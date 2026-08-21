Diakonissalaitos laajentaa nuorten hyvinvointia vahvistavaa työtä Oulussa

Diakonissalaitos laajentaa nuorille suunnattua toimintaansa Oulussa käynnistämällä nuorten päihdetyön Katutason toiminnan päihteitä käyttäville alle 25-vuotiaille. Katutason toiminta koostuu etsivästä, jalkautuvasta katutyöstä sekä kohtaamispaikkatoiminnasta. Nuoria kohdataan ajoittain myös muissa Pohjois-Pohjanmaan kaupungeissa.

Oulussa vuonna 2025 toteutetun Nuorten hyvinvointi ja huumekokeilut -kyselyn vastaajista yli puolet koki, että huumeiden saatavuus on helppoa ja huumeet ovat aiempaa näkyvämpiä arkisissa ympäristöissä. Saman kyselyn mukaan nuoret toivovat tukea ja keskustelua, mutta kokevat, ettei avointa ja vastavuoroista vuorovaikutusta päihteistä, mielenterveydestä ja arjen kuormituksesta ole riittävästi. Katutason toiminta pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.



”Nuorten hyvinvointiin liittyvät haasteet koskettavat koko kaupunkia. Jokaisella nuorella on oikeus saada apua ajoissa ja helposti. Siksi tarvitsemme monipuolista yhteistyötä ja palveluja, jotka menevät nuorten luo. Katutason toiminta täydentää tärkeällä tavalla Oulun nuorille tarjolla olevaa tukea ja vahvistaa päihdetyötä”, kommentoi Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava.

Katutaso kohtaa nuoret heidän omissa ympäristöissään

Katutaso jalkautuu Oulussa neljän työntekijän voimin. Nuoria kohdataan heidän omissa ympäristöissään, kuten kaduilla, ostoskeskuksissa, kohtaamispaikoissa ja koulujen läheisyydessä. Työskentelyn lähtökohtana ovat nuoren yksilölliset tarpeet. Työntekijät tukevat esimerkiksi palvelujen piiriin hakeutumisessa ja arjen tilanteiden selvittämisessä. Nuoren rinnalla kuljetaan niin pitkään, kuin hän sitä tarvitsee.

Katutason kohtaamispaikkatoiminnan sisältö määräytyy nuorten ideoiden ja tarpeiden perusteella.

”Katutasolla kohtaamme nuoria siellä, missä he viettävät aikaansa ja tarjoamme kynnyksettömän yhteisön, minkä osaksi tulla. Nuoren rinnalla kulkemalla vahvistamme palvelujen jatkuvuutta ja oikea-aikaista tukea. Huumekuolemien ehkäisyssä jokainen onnistunut kohtaaminen voi merkitä mahdollisuutta muutokseen ja parhaimmillaan pelastettua ihmiselämää”, sanoo Oulun Katutason johtaja Mia Risberg.

Katutason ensisijaisena tavoitteena on nuorten huumekuolemien puolittaminen valtakunnallisesti. Työllä pyritään myös vahvistamaan nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä hälventämään heidän kohtaamaa stigmaa. Katutaso toimii jo pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Diakonissalaitos on avannut tänä vuonna myös monikulttuurisille nuorille tarkoitetun Olohuone-toiminnan Oulun Vamoksen yhteyteen. Diakonissalaitoksella on Oulussa myös kaikille avoin kohtaamispaikka ja kansalaistoiminnan keskus D-asema. Diakonissalaitoksen omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit Oy tarjoaa Oulussa muun muassa ympärivuorokautista asumispalvelua ikääntyneille ja vammaisille henkilöille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä lapsille ja nuorille.