Viinilehti valitsi Vuoden luomuviinit 2026

Viinilehden Vuoden punainen luomuviini 2026



Corvers-Kauter Rheingau Organic Pinot Noir 2023

DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, TILAUSVALIKOIMA 943534

Marjaisesta tuoksusta löytyy punaherukkaa, vadelmaa, yrttisyyttä ja kypsän karpalon vivahteita. Kevyehkössä ja punasävytteisen marjaisessa maussa on myös hentoa paahteista mausteisuutta ja orastavaa nahkaisuutta. Viehättävän tyylikäs marjainen hedelmähapokkuus nostaa herkullisesti veden kielelle. Upean monivivahteinen kokonaisuus jättää pitkän, harmonisen ja melko yrttisen jälkivaikutelman.

Ruokasuositus: Vaalea liha ja ruokaisat salaatit.

Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen

Hinta: 24,75 €

Viinilehden Vuoden punaiset luomuviinit 2026 -kilpailun voittajakolmikko

Kulta:



Corvers-Kauter Rheingau Organic Pinot Noir 2023

DR. CORVERS-KAUTER, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, TILAUSVALIKOIMA 943534

Hopea:



El Abuelo Seleccion Edición Limitada 2020

BODEGAS PIQUERAS, DO ALMANSA, KASTILIA-LA MANCHA, ESPANJA, 939221

Pronssi:



Terre del Barolo Nebbiolo d’Alba Biologico 2022

TERRE DEL BAROLO, DOC NEBBIOLO D’ALBA, PIEMONTE, ITALIA, 903817

Viinilehden Vuoden valkoinen luomuviini 2026



Pratsch Grüner Veltliner 2025

STEFAN PRATSCH, DAC WEINVIERTEL, NIEDERÖSTERREICH, ITÄVALTA, 577837

Avoin, nuorekkaan hedelmäinen ja puhdaspiirteinen tuoksu, jossa on omenaa, persikkaa, valkoherukkaa, yrttisyyttä ja mineraalisuutta. Kuivasta, runsaan hedelmäisestä ja varsin rotevasta mausta löytyy myös sitruksisuutta, persikankiven sävyä ja pippurista mausteisuutta. Rapsakka hapokkuus ja sitä korostava vieno hiilidioksidisuus ryhdittävät makua. Pitkä, luonteikas ja kevyesti suuta supistava jälkivaikutelma nostaa veden kielelle.

Ruokasuositus: Täyteläiset kalaruoat ja äyriäiset aromikkailla lisukkeilla.

Hinta-laatu: Löytö, erinomainen hinta-laatu

Hinta: 16,49 €

Viinilehden Vuoden valkoiset luomuviinit 2026 -kilpailun voittajakolmikko

Kulta:



Pratsch Grüner Veltliner 2025

STEFAN PRATSCH, DAC WEINVIERTEL, NIEDERÖSTERREICH, ITÄVALTA, 577837

Hopea:



Barth Fructus Riesling 2025

BARTH, QUALITÄTSWEIN RHEINGAU, RHEINGAU, SAKSA, 527927

Pronssi:



Leth Simply Wow! 2025

WEINGUT LETH, QUALITÄTSWEIN NIEDERÖSTERREICH, ITÄVALTA, 598557

Tuomariston kommentti kilpailusta

Vuoden luomuviinikilpailu oli eurooppalaisten viinien juhlaa sekä punaisten että valkoisten sarjassa. Erityisen menestyksekkäitä olivat Saksa ja Itävalta, jotka kahmaisivat kuudesta mitalista neljä.

Vuoden punaiseksi luomuviiniksi nousi Rheingau-tuottaja Corvers-Kauterin pinot noir vuodelta 2023. Tyylikkään monivivahteinen viini on vienosta kehittyneisyydestään huolimatta herkullisen marjainen ja kevyehköstä rakenteestaan huolimatta aromeiltaan intensiivinen ja syvä. Hopeaa sai monivivahteinen espanjalainen El Abuelo Seleccion Edición Limitada 2020 ja pronssia kypsän marjainen piemontelainen Terre del Barolo Nebbiolo d’Alba Biologico 2022.

Vuoden valkoiseksi luomuviiniksi valikoitui itävaltalainen Pratsch Grüner Veltliner 2025. Luonteikkaan ryhdikäs viini nostaa veden kielelle herkullisella hedelmäisyydellään, pippurisuudellaan ja ryhdikkäällä hapokkuudellaan. Hopeaa sai herkullisen tasapainoinen saksalainen Barth Fructus Riesling 2025. (HUOM. Alkossa vielä myynnissä Barth Fructus Riesling 2024, vuosikerta vaihtuu syyskuun aikana.) Pronssimitalin otti kolmen lajikkeen (Riesling, Grüner Veltliner ja Roter Veltliner) sekoitus Leth Simply Wow! 2025.

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden luomuviinien valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 35 euroa.

Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useissa esikarsintatastingeissa, joista finaalipöydän sokkomaistoon päätyi 23 valkoviiniä ja 14 punaviiniä. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 32.