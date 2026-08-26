Kokoomuksen Valkonen: Vasemmistoliiton verokuritus söisi pohjan hyvinvointipalveluilta - ”Todella tuhoisaa”

– Vasemmistoliitto kiristäisi veroja työltä, yrittämiseltä, omistamiselta, investoinneilta, liikkumiselta ja energialta. Siis käytännössä kaikelta siltä, mistä Suomen kasvu, työpaikat ja hyvinvointipalvelujen rahoitus syntyvät, Valkonen sanoo.

Valkosen mukaan vasemmistoliiton ajattelun perusvirhe on kuvitella, että valtio voisi kerätä miljardeja lisää ilman vaikutuksia ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen.

– Suomalaisilla on vain yksi lompakko. Ei ole olemassa mitään pohjatonta rahalaaria, josta valtio voi kauhoa miljardeja lisää ilman, että rahat ovat pois kulutuksesta, säästämisestä, investoinneista tai uuden työn luomisesta.

Valkosen mukaan vasemmistoliiton puhe hyvinvointivaltion pelastamisesta kääntyykin verokurimuslistassa päälaelleen.

– Jos työ vähenee, investoinnit jäävät tekemättä ja yritykset eivät kasva, myös verotuloja kertyy vähemmän kouluihin, terveydenhuoltoon ja vanhusten palveluihin. Vasemmiston ”lääke” söisi lopulta pohjan juuri siltä hyvinvointiyhteiskunnalta, jota se väittää puolustavansa. Hyvinvointipalvelujen kestävä rahoitus syntyy siitä, että työnteko ja yrittäminen kannattaa ja talous kasvaa, Valkonen sanoo.

Valkonen näkee vasemmistoliiton avauksessa myös laajemman poliittisen jakolinjan.

– Lienee selvää, ettei tämä ajattelu rajoitu vain vasemmistoliittoon. Samaa henkeä löytyy myös demarien vasemmalta laidalta. Vasemmistoliitto on sentään tarpeeksi suoraselkäinen sanoakseen ääneen, mitä tällainen politiikka tarkoittaa: lisää veroja lähes kaikkeen.

Valkosen mukaan Suomen ongelmaa ei ratkaista kiristämällä entisestään jo valmiiksi korkeaa verotusta.

– Suomi kuuluu jo maailman kireästi verottaviin maihin. Jos korkea verotus yksin ratkaisisi julkisen talouden ongelmat, meillä ei olisi valtavaa velkaongelmaa. Todellinen ratkaisu on saada Suomeen enemmän työtä ja kasvua sekä uskaltaa asettaa julkiset menot tärkeysjärjestykseen, Valkonen sanoo.