Kiina valtaa aivomme bitti kerrallaan! Katleena Kortesuon kirja Kiinan aivosota länttä vastaan julkaistaan 10.9.
10.9.2026 02:00:00 EEST | Docendo | Tiedote
Katleena Kortesuon tietoteoksen ”Kiinan aivosota länttä vastaan” julkaisutilaisuus järjestetään Ravintola Ostrobotnian juhlasalissa 15.9. kello 18-19, osoitteessa Museokatu 10, Helsinki. Samassa yhteydessä, ennen sitä kello 16-17 julkaistaan Jukka Valtasaaren kirja ”Miksi Amerikka toimii niin kuin se toimii” sekä kello 17-18 Arto Luukkasen teos ”Venäjän vallanvaihdosten julma historia”. Ilmoittaudu mukaan tiedon iltapäivään!
Kiina on kognitiivisen sodankäynnin mestari, jolla on tuhansien vuosien kokemus vaikuttamisesta, vakoilusta ja valehtelusta.
Nyt 2000-luvulla Kiinalla on meneillään aivosota länttä vastaan. Tätä sotaa ei ole julistettu missään, mutta sen seuraukset näkyvät kaikkialla. Kiinalaiset sähköautot vakoilevat ihmisiä ja infraa. Kiinan halpatuonti heikentää läntistä teollisuutta. Vakoilijat levittäytyvät tieteeseen, teollisuuteen ja diplomatiaan. Tiktokilla tuhotaan keskittymiskyky ja itsetunto.
Sidoksemme Kiinaan on hämmentävän laaja. Teollisuus on riippuvainen Kiinan akkuteknologiasta, valtionjohto on riippuvainen Xi Jinpingin suopeudesta, tiede on riippuvainen Kiinan huippututkimuksesta ja kuluttaja on riippuvainen Temu-tarjouksista.
Kiinan tarjoama yhteistyö on kuin Troijan hevonen. Se on ihanaa, koukuttavaa, lumoavaa ja helppoa. Mutta Troijan hevonen ei ole koskaan aito lahja, vaan se on pahansuopa ansa.
FM Katleena Kortesuo on tietokirjailija ja kouluttaja, joka on erikoistunut kriisiviestintään, informaatiovaikuttamiseen ja kognitiiviseen sodankäyntiin. Kortesuo opiskelee paraikaa kolmatta korkeakoulututkintoaan Jyväskylän yliopistossa, pääaineenaan tiedustelu.
Katleena Kortesuo: Kiinan aivosota länttä vastaan (Docendo). 295 sivua.
Ennakkoilmoittaudu mukaan julkistukseen:
tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy mediavedosta ennakkoon.
Lisätietoja ja kirjailijoiden ennakkohaastattelupyynnöt:
Viestintäpäällikkö Annika Back, annika.back@docendo.fi, puhelin 040 412 6123.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika BackViestintäpäällikköDocendoPuh:040 412 6123annika.back@wsoy.fidocendo.fi
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