SDP:n Paula Werning: Sähköverkon pullonkauloista ei saa tulla kasvun jarrua – Kaakkois-Suomi tarvitsee uusia investointeja

– Jos kaikkia investointeja ei voida liittää verkkoon yhtä aikaa, pelisääntöjä tarvitaan. Ratkaisevaa ei kuitenkaan voi olla se, mikä toimiala milloinkin sattuu olemaan suosiossa. Pitää katsoa hankkeen toteutumisen todennäköisyyttä, sijaintia sähköjärjestelmän kannalta ja ennen kaikkea sitä, mitä investoinnista jää Suomeen: työpaikkoja, verotuloja, yritystoimintaa ja osaamista, Werning sanoo.

Werning nostaa keskusteluun myös alueellisen näkökulman.

– Sähköverkon pullonkauloista ei saa tulla mekanismia, joka keskittää myös tulevaisuuden investoinnit vain muutamille alueille. Tässä pitäisi nähdä mahdollisuus saada uutta kasvua eri puolille Suomea.

Kaakkois-Suomen näkökulmasta kysymys on Werningin mukaan erityisen tärkeä.

– Me täällä Kaakkois-Suomessa olemme saaneet viime vuosina osamme kriiseistä. Venäjän hyökkäyssota ja itärajan sulkeutuminen ovat iskeneet alueemme elinkeinoihin ja toimintaympäristöön. Nyt afrikkalainen sikarutto ja sen torjuntatoimet ovat tuoneet alueelle jälleen uuden vitsauksen ja epävarmuutta ihmisille ja elinkeinoille.

– Emme voi vuodesta toiseen vain laskea sitä, mitä Kaakkois-Suomi menettää. Meidän pitää päästä puhumaan myös siitä, mitä tänne voidaan rakentaa uutta. Tarvitsemme investointeja, yrityksiä ja työpaikkoja. Datatalous voi olla yksi osa tätä kasvua, Werning painottaa.

Werningin mukaan Kouvola on hyvä esimerkki alueesta, jolla on mahdollisuuksia hyötyä datatalouden kasvusta.

– Kouvolalla ja koko Kaakkois-Suomella pitää olla aito mahdollisuus kilpailla tulevaisuuden investoinneista. En kaipaa erityiskohtelua datakeskuksille tai Kaakkois-Suomelle. Kaipaan reiluja pelisääntöjä.

– Suomen ei pidä olla datakeskuksille vain paikka, josta löytyy tontti ja sähköliittymä. Kun Suomeen haetaan miljardiluokan investointeja, meidän pitää huolehtia siitä, että niistä jää tänne työtä, osaamista, yritystoimintaa ja verotuloja, ja että myös Kaakkois-Suomi pääsee mukaan kilpailemaan tulevaisuuden kasvusta, Werning päättää.