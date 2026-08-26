Kokoomuksen Valkonen: Vasemmistoliiton verokuritus söisi pohjan hyvinvointipalveluilta - ”Todella tuhoisaa”
26.8.2026 11:53:12 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Vasemmistoliiton lähes 9,4 miljardin euron ”sopeutuslista” on kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan ja parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajan Ville Valkosen mukaan jättimäinen veronkiristysohjelma. Valkosen mukaan lista iskisi juuri siihen talouskasvuun, jolla suomalaiset hyvinvointipalvelut lopulta rahoitetaan.
– Vasemmistoliitto kiristäisi veroja työltä, yrittämiseltä, omistamiselta, investoinneilta, liikkumiselta ja energialta. Siis käytännössä kaikelta siltä, mistä Suomen kasvu, työpaikat ja hyvinvointipalvelujen rahoitus syntyvät, Valkonen sanoo.
Valkosen mukaan vasemmistoliiton ajattelun perusvirhe on kuvitella, että valtio voisi kerätä miljardeja lisää ilman vaikutuksia ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen.
– Suomalaisilla on vain yksi lompakko. Ei ole olemassa mitään pohjatonta rahalaaria, josta valtio voi kauhoa miljardeja lisää ilman, että rahat ovat pois kulutuksesta, säästämisestä, investoinneista tai uuden työn luomisesta.
Valkosen mukaan vasemmistoliiton puhe hyvinvointivaltion pelastamisesta kääntyykin verokurimuslistassa päälaelleen.
– Jos työ vähenee, investoinnit jäävät tekemättä ja yritykset eivät kasva, myös verotuloja kertyy vähemmän kouluihin, terveydenhuoltoon ja vanhusten palveluihin. Vasemmiston ”lääke” söisi lopulta pohjan juuri siltä hyvinvointiyhteiskunnalta, jota se väittää puolustavansa. Hyvinvointipalvelujen kestävä rahoitus syntyy siitä, että työnteko ja yrittäminen kannattaa ja talous kasvaa, Valkonen sanoo.
Valkonen näkee vasemmistoliiton avauksessa myös laajemman poliittisen jakolinjan.
– Lienee selvää, ettei tämä ajattelu rajoitu vain vasemmistoliittoon. Samaa henkeä löytyy myös demarien vasemmalta laidalta. Vasemmistoliitto on sentään tarpeeksi suoraselkäinen sanoakseen ääneen, mitä tällainen politiikka tarkoittaa: lisää veroja lähes kaikkeen.
Valkosen mukaan Suomen ongelmaa ei ratkaista kiristämällä entisestään jo valmiiksi korkeaa verotusta.
– Suomi kuuluu jo maailman kireästi verottaviin maihin. Jos korkea verotus yksin ratkaisisi julkisen talouden ongelmat, meillä ei olisi valtavaa velkaongelmaa. Todellinen ratkaisu on saada Suomeen enemmän työtä ja kasvua sekä uskaltaa asettaa julkiset menot tärkeysjärjestykseen, Valkonen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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