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Senaatti-kiinteistöt
Sodankylän varuskunnan uusi pääportti avattiin liikenteelle
28.8.2026 15:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | Tiedote
Puolustuskiinteistöt on rakennuttanut Jääkäriprikaatille Sodankylän varuskuntaan uuden porttirakennuksen. Rakennustöiden valmistuttua varuskuntaan kuljetaan jälleen Kasarmintien kautta. Uusi porttiympäristö sujuvoittaa liikennettä ja parantaa alueen turvallisuutta. Sen avajaisia vietettiin tänään 28. elokuuta.
Pääporttialueen uudistus vastaa kasvaneeseen liikennemäärään ja Puolustusvoimien nykyisiin turvallisuusvaatimuksiin. Varuskunnan aitalinjaan rakennettu uusi porttirakennus sisältää muun muassa asiakaspalvelupisteen, valvomon, työpisteitä sekä sosiaalitiloja henkilökunnalle ja varusmiehille.
Liikennealueelle on rakennettu aikaisempien ajokaistojen yhteyteen uusi sisäänajokaista sekä uudet puomit sekä porttirakenteet. Uudistuksen yhteydessä on rakennettu myös uusi pysäköintialue ja tehty levike odottaville ajoneuvoille. Lisäksi koko porttiympäristön alueen valaistus on uusittu kattavasti.
Rakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 2,8 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimi Borelia Rakennus Oy.
Puolustuskiinteistöt rakennuttaa Sodankylään Jääkäriprikaatille parhaillaan uutta, noin 700 varusmiestä majoittavaa kasarmia. Kasarmi on tarkoitus saada käyttöön, kun uusi saapumiserä varusmiehiä aloittaa palveluksensa vuoden 2028 alussa. Lisäksi Jääkäriprikaatille ja Sotilaslääketieteen keskukselle rakennetaan varuskuntaan uutta terveysasemaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Puolustuskiinteistöt, asiakaspäällikkö Kati Heikka, 0294 83 1173
Jääkäriprikaati, esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Petri Sipilä, 0299 800 (vaihde), jaakariprikaati@mil.fi
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Puolustuskiinteistöt
Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.
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