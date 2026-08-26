Tytti Tuppuraisen avauspuhe SDP:n kesäkokouksessa Oulussa 26.8.2026

Hyvät ystävät, bästa kamrater,

Minulla on suuri kunnia ja ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi Ouluun. Nyt alkava kesäkokous on minulle erityinen, sillä olen saanut eduskuntaryhmäni vieraaksi rakkaaseen kotikaupunkiini. Ja millaiseen aikaan! Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Tänä vuonna Oulu on kehannut olla ylypiä kulttuuritarjonnastaan. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on levittänyt taiteen kaupungin kaduille, kulttuuritaloihin, puutarhoihin ja jopa suolle. On saatu nauttia musiikista, mediataiteesta, tanssista, sirkuksesta, runoja lausuvista kaivonkansista ja paljosta muusta.

Kulttuuri kuuluu jokaiselle, kaikkialla Suomessa. Elinvoimainen ja kehittyvä taide- ja kulttuurielämä on sivistyksemme ja hyvinvointivaltiomme kivijalka. Kulttuuri luo hyvinvointia, taide haastaa oivaltamaan ja luovuus lisää innovaatioita.

Luovat alat työllistävät kymmeniä tuhansia ihmisiä, synnyttävät kansainvälistä kysyntää suomalaiselle osaamiselle ja vahvistavat Suomen vetovoimaa. – Olen itse kirjaimellisesti pohjoisen kulttuurin kasvatti: isäni on Oulun kaupunginorkesterin, nykyisen Oulu Sinfonian, eläkkeellä oleva viulisti.

Samalla kun puhutaan taiteen hyödyistä yhteiskunnalle, on tärkeää huomioida myös taiteen tekijät. Taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten työn tekemisen edellytyksiä on vahvistettava. On tunnistettava alan monimuotoiset työn tekemisen tavat ja tulomuodot. Kankealla järjestelmällä ei saa luoda työllistymisen esteitä, vaan taiteilijoiden työn ominaislaatu ja toimeentulon muodot on otettava huomioon.

Taiteilija on ammattilainen, jonka osaaminen perustuu usein vuosien kokemukseen ja koulutukseen ja joka tuottaa teoksensa ammattiosaamisensa pohjalta. Kulttuurialan toimijoilla tulee olla samanlainen oikeus työnsä tuloksiin kuin muillakin ammattikunnilla.

Tekijänoikeusrikosten ja piratismin ammattimaistuminen on vakava uhka kulttuurialan tekijöille. Teosten luvaton digitaalinen kopiointi ja levitys vievät tekijöiltä merkittäviä tuloja ja heikentävät mahdollisuuksia tulla toimeen omalla työllään. Tämän päivän piratismin kuva ei ole enää yksittäinen internetin käyttäjä jakamassa luvattomasti aineistoja.

Piratismin painopiste on muuttunut ja erityisesti maksullisista laittomista suoratoistopalveluista on tullut ammattimaista, kaupallista ja osin järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittamaa toimintaa. Arvioiden mukaan yli 1,5 miljoonaa pohjoismaista kotitaloutta tilaa laitonta suoratoistopalvelua, ja määrä vielä valitettavasti kasvaa. Suomessakin puhutaan sadoista tuhansista kotitalouksista.

Asiantuntija-arvioiden mukaan av-ala menettää Suomessa piratismin takia noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on suoraan pois lailliselta av-alan sisältöliiketoiminnalta, oikeudenhaltijoilta ja verottajalta – pois alan toimintaedellytyksistä. Lailliset palvelut maksavat, koska ne antavat tekijöille asianmukaiset korvaukset.

SDP:n suhtautuminen tekijänoikeusrikoksiin ja piratismiin on yksiselitteinen: emme sitä hyväksy ja olemme valmiita toimiin sen kitkemiseksi. Me haluamme huolehtia kulttuurialan toimijoiden reilun kilpailun edellytyksistä.

Tavoitteena on ohjata laittomien palveluiden rahavirtoja takaisin lailliseen liiketoimintaan ja tukea luovan alan kasvua. Esitämme kahta keinoa, joilla tekijänoikeusrikoksia ja piratismia voitaisiin kitkeä pois.

Ensiksi: rangaistusmaksimia on nostettava. Suomen kahden vuoden maksimi aineettomiin oikeuksiin kohdistuvista rikoksista on EU-maiden alhaisin ja rajoittaa poliisin pakkokeinoja. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa törkeästä tekijänoikeusrikoksesta voi saada kuusi vuotta.

Toiseksi: tiedonsaantioikeus verkkotunnusten haltijatietoihin on kirjattava Suomen lakiin samassa laajuudessa kuin se on voimassa muissa Pohjoismaissa ja useimmissa muissa Euroopan maissa. Nykytilassa muiden EU-maiden oikeudenhaltijat saavat kyllä suomalaiselta palveluntarjoajalta tiedot, suomalainen ei.

Hyvät suomalaisen kulttuurin ystävät,

SDP haluaa myös vahvistaa kulttuuriviennin resursseja ja rakenteita sekä Suomen asemaa kansainvälisten tuotantojen ja investointien kohteena. Kysyntä luovien alojen sisällöille ja palveluille kasvaa maailmalla kohisten. Tämä tarjoaa myös suomalaisille toimijoille merkittävää kasvupotentiaalia ja mahdollisuuden tarjota omaa, upeaa osaamistamme kansainvälisesti.

Omaleimaisen kotimaisen kulttuuriperintömme vaaliminen on velvollisuutemme osana sukupolvien jatkumoa. Kysymys on siitä, että meidän omat tarinamme tulevat kuulluiksi, tunteemme tallennetuiksi ja historiamme kerrotuksi.

Samalla se on mahdollisuus saada yhteys toiseen ihmiseen. Taiteen avulla on mahdollista tehdä läsnäololoikka yhteiseen, jaettuun kokemukseen. Juuri kuten meillä täällä tänään.

Hyvät ystävät!

Maailmantaloudessa on tällä hetkellä sekä lupaavia että epävarmuutta aiheuttavia merkkejä. Euroalueen teollisuustuotanto on elpymässä ja teollisuusyritysten odotukset ovat positiivisia. Yhdysvaltain talous kasvaa erityisesti tekoälyinvestointien vetämänä.

Kasvu on kuitenkin epävarmalla pohjalla. Euroopan ja Aasian talouskasvu voi pysähtyä, mikäli pitkittyvä Iranin sota aiheuttaa energiakriisin. Energiakriisiä on pitänyt loitolla varmuusvarastojen käyttö, erityisesti Kiinassa, mutta ne ehtyvät aikanaan. Yhdysvaltain riskiä kasvattaa valtava julkinen velka. Velanotto on pitänyt kysyntää yllä, mutta viime viikkoina velkamarkkinoilla on näkynyt hermostuneisuutta. Yläraja on ehkä jo näkyvissä.

Suomessa, nyt elokuussa 2026, on viimein näköpiirissä selvää kasvua. Käänne tulee pitkän taantuman ja työllisyyden romahduksen jälkeen. Olemme uutisesta helpottuneita. Mutta kuuluuko tästä ansio hallitukselle? Olisiko kasvu käynnistynyt aiemmin, jos hallitus olisi toiminut toisin?

Kuinka paljon vahvemmassa asemassa Suomi olisi, jos näitä kolmea vuotta ei olisi odoteltu vaan tehty aitoja kasvutoimia? Kuinka monta konkurssia olisi voitu välttää? Kuinka moni rakennusalan ammattilainen olisi edelleen työssä? Kuinka paljon vähemmän ihmisiä olisi päätynyt pitkäaikaiseen työttömyyteen?

SDP:lle talouden myönteinen käänne on joka tapauksessa tervetullut. Me emme laskeskele vaalikampanjapisteitä ja toivo pahinta Suomelle ja Suomen hallitukselle. Asenteellemme on hyviä syitä. Suomi saa ensi vuoden vaalien jälkeen hallituksen, jonka hoidettavaksi tulee suuri urakka viime vuosina kasautuneiden vaurioiden korjaamisessa. Vaikka talous olisi jo kääntynyt kasvuun, urakka on vaativa. Jos kasvun käännettä ei tapahdukaan, seuraava hallitus on liki mahdottoman työn edessä.

Ja tämä on meille kristallinkirkasta: sosialidemokraatit ovat valmiita ottamaan vastuun Suomesta. Me haluamme ottaa vastuun talouden kuntoon saattamisesta ja hyvinvointivaltion turvaamisesta.

Me ymmärrämme myös sen, että talouskasvu on tarpeellinen, mutta ei riittävä edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Vaikka vientiyritysten tilauskirjat täyttyvät, vaikka investoinnit kasvavat, on aivan eri asia, miten se näkyy ihmisten arjessa.

Oikea kysymys on nyt ja tulevina vuosina: jos talous kasvaa, missä se näkyy? Missä BKT:n hyvät kvartaaliluvut näkyvät?

Joillakin on jo nyt syytä hymyyn. Laboren tutkimuksen mukaan hallituksen päätökset ovat kasvattaneet väestön hyvätuloisimpien tuloja keskimäärin 2137 euroa vuodessa, eli vajaat kaksi prosenttia. Tämän joukon keskiansio on hieman yli 100 000 euroa vuodessa. Samaan aikaan oikeistohallitus on alentanut väestön pienituloisimpien tuloja keskimäärin 828 euroa vuodessa. Tämä on noin seitsemän prosenttia ryhmän tuloista. Ei anna aihetta hymyyn.

Pelkästään työttömien määrä on niin mittava, että ongelman purkaminen kestää pitkään. Työttömyyden rakenne on sitten jo toisen mittaluokan ongelma: meillä on nuorisoikäluokkia, joille pitää palauttaa usko siihen, että työtä ja toimeentuloa voi saada. Meillä on pitkäaikaistyöttömien suuri joukko, joiden osaamista, työkykyä ja muita työllistymisen edellytyksiä pitää parantaa.

Yksi itsestään selvä työllisyystoimi on työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan palauttaminen. Me vastustimme sen poistamista arkijärkemme pohjalta. Suojaosa pitää kiinni työssä ja omassa toimeentulossa. Nyt tämä ajatus on vahvalla tutkimusnäytöllä todistettu. Pienten ansioiden suojaaminen tukileikkurilta kannustaa työhön. Se ei muodosta estettä tai kynnystä kokoaikatyöhön siirtymiselle. Politiikan pitää perustua parhaaseen tietoon. Arvovaltatappion pelko ei saa estää järkevää suunnan muutosta. Kuten SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluekokouksessamme Tampereella linjannut, me tulemme palauttamaan suojaosat.

Meillä on suuri urakka työllisyyden parantamisessa. Mutta meillä on myös rohkaisevia esimerkkejä. Kolmekymmentä vuotta sitten Suomi nousi lamasta ja massatyöttömyydestä. Kaksikymmentä vuotta sitten hallitusohjelmaan kirjattu 100 000 työpaikan tavoite saavutettiin ja ylitettiin.

Tänä päivänä meillä on start up -yrityksiä, jotka taas kerran näyttävät, että teknologiaosaaminen voidaan muuttaa liiketoiminnaksi, liiketoiminta kansantuotteen kasvuksi ja kasvu työpaikoiksi. Olemme tehneet konkreettisia, käytännöllisiä ehdotuksia siitä, miten tämä uusien yritysten tarvitsema rahoitus turvataan.

Hyvät ystävät!

SDP on valmis ottamaan vastuuta tämän maan asioiden hoidosta. Me rakennamme huolella omaa vaihtoehtoamme. Me olemme olleet varovaisia listaamaan lupauksia, joita emme voi pitää. Tämä huolellinen ja tarkka työ jatkuu vaaleihin saakka, sillä sen päämäärä ei ole vaalien voitto hinnalla millä hyvänsä, vaan vastuun ottaminen vaalien jälkeisestä arjesta.

Pääministeri Orpo linjasi äskettäin, että seuraavan hallituksen on tehtävä etupainotteisesti kahdeksan miljardia suoria säästöjä. Siis suoria leikkauksia hyvinvointivaltion palveluihin. Kun Orpolta viime viikolla kysyttiin, ja kysyttiin uudestaan, mistä kokoomus leikkaisi, saimme kuulla vaivaannuttavaa kiertelyä ja korulauseita ja että palataan asiaan syksymmällä. Ainuttakaan konkreettista esitystä ei herunut – ei yhtään. Eikä niitä ole vieläkään kuulunut. Näin suomalaisille puhuu päähallituspuolueen puheenjohtaja ja pääministeri. Sama, joka vaatii muilta vastauksia ja leikkauslistoja. Kokoomuksen omia ratkaisuja suomalaiset saanevat odottaa vielä pitkään.

SDP on sitoutunut tasapainottamaan julkista taloutta. Me emme tee sitä ideologisella fanaattisuudella. Emme sulje pois menosäästöjä ja usko veronkiristysten kattavan vajetta kokonaan. Emme voi sulkea kokonaan pois valtion tulopuolta, eli verotusta, tasapainon saavuttamisessa. Voimme tehdä säästöjä reilummin ja kysyntää lamaannuttamatta. Voimme löytää verotuksen toimia, jotka tuovat lisätuoja, mutta eivät latista työn ja yrittämisen kannusteita. Näissä puitteissa voimme vertailla eri toimenpiteitä ja käydä avointa keskustelua SDP:n sisällä ja koko yhteiskunnassa.

Hyvät ystävät,

SDP on tehnyt selväksi, että sillä on arvoja, joista se ei tingi hallitusvaltaa saadakseen.

"Vastuu lähimmäisistä, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua vain suvaitsevassa yhteiskunnassa. Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen ovat uudella tuhatluvulla yhteisen menestyksemme edellytyksiä. Suvaitsevaisuus ei silti merkitse kaikkien tekojen hyväksymistä.” Näin sanoi Oulussa opettajaksi valmistunut ja täällä työskennellyt, Nobelin rauhanpalkinnon saanut presidentti Martti Ahtisaari uudenvuodenpuheessaan 1.1.2000.

Linjatessamme esimerkiksi maahanmuutosta lähtökohtamme on jakamaton ihmisarvo. Pidämme jokaista ihmistä yhtä arvokkaana ja tavoittelemme kaikkien ihmisten ja koko yhteiskunnan parasta. Me emme hyväksy vihan ja rasismin normalisointia. Me puolustamme kaikkia vähemmistöjä, nyt ja tulevaisuudessa.

Det är förenligt med våra värderingar att vi inte är beredda att samarbeta med ett parti för vilket rasism är ett politiskt verktyg och som vill normalisera hat och rasism. Socialdemokraterna försvarar toleransen. Vi försvarar minoriteter, etniska minoriteter, sexuella minoriteter, språkliga minoriteter, nu och i framtiden.

Emme halua, että ideologinen oikeaoppisuus johtaa yhteiskunnan kahtiajakoon ja blokkipolitiikkaan. Tiedämme, että parlamentarismi toimii, jos hallituskoalitiolla on enemmistö. Ei ole perustuslain vastaista syrjäyttää vaalien voittajaa – jos ja kun SDP:stä sellainen tulee. Mutta viisasta sellainen ei ole. Niin kauan, kun meillä on ollut nykyinen, eduskunnan asemaa korostava perustuslaki, meillä on ollut käytäntönä ottaa kansalaismielipiteen muutos huomioon hallituspohjassa ja politiikan linjassa. Se on merkinnyt sitoutumista kansalliseen yhtenäisyyteen, kahtiajaon välttämiseen.

SDP haluaa yhteisen isänmaan parasta. Se edellyttää reilua ja oikeudenmukaista politiikkaa, jossa kaikki pidetään mukana.

Kiitos. Tervetuloa kesäkokoukseen Ouluun, Euroopan kulttuuripääkaupunkiin!