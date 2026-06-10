Viinilehti valitsi Vuoden luomuviinit 2026
2.9.2026 14:00:00 EEST | Viinilehti Oy | Tiedote
Viinilehden Vuoden punainen luomuviini on tyylikkään monivivahteinen pinot noir Saksan Rheingausta. Vuoden valkoiseksi luomuviiniksi nousi hersyvä ja ryhdikäs grüner veltliner Itävallasta.
Viinilehden Vuoden punainen luomuviini 2026
Corvers-Kauter Rheingau Organic Pinot Noir 2023
DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, TILAUSVALIKOIMA 943534
Marjaisesta tuoksusta löytyy punaherukkaa, vadelmaa, yrttisyyttä ja kypsän karpalon vivahteita. Kevyehkössä ja punasävytteisen marjaisessa maussa on myös hentoa paahteista mausteisuutta ja orastavaa nahkaisuutta. Viehättävän tyylikäs marjainen hedelmähapokkuus nostaa herkullisesti veden kielelle. Upean monivivahteinen kokonaisuus jättää pitkän, harmonisen ja melko yrttisen jälkivaikutelman.
Ruokasuositus: Vaalea liha ja ruokaisat salaatit.
Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen
Hinta: 24,75 €
Viinilehden Vuoden punaiset luomuviinit 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Corvers-Kauter Rheingau Organic Pinot Noir 2023
DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, TILAUSVALIKOIMA 943534
Hopea:
El Abuelo Seleccion Edición Limitada 2020
BODEGAS PIQUERAS, DO ALMANSA, KASTILIA-LA MANCHA, ESPANJA, 939221
Pronssi:
Terre del Barolo Nebbiolo d’Alba Biologico 2022
TERRE DEL BAROLO, DOC NEBBIOLO D’ALBA, PIEMONTE, ITALIA, 903817
Viinilehden Vuoden valkoinen luomuviini 2026
Pratsch Grüner Veltliner 2025
STEFAN PRATSCH, DAC WEINVIERTEL, NIEDERÖSTERREICH, ITÄVALTA, 577837
Avoin, nuorekkaan hedelmäinen ja puhdaspiirteinen tuoksu, jossa on omenaa, persikkaa, valkoherukkaa, yrttisyyttä ja mineraalisuutta. Kuivasta, runsaan hedelmäisestä ja varsin rotevasta mausta löytyy myös sitruksisuutta, persikankiven sävyä ja pippurista mausteisuutta. Rapsakka hapokkuus ja sitä korostava vieno hiilidioksidisuus ryhdittävät makua. Pitkä, luonteikas ja kevyesti suuta supistava jälkivaikutelma nostaa veden kielelle.
Ruokasuositus: Täyteläiset kalaruoat ja äyriäiset aromikkailla lisukkeilla.
Hinta-laatu: Löytö, erinomainen hinta-laatu
Hinta: 16,49 €
Viinilehden Vuoden valkoiset luomuviinit 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Pratsch Grüner Veltliner 2025
STEFAN PRATSCH, DAC WEINVIERTEL, NIEDERÖSTERREICH, ITÄVALTA, 577837
Hopea:
Barth Fructus Riesling 2025
BARTH, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, 527927
Pronssi:
Leth Simply Wow! 2025
WEINGUT LETH, QUALITÄTSWEIN NIEDERÖSTERREICH, ITÄVALTA, 598557
Tuomariston kommentti kilpailusta
Vuoden luomuviinikilpailu oli eurooppalaisten viinien juhlaa sekä punaisten että valkoisten sarjassa. Erityisen menestyksekkäitä olivat Saksa ja Itävalta, jotka kahmaisivat kuudesta mitalista neljä.
Vuoden punaiseksi luomuviiniksi nousi Rheingau-tuottaja Corvers-Kauterin pinot noir vuodelta 2023. Tyylikkään monivivahteinen viini on vienosta kehittyneisyydestään huolimatta herkullisen marjainen ja kevyehköstä rakenteestaan huolimatta aromeiltaan intensiivinen ja syvä. Hopeaa sai monivivahteinen espanjalainen El Abuelo Seleccion Edición Limitada 2020 ja pronssia kypsän marjainen piemontelainen Terre del Barolo Nebbiolo d’Alba Biologico 2022.
Vuoden valkoiseksi luomuviiniksi valikoitui itävaltalainen Pratsch Grüner Veltliner 2025. Luonteikkaan ryhdikäs viini nostaa veden kielelle herkullisella hedelmäisyydellään, pippurisuudellaan ja ryhdikkäällä hapokkuudellaan. Hopeaa sai herkullisen tasapainoinen saksalainen Barth Fructus Riesling 2025. (HUOM. Alkossa vielä myynnissä Barth Fructus Riesling 2024, vuosikerta vaihtuu syyskuun aikana.) Pronssimitalin otti kolmen lajikkeen (Riesling, Grüner Veltliner ja Roter Veltliner) sekoitus Leth Simply Wow! 2025.
Näin valinta tehtiin
Viinilehden Vuoden luomuviinien valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 35 euroa.
Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useissa esikarsintatastingeissa, joista finaalipöydän sokkomaistoon päätyi 23 valkoviiniä ja 14 punaviiniä. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 32.
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Yhteyshenkilöt
Antti Rinta-Huumoviiniasiantuntija, erikoistoimittajaViinilehti OyPuh:+358 50 561 0373antti.rintahuumo@viinilehti.fi
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