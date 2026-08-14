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Puolustuskiinteistöt

Sodankylän varuskunnan uusi pääportti avattiin liikenteelle

28.8.2026 15:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | Tiedote

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Puolustuskiinteistöt on rakennuttanut Jääkäriprikaatille Sodankylän varuskuntaan uuden porttirakennuksen. Rakennustöiden valmistuttua varuskuntaan kuljetaan jälleen Kasarmintien kautta. Uusi porttiympäristö sujuvoittaa liikennettä ja parantaa alueen turvallisuutta. Sen avajaisia vietettiin tänään 28. elokuuta.

Nainen leikkaa sinisen nauhan virkapukuisen miehen vieressä.
Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Marko Kivelä (vas.) ja Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Kati Heikka leikkasivat nauhan avajaisissa. Puolustusvoimat

Pääporttialueen uudistus vastaa kasvaneeseen liikennemäärään ja Puolustusvoimien nykyisiin turvallisuusvaatimuksiin. Varuskunnan aitalinjaan rakennettu uusi porttirakennus sisältää muun muassa asiakaspalvelupisteen, valvomon, työpisteitä sekä sosiaalitiloja henkilökunnalle ja varusmiehille.

Liikennealueelle on rakennettu aikaisempien ajokaistojen yhteyteen uusi sisäänajokaista sekä uudet puomit sekä porttirakenteet. Uudistuksen yhteydessä on rakennettu myös uusi pysäköintialue ja tehty levike odottaville ajoneuvoille. Lisäksi koko porttiympäristön alueen valaistus on uusittu kattavasti.

Rakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 2,8 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimi Borelia Rakennus Oy.

Puolustuskiinteistöt rakennuttaa Sodankylään Jääkäriprikaatille parhaillaan uutta, noin 700 varusmiestä majoittavaa kasarmia. Kasarmi on tarkoitus saada käyttöön, kun uusi saapumiserä varusmiehiä aloittaa palveluksensa vuoden 2028 alussa. Lisäksi Jääkäriprikaatille ja Sotilaslääketieteen keskukselle rakennetaan varuskuntaan uutta terveysasemaa.

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Yhteyshenkilöt

Puolustuskiinteistöt, asiakaspäällikkö Kati Heikka, 0294 83 1173
Jääkäriprikaati, esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Petri Sipilä, 0299 800 (vaihde), jaakariprikaati@mil.fi

Kuvat

Nainen leikkaa sinisen nauhan virkapukuisen miehen vieressä.
Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Marko Kivelä (vas.) ja Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Kati Heikka leikkasivat nauhan avajaisissa.
Puolustusvoimat
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Henkilö seisoo ulkona puhumassa kahdelle neonkeltapukuiselle henkilölle.
Puolustusvoimat
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Sotilaat kävelevät maantiellä portin lähellä metsäisessä ympäristössä.
Puolustusvoimat
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Sotilaat nostavat Suomen lipun salkoon ulkona metsäisessä ympäristössä.
Puolustusvoimat
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Ryhmä sotilaita seisoo rivissä ulkona kasarmialueella.
Puolustusvoimat
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Porttirakennus metsäisessä ympäristössä, jossa on selkeä tie ja saapumisalue.
Puolustusvoimat
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Sotilasuniformuun pukeutunut henkilö ja siviiliasuinen henkilö seisovat tien edessä, jonka taustalla on metsää ja sulkuportit.
Puolustusvoimat
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Keltainen rakennus metsäisellä alueella, edessä pysäköintialue ja puomi.
Puolustusvoimat
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Puolustuskiinteistöt

Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.

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