel Sazonov, joka avaa tapahtuman klo 14:00. Paikalla on useita järjestöjä ja kaupungin toimijoita eli aiheesta on mahdollista keskustella osallistujien kanssa turvallisessa ja kunnioittavassa ympäristössä.

Overdose Awareness -päivää vietetään joka vuosi 31. elokuuta ympäri maailmaa.  Suomessa huumekuolemat ovat viime vuosina lisääntyneet ja tapahtuma nostaa esiin sekä inhimillisen menetyksen että keinot, joilla kuolemia voitaisiin vähentää.

Avainsanat

huumeetyliannostuskuolemat

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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.

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