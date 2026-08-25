Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ville Marjanen palkittiin ihmisen pelastamisesta pelastustoimen Elämän Liekki -palkinnolla
26.8.2026 11:15:33 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Heinolalainen Ville Marjanen palkittiin ansiokkaasta toiminnasta ja ihmisen pelastamisesta hukkumiselta.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos luovutti pelastustoimen Elämän Liekki -palkinnon Ville Marjaselle ihmisen pelastamisessa hukkumiselta Karshamninraitilla Heinolassa 23. toukokuuta 2026. Iäkäs ihminen oli joutunut Karshamninraitilla vedenvaraan, eikä hänellä ollut voimia tulla itse vedestä pois. Rantareitillä pyörälenkillä ollut Marjanen huomasi tuntemattoman ikäihmisen hädän.
– Ville Marjanen oli urheasti kahlannut veteen vanhuksen perässä ja hakenut hänet turvaan rantaan, paikalle saapuneessa ensihoitoyksikössä työskennellyt ensihoitaja Sini Haiko Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta kiittelee.
– Marjasen esimerkillinen toiminta pelasti hänelle tuntemattoman ihmisen hengen. Marjanen soitti hätänumeroon ja jäi vielä paikalle odottamaan avun saapumista sekä opasti meidät potilaan luokse, Haiko kertoo.
Ensihoito otti tämän jälkeen henkilön hoitoonsa.
– Marjasen toiminta oli upea osoitus siitä miten rohkea puuttuminen tuntemattomankin ihmisen hätään voi olla hyvinkin merkityksellinen. Tämän palkitsemisen toivon lisäävän toistemme ja jopa meille tuntemattomien huolenpitoa ja välittämistä, Haiko sanoo.
Älä kävele ohi
Esimerkillisestä toiminnasta palkittu Ville Marjanen pitää itsestään selvänä, että pulassa olevaa autetaan.
– Kannustan kaikkia siviilirohkeuteen. Jos näet ihmisen kadulla makaamassa tai muussa hädässä, älä kävele ohi, vaan auta! Marjanen painottaa.
Hän on itse saanut oppeja aiemmin mm. rauhanturvaajana.
Elämän Liekki -kahvit juotiin Paavolan pelastusasemalla Lahdessa 26. elokuuta 2026.
Elämän Liekki -palkinto kannustaa auttamaan
Elämän liekki -palkinto on pelastuslaitosten kansalaisille myöntämä tunnustus, joka voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut hätä- tai onnettomuustilanteessa omaaloitteisesti ja rohkeasti ihmishengen pelastamiseksi. Teko voi olla esimerkiksi elvytys tai hengen pelastaminen veden varasta tai jäistä.
– Sankaruus löytyy aivan tavallisten ihmisten, kuten Ville Marjasen, teoista, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen muistuttaa.
Leinosen mukaan Elämän Liekki -palkinnon tavoitteena on kannustaa ihmisiä rohkeasti auttamaan hätätilanteissa ja toteuttamaan jokaisen auttamisvelvollisuutta.
– Esityksen palkitsemisesta tekee meillä tehtävässä mukana ollut pelastustoimen tai ensihoidon työntekijä, Leinonen kertoo.
Tunnustus myös muistuttaa, miten tärkeitä auttamisen ensiminuutit ovat.
– Esimerkiksi paineluelvytystä ja sydäniskurin käyttöä kannattaa harjoitella ensiapukursseilla. Hätäkeskus myös auttaa ja opastaa maallikkoelvyttäjää hänen soitettuaan hätänumeroon, pelastusjohtaja rohkaisee kaikkia toimimaan hätätilanteessa.
Kuvat
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Kuvat 1-2: Ihmisen pelastamisesta Elämän Liekki –palkinnolla palkittu Ville Marjanen.
Kuvat 3-4: Aluepalopäällikkö Tero Kujala (vas.) ja ensihoitaja Sini Haiko (oik.) kiittelivät Ville Marjasta nopeasta ja rohkeasta toiminnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mira LeinonenPelastusjohtaja, pelastustoimen toimialajohtajaPuh:0440 773 100mira.leinonen@paijatha.fi
Kuvat
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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